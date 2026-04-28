Польща не екстрадує в Україну археолога Бутягіна. Він став частиною обміну з Білоруссю та Молдовою

Польща не проведе екстрадицію в Україну російського археолога Олександра Бутягіна, якого українські правоохоронці звинувачують у кримінальному злочині через розкопки в окупованому Криму. Про це повідомило білоруське видання «Наша Ніва».

Це підтвердив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. «Один із людей, яких ми обміняли, – російський історик, який перебував у процесі видачі Україні», – розповів Сікорський польському телебаченню.

Бутягін став частиною обміну у форматі «пֹ’ять на п’ять», який відбувся 28 квітня на білорусько-польському кордоні, повідомляє російська державна агенція ТАСС із посиланням на ФСБ.

За цим повідомленням, Бутягіна та неназвану дружину російського військового, який «проходить службу у миротворчому контингенті в Придністров’ї», обміняли на двох офіцерів спецслужб Молдови, заявили у ФСБ. Ймовірно, ідеться про громадян Молдови, затриманих у червні 2025 року.

Крім Бутягіна, найвідомішим учасником обміну став білорусько-польський журналіст Анджей Почобут, який перебував за ґратами в Білорусі з 25 березня 2021 року. В лютому 2023 року його засудили до восьми років колонії посиленого режиму за звинуваченнями в «розпалюванні ворожнечі» та «закликах до санкцій».

До ув'язнення Почобут довгий час співпрацював із польським виданням Gazeta Wyborcza та активно висвітлював події в Білорусі. Його доля була одним із головних пунктів напруженості у відносинах між Мінськом та Варшавою протягом останніх років.

У березні Окружний суд Варшави задовольнив запит України та вирішив екстрадувати російського археолога Олександра Бутягіна в Україну.

Бутягіна затримали у Варшаві в грудні 2025 року. Він читав лекції в Європі та перебував у Польщі дорогою з Нідерландів. За даними варшавської прокуратури, в Україні його підозрюють у частковому знищенні об’єкта культурної спадщини та заподіянні шкоди на суму понад 201,6 мільйона гривень (4,8 мільйона доларів). За цим звинуваченням в Україні Бутягіну може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

Міністерство закордонних справ Росії оголосило «протест» послу Польщі в Москві у зв’язку із затриманням науковця. За словами відомства, звинувачення української влади на його адресу є «абсурдними», а Бутягін є «всесвітньо відомим археологом» і «вже кілька десятиліть веде дослідження на Керченському півострові».

Олександр Бутягін є керівником сектору давньої археології Північного Причорномор’я відділу стародавнього світу Ермітажу. З 1999 року він очолює роботу Мирмекійської археологічної експедиції, яка досліджує стародавнє поселення Мирмекій на території сучасної Керчі. Справа проти нього пов’язана з його участю в розкопках у Криму після 2014 року – з моменту окупації Криму Росією. Влада України вважає ці розкопки незаконними, оскільки вони проводяться без дозволу Києва.