В Європарламенті вручили премію Сахарова, присуджену ув’язненим у Білорусі й Грузії журналістам

У будівлі Європарламенту в Страсбурзі 16 грудня пройшла церемонія вручення премії імені Андрія Сахарова «За свободу думки». У жовтні її присудили білоруському журналісту Анджею Почобуту і грузинській журналістці Мзії Амаглобелі.

Вони відбувають терміни ув’язнення в Білорусі й Грузії за звинуваченнями, пов’язаними з їхньою роботою, тому не змогли бути присутніми на засіданні Європейського парламенту.

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола зазначила, що і Почобут, і Амаглобелі зараз перебувають у в’язниці лише за те, що сумлінно виконували свою роботу.

Анджея Почобута на церемонії представляла його дочка Яна, а Мзію Амаглобелі – журналістка Ірма Димітрадзе.

«Майже п’ять років моя родина жила в тиші, невизначеності і без близької людини. І сьогодні я хочу висловити свою глибоку вдячність Європейському парламенту за те, що він пам’ятає його і всі родини, які живуть з тими ж невирішеними проблемами. За кожним іменем, яке ми читаємо в повідомленнях, стоїть дім, історія і люди, які чекають», – сказала Яна Почобут.

Анджей Почобут, ув’язнений з 2021 року, «відомий своєю різкою критикою режиму Лукашенка і роботами з історії і прав людини, неодноразово зазнав арештів», йшлося у повідомленні Європарламенту.

У лютому 2023 року його засудили до восьми років колонії посиленого режиму за звинуваченням у розпалюванні ворожнечі і закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди нацбезпеці.

Мзію Амаглобелі – грузинську журналістку, засновницю незалежних ЗМІ Batumelebi і Netgazeti, затримали на початку 2025 року, а пізніше засудили до двох років позбавлення волі за «опір або застосування насильства до співробітника правоохоронних органів» під час проєвропейського протесту після суперечливих парламентських виборів у Грузії в жовтні 2024 року.

Відтоді з’явилися численні повідомлення про погіршення її здоров’я під час ув’язнення. Її вирок, засуджений ЄС, Європейською і Міжнародною федераціями журналістів і правозахисними групами, розглядається як частина ширшої державної кампанії з метою придушення інакомислення й обмеження свободи слова в Грузії.

Амаглобелі вважається першою жінкою-політичною ув’язненою у Грузії з моменту здобуття нею незалежності в 1991 році, вона також є першою грузинкою, яка отримала премію.

Премія Сахарова була затверджена Європарламентом у 1988 році і вручається за «винятковий внесок у боротьбу за права людини по всій земній кулі». Вона названа на честь радянського правозахисника й дисидента Андрія Сахарова.