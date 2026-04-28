ОГП: суд дозволив заочне розслідування щодо Жеваго

Сам Жеваго відкидає всі обвинувачення проти себе
Сам Жеваго відкидає всі обвинувачення проти себе

Печерський районний суд Києва за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора дозволив здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього народного депутата – бенефіціара АТ «Банк «Фінанси і Кредит», повідомляє пресслужба ОГП.

Імені підозрюваного в повідомленні не уточнюють, але обставини справи вказують на Костянтина Жеваго. Він повідомлення поки не коментував.

У прокуратурі нагадали, що Жеваго підозрюють у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах і легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

«За версією слідства в 2007–2015 роках, він за попередньою змовою зі службовими особами банку організував схему, через яку з банку було виведено 113 млн доларів США. На той час це становило понад 2,5 млрд грн. Механізм полягав у тому, що кошти банку, розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банківських установах передали в заставу під кредитну лінію для однієї із офшорних компаній, яку контролював сам підозрюваний. Після невиконання умов кредитних договорів, поручителем за якими виступав банк «Фінанси та Кредит», гроші були списані з його кореспондентських рахунків», – заявили в ОГП.

У прокуратурі зазначили, що 19 березня в Парижі Жеваго вручили повідомлення про підозру в іншому кримінальному провадженні й допитали у статусі підозрюваного.

У грудні 2022 року Жеваго затримали на гірськолижному курорті в Куршeвелі за запитом української влади. Його підозрюють у розтраті 113 мільйонів доларів банку «Фінанси та кредит», що завдало шкоди його вкладникам та інтересам держави. Банк «Фінанси та кредит» збанкрутував у 2015 році. Суд згодом погодився відпустити Костянтина Жеваго на волю під заставу у мільйон євро.

Також на початку серпня 2023 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили власнику групи «Фінанси і кредит» про підозру у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі.

Сам Жеваго відкидає всі обвинувачення проти себе. У березні після вручення підозри ДБР він в ефірі телеканалу Еспресо заявив, що розцінює її як політичне переслідування і спробу тиску.

«Насправді все це, на жаль, допомагає різним рейдерам, яких підтримує влада, у намаганні перерозподіляти власність, яка належить мені й моїй родині. Це дуже прикро. Оскільки, я жодних злочинів не вчиняв, протягом семи років, поки триває ця справа, майже 37 разів писав сам і через адвокатів запити про допит мене особисто. Мені просто не дали можливості довести, що я не винний», – казав Жеваго.

