У МЗС розповіли, чому винесли питання українського зерна в Ізраїлі в публічний простір

Україна зверталася до Ізраїлю «десятки» разів щодо вивезення до цієї країни викраденого зі своїх територій зерна, повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Про це він сказав на брифінгу 28 квітня, відповідаючи на питання Радіо Свобода.

Тихий послався на хронологію подій, яку оприлюднило МЗС. Згідно з нею, Київ почав звертатися до Ізраїля з цього питання 23 березня, а відповідь отримав лише 20 квітня.

«Після багатьох, багатьох звернень, там було не одне звернення, а десятки – ми отримали єдину на цей час офіційну відповідь МЗС держави Ізраїль на наші звернення. Не буду цитувати повністю, але, якщо звести сенс цієї відповіді до простого підсумку, по суті, йдеться про те, що жодних реальних дій держава Ізраїль не збирається вчиняти щодо цих вантажів і українських занепокоєнь», – розповів він.

За словами Тихого, інформація, надана Україною, виявилася недостатньою на думку Тель-Авіва, відтак ізраїльська сторона формально відповіла, що не планує вживати жодних заходів.

Із цим, за словами речника, була пов’язана, зокрема, публічна активність Києва:

«Звісно, ми хотіли би з партнерськими державами вирішувати питання все-таки закритими каналами, коли нас чують. А коли нас не чують і отак відповідають, то ми будемо виходити в публічну площину, і хай ніхто не ображається».

За даними МЗС, до Ізраїлю загалом надійшло кілька вантажів із українською аграрною продукцією, незаконно вивезеною Росією з окупованих територій.

27 квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на тлі повідомлень, що Ізраїль прийняв уже друге судно з краденим українським зерном, заявив через соцмережі, що до МЗС викликали ізраїльського посла.

У відповідь міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Сарр відписав у мережі Х, що «дипломатичні відносини, особливо між дружніми народами, не ведуться в Twitter чи в ЗМІ».