У Білорусі вийшли на свободу Анджей Почобут і ще кілька політв’язнів

П’ятеро політв’язнів вийшли на свободу в Білорусі в результаті обміну утримуваними особами між офіційним Мінськом, а також Польщею і Молдовою. Серед звільнених був і білорусько-польський журналіст Анджей Почобут.

«У результаті операції 10 громадян різних країн були звільнені та отримали можливість возз’єднатися зі своїми сім’ями. Серед звільнених були громадяни Білорусі, які виконували особливо важливі завдання в інтересах національної безпеки та обороноздатності нашої країни», – повідомляє державне агентство БелТА.

Зазначається, що, враховуючи «особисте прохання» матері Анджея Почобута, Лукашенко включив його до списку на обмін.

Правозахисний центр «Вясна» підтвердив звільнення Анджея Почобута. Почобута зустрів прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

За словами білоруської сторони, обмін став «кульмінацією складного та тривалого переговорного процесу між білоруським КДБ та польською розвідкою», який відбувся від імені Лукашенка. Переговори розпочалися у 2025 році.

Усі ці роки неодноразово надходили повідомлення про «зусилля щодо звільнення» Почобута. Представники влади у Варшаві неодноразово повідомляли, що держава «дуже близька до фінішу» у звільненні Анджея. Були навіть припущення, що президент Анджей Дуда порушував це питання під час свого візиту до Китаю.

Кілька непов’язаних між собою джерел повідомили, що ім'я Почобута фігурувало у списках політичних в'язнів, звільнення яких вимагали американці. Фактично це підтвердив спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань Білорусі Джон Коул, повідомивши про звільнення «трьох поляків і двох молдован».

«Цей історичний результат став можливим завдяки лідерству Дональда Трампа… а також тісній координації з кількома надійними партнерами. Ми дякуємо Польщі, Молдові та Румунії за їхню неоціненну підтримку цих зусиль, а також готовності президента Лукашенка до конструктивного діалогу зі Сполученими Штатами. За президента Трампа Америка підтримує своїх союзників і здобуває дипломатичні перемоги, на які ніхто інший не здатний», – написав дипломат у мережі Х.

Анджей Почобут був затриманий 25 березня 2021 року у Гродно. В лютому 2023 року його засудили до восьми років колонії посиленого режиму за звинуваченнями в «розпалюванні ворожнечі» та «закликах до санкцій».

Правозахисна спільнота визнала його політичним в’язнем. У 2025 році Анджей Почобут став лауреатом премії Європарламенту імені Андрія Сахарова «За свободу думки».

До ув'язнення Почобут довгий час співпрацював із польським виданням Gazeta Wyborcza та активно висвітлював події в Білорусі. Його доля була одним із головних пунктів напруженості у відносинах між Мінськом та Варшавою протягом останніх років.