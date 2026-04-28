Адвокати бізнесмена Жеваго заявляють про порушення права свого клієнта на захист

Адвокати українського бізнесмена Костянтина Жеваго вважають порушенням права свого клієнта на захист рішення слідчого судді Печерського районного суду Києва Михайла Юшкова, яке дозволяє ДБР проведення досудового розслідування без участі Костянтина Жеваго в порядку спеціального досудового розслідування (in absentia).

«Йдеться про кримінальне провадження щодо діяльності банку «Фінанси та кредит», яке триває понад сім років. Захист вважає відповідне рішення незаконним та безпідставним, таким, що нівелює право на захист та справедливий суд. Адвокати наголошують, що Костянтин Жеваго не переховувався та не переховується від слідства і суду, не перебуває в міжнародному розшуку, особисто подає клопотання до ДБР та Офісу генерального прокурора, а також за власною ініціативою надавав нещодавно свідчення особисто прокурору та слідчому ДБР у межах міжнародної правової допомоги на території Французької Республіки», – кажуть захисники бізнесмена.

Вони вказують, що Жеваго особисто брав участь і в судовому засіданні Печерського районного суду Києва при розгляді клопотання про розслідування in absentia.

«Розслідування без участі особи є екстраординарною процедурою, яка допускається лише у випадках, коли особа переховується від органів слідства та суду… Це є абсурдом, коли одні і ті ж слідчі та прокурори спочатку особисто допитують Костянтина Жеваго на території Французької Республіки, а через два тижні заявляють, що він переховується та вони не можуть його знайти», – повідомила адвокатка Костянтина Жеваго Наталія Пушина.

Адвокати заявили, що вже звернулися до Європейського суду з прав людини та планують додатково поінформувати органи Ради Європи щодо порушення стандартів справедливого суду та права на захист.

Печерський районний суд Києва за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора дозволив здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього народного депутата – бенефіціара АТ «Банк «Фінанси та кредит», повідомила пресслужба ОГП 28 квітня.

Імені підозрюваного в повідомленні не уточнюють, але обставини справи вказують на Костянтина Жеваго. Він повідомлення поки не коментував.

У прокуратурі нагадали, що Жеваго підозрюють у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах і легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Сам Жеваго відкидає всі обвинувачення проти себе. У березні після вручення підозри ДБР він в ефірі телеканалу Еспресо заявив, що розцінює її як політичне переслідування і спробу тиску.