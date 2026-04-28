Сікорський не виключає, що звільнення Почобута сприятиме перезавантаженню відносин із Мінськом

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив сподівання, що звільнення журналіста Анджея Почобута допоможе перезавантажити польсько-білоруські відносини. Про це він заявив на пресконференції 28 квітня, передає польське інформаційне агентство PAP.

Водночас, за словами польського дипломата, ініціатива в цьому питанні належить фактичному очільнику Білорусі Олександру Лукашенку.

«Я не хочу давати порожніх обіцянок, бо такі «хибні світанки» вже траплялися», – сказав Сікорський.

Він вказав на те, що в минулому були епізоди «відлиги» у двосторонніх відносинах, коли в Білорусі не було політичних в’язнів.





Голова МЗС Польщі назвав звільнення Почобута після 1860 днів ув’язнення в Білорусі прикладом тісного польсько-американського союзу:

«Цей день був би неможливим без президента Дональда Трампа, його рішення та його спеціального представника, пана Коула, а також усієї команди Державного департаменту».

Сікорський також подякував польським спецслужбам і правоохоронцям, які в співпраці з польськими та американськими установами та «установами деяких інших держав, що координували свої дії», змогли уможливити сьогоднішній обмін.

Спеціальний представник президента США Джон Коул, своєю чергою, заявив, що через два-три тижні знову відвідає Білорусь.

П’ятеро політв’язнів 28 квітня вийшли на свободу в Білорусі в результаті обміну утримуваними особами між офіційним Мінськом, а також Польщею і Молдовою. Серед звільнених був і білорусько-польський журналіст Анджей Почобут.

Анджей Почобут був затриманий 25 березня 2021 року у Гродно. В лютому 2023 року його засудили до восьми років колонії посиленого режиму за звинуваченнями в «розпалюванні ворожнечі» та «закликах до санкцій».

Правозахисна спільнота визнала його політичним в’язнем. У 2025 році Анджей Почобут став лауреатом премії Європарламенту імені Андрія Сахарова «За свободу думки».

До ув’язнення Почобут довгий час співпрацював із польським виданням Gazeta Wyborcza та активно висвітлював події в Білорусі. Його доля була одним із головних пунктів напруженості у відносинах між Мінськом та Варшавою протягом останніх років.







