ОГП: суд дозволив заочне розслідування щодо Жеваго

Печерський районний суд Києва за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора дозволив здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього народного депутата – бенефіціара АТ «Банк «Фінанси і Кредит», повідомляє пресслужба ОГП.

Імені підозрюваного в повідомленні не уточнюють, але обставини справи вказують на Костянтина Жеваго. Він повідомлення поки не коментував.

У прокуратурі нагадали, що Жеваго підозрюють у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах і легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Читайте також: Прокуратура передала до суду справу про розтрату коштів керівництвом банку з групи Жеваго

«За версією слідства в 2007–2015 роках, він за попередньою змовою зі службовими особами банку організував схему, через яку з банку було виведено 113 млн доларів США. На той час це становило понад 2,5 млрд грн. Механізм полягав у тому, що кошти банку, розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банківських установах передали в заставу під кредитну лінію для однієї із офшорних компаній, яку контролював сам підозрюваний. Після невиконання умов кредитних договорів, поручителем за якими виступав банк «Фінанси та Кредит», гроші були списані з його кореспондентських рахунків», – заявили в ОГП.

У прокуратурі зазначили, що 19 березня в Парижі Жеваго вручили повідомлення про підозру в іншому кримінальному провадженні й допитали у статусі підозрюваного.

У грудні 2022 року Жеваго затримали на гірськолижному курорті в Куршeвелі за запитом української влади. Його підозрюють у розтраті 113 мільйонів доларів банку «Фінанси та кредит», що завдало шкоди його вкладникам та інтересам держави. Банк «Фінанси та кредит» збанкрутував у 2015 році. Суд згодом погодився відпустити Костянтина Жеваго на волю під заставу у мільйон євро.

Також на початку серпня 2023 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили власнику групи «Фінанси і кредит» про підозру у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі.

Сам Жеваго відкидає всі обвинувачення проти себе. У березні після вручення підозри ДБР він в ефірі телеканалу Еспресо заявив, що розцінює її як політичне переслідування і спробу тиску.

«Насправді все це, на жаль, допомагає різним рейдерам, яких підтримує влада, у намаганні перерозподіляти власність, яка належить мені й моїй родині. Це дуже прикро. Оскільки, я жодних злочинів не вчиняв, протягом семи років, поки триває ця справа, майже 37 разів писав сам і через адвокатів запити про допит мене особисто. Мені просто не дали можливості довести, що я не винний», – казав Жеваго.