ОГП заявив про викриття мережі, яка готувала замовні вбивства в ЄС в інтересах РФ

Українські правоохоронці у взаємодії з колегами з кількох держав провели міжнародну операцію, у межах якої припинено підготовку злочинів у країнах ЄС, встановлено виконавців, посередників і осіб, які координували та фінансували цю діяльність, повідомив 27 квітня Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, починаючи із серпня 2024 року представники спецслужб РФ, діючи з території інших держав і використовуючи підконтрольних посередників, організували діяльність, спрямовану на підготовку насильницьких злочинів у країнах Європейського Союзу.

Одним із ключових напрямів стала підготовка замовних убивств у Литовській Республіці. Учасники групи здійснювали тривале приховане спостереження за двома особами – громадським діячем із РФ, який після виїзду з країни отримав політичний притулок у Литві, та громадянином Литви, відомим підтримкою України. Збирали детальні відомості про місце проживання, маршрути пересування, розпорядок дня та інші дані, необхідні для підготовки нападу», – вказано в повідомленні.

У виконанні завдань російських спецслужб брали участь громадяни України, РФ, Білорусі, Грузії, Латвії, Молдови, Греції.

«Частина з них здійснювала зовнішнє спостереження, інші займалися пошуком виконавців, ще інші відповідали за фінансування, логістику та комунікацію між учасниками. Виконавців підбирали через посередників, у тому числі серед осіб із кримінальним досвідом. Фінансування забезпечувалося через канали, підконтрольні представникам спецслужб РФ, із використанням підроблених документів і рахунків, відкритих на інші дані, що дозволяло приховувати походження коштів. Спробу реалізувати замовне вбивство на території Литви було припинено. Частину виконавців затримано, інші відмовилися від участі. Один із учасників затриманий безпосередньо під час підготовки нападу», – вказано в повідомленні ОГП.

За оприлюдненими даними, «встановлено, що учасники групи розглядали можливість вчинення насильницьких дій щодо військових та публічних осіб і на території України».

Наразі литовські правоохоронні органи повідомили про підозру 13 особам: дев’ятьох із них затримано, щодо чотирьох видано європейські ордери на арешт. Три особи, затримані за кордоном, уже передані до Литви для подальшого притягнення до кримінальної відповідальності, щодо ще двох тривають відповідні процедури.

Раніше цього місяця засновник «Комітету башкирського національного руху за кордоном» Руслан Габбасов підтвердив, що спецслужби Литви розкрили замах саме на нього.

Перед тим видання Voria та Delfi повідомили, що в грецькому місті Салоніки за литовським ордером був заарештований чоловік, якого підозрюють у співпраці з російською агентурною мережею, що готувала вбивства російського активіста та політичного радника в Литві. Їхні імена не називалися. Затриманий, за даними ЗМІ, це 55-річний уродженець Грузії грецького походження. Суд Салоніків ухвалив рішення на користь його екстрадиції до Литви.

За даними Voria, у матеріалах справи фігурують кілька людей. Четверо з них – громадяни Греції, один із яких також має російське громадянство. Інші – громадяни Грузії, України, Білорусі та Литви. Один із них, пише видання, перебуває в Німеччині. Розслідування триває.

Руслан Габбасов виїхав із Росії восени 2021 через загрозу кримінального переслідування. Він отримав політичний притулок у Литві. Наприкінці 2021 року Габбасов започаткував «Башкирський національний політцентр», який об’єднав деяких представників башкирської політичної еміграції. У жовтні 2022 року міністерство юстиції Росії визнало Габбасова «іноземним агентом».

24 березня стало відомо, що Самарський обласний суд заочно засудив Габбасова до 14 років колонії суворого режиму. Активіста визнали винним в «організації масових заворушень» у місті Баймак у січні 2024 року, участі в діяльності «небажаної» організації та порушенні вимог до «іноземних агентів».