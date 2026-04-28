Офіс генпрокурора продовжить спроби притягнути російського археолога Бутягіна до відповідальності

Офіс генерального прокурора 28 квітня прокоментував звільнення російського археолога Олександра Бутягіна в ході обміну між Польщею та Білоруссю.

За заявою, відомство планує й надалі використовувати всі доступні процесуальні механізми процедури заочного переслідування для притягнення Бутягіна до відповідальності за злочини проти України та її культурної спадщини.

Офіс генпрокурора вказує на те, що українська сторона послідовно наполягала на екстрадиції Бутягіна для притягнення його до кримінальної відповідальності в Україні.

Йдеться про провадження щодо незаконних археологічних робіт та вивезення культурних цінностей з окупованого Криму.

«Офіс Генерального прокурора й надалі використовуватиме всі національні та міжнародні механізми для притягнення зазначеної особи до відповідальності за вчинення злочинів проти України та її культурної спадщини. Це буде відбуватися за процедурою заочного переслідування», – заявляє відомство.





Прокуратура зазначає, що компетентні органи Польщі розглянули запит України та визнали надані матеріали достатніми для вирішення питання про видачу особи Україні.

«Подальше рішення щодо Олександра Бутягіна було ухвалене в контексті міжнародних домовленостей, пов’язаних з обміном утримуваними особами», – додає ОГП.

Раніше стало відомо, що Польща не проведе екстрадицію в Україну російського археолога Олександра Бутягіна, якого українські правоохоронці звинувачують у кримінальному злочині через розкопки в окупованому Криму.

Бутягін став частиною обміну у форматі «пֹ’ять на п’ять», який відбувся 28 квітня на білорусько-польському кордоні, повідомляє російська державна агенція ТАСС із посиланням на ФСБ.