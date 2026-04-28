У МЗС вважають, що РФ «цинічно» використає звільнення Бутягіна для виправдання окупації Криму

Міністерство закордонних справ України відреагувало на звільнення російського археолога Олександра Бутягіна в ході обміну між Польщею та Білоруссю.

«Україна з прикрістю дізналася про те, що всупереч попередньому цілком справедливому рішенню польського суду російський громадянин, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину на території України – зокрема у вивезенні з Криму культурних цінностей, – все ж таки не був екстрадований до України», – заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

У МЗС вважають, що російська сторона «цинічно використає цей політико-правовий епізод» для виправдання окупації Криму та експлуатації української тимчасово окупованої території російськими громадянами.

Тихий додав, що Україна послідовно наполягає на притягненні до «реальної юридичної відповідальності» усіх російських субʼєктів, які працюють на окупацію та війну.

Офіс генерального прокурора заявив, що планує й надалі використовувати всі доступні процесуальні механізми процедури заочного переслідування для притягнення Бутягіна до відповідальності за злочини проти України та її культурної спадщини.

Раніше стало відомо, що Польща не проведе екстрадицію в Україну російського археолога Олександра Бутягіна, якого українські правоохоронці звинувачують у кримінальному злочині через розкопки в окупованому Криму.

Бутягін став учасником обміну у форматі «пֹ’ять на п’ять», який відбувся 28 квітня на білорусько-польському кордоні, повідомляє російська державна агенція ТАСС із посиланням на ФСБ.

В російському Ермітажі, де працює Бутягін, вже заявили, що незабаром він повернеться до Санкт-Петербурга і продовжить наукову та просвітницьку роботу.

Бутягіна затримали у Варшаві в грудні 2025 року. Він читав лекції в Європі та перебував у Польщі дорогою з Нідерландів. За даними варшавської прокуратури, в Україні його підозрюють у частковому знищенні об’єкта культурної спадщини та заподіянні шкоди на суму понад 201,6 мільйона гривень (4,8 мільйона доларів). За цим звинуваченням в Україні Бутягіну може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

У березні Окружний суд Варшави задовольнив запит України та вирішив екстрадувати Бутягіна в Україну.

Олександр Бутягін є керівником сектору давньої археології Північного Причорномор’я відділу стародавнього світу Ермітажу. З 1999 року він очолює роботу Мирмекійської археологічної експедиції, яка досліджує стародавнє поселення Мирмекій на території сучасної Керчі. Справа проти нього пов’язана з його участю в розкопках у Криму після 2014 року – з моменту окупації Криму Росією. Влада України вважає ці розкопки незаконними, оскільки вони проводяться без дозволу Києва.



