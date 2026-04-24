ФСБ Росії заявляє про запобігання замаху на керівництво Роскомнагляду, підозрюваного вбили

Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заявила 24 квітня, що запобігла замаху на високопосадовців регулятора телекомунікаційного ринку Роскомнагляду. Як йдеться в повідомленні ФСБ, яке цитують російські ЗМІ, замах нібито організували українські спецслужби, намагаючись перешкодити блокуванню Telegram у Росії.

При цьому в ФСБ кажуть, що очільника групи, яка нібито стояла за підготовкою замаху, вбили співробітники спецслужби, а ще сімох людей затримали.

Стверджується, що «завербовані Києвом прихильники неофашистської ідеології» хотіли підірвати автомобіль із керівниками Роскомнагляду.

Ймовірний керівник групи, житель Москви, 2004 року народження був «знищений під час збройного опору», а ще семеро людей у Москві, Уфі, Новосибірську і Ярославлі були затримані, кажуть в ФСБ.

За повідомленням, вони були «завербовані спецслужбами України за допомогою месенджера Telegram». Українська влада це повідомлення не коментувала.

Telegram, роботу якого обмежує російська влада, згадується в повідомленні ще раз – у ньому йдеться про те, що «українські спецслужби прагнуть зірвати заходи РКН щодо гарантування безпеки інформаційного простору, у тому числі блокування Telegram, що масово використовується противником для диверсійно-терористичних, екстремістських кібершахрайських й інших тяжких злочинів».

Незалежних підтверджень висунутої ФСБ версії немає. Російська спецслужба останнім часом все частіше повідомляє про вбивство під час затримання підозрюваних у підготовці терактів.

У лютому Роскомнагляд заявив про подальші заходи щодо обмеження роботи Telegram, згодом із посиланням на ФСБ було опубліковано статті, в яких йдеться, що месенджер використовують українські спецслужби. З’явилися повідомлення щодо відкриття кримінальної справи проти засновника Telegram Павла Дурова.

При цьому безпосередньо про блокування месенджера Роскомнагляд поки не оголошував, на відміну, наприклад, від Facebook, X або WhatsApp. ФСБ, однак, використовує слово «блокування» у своєму релізі.

Дії влади РФ викликали критику, зокрема й у так званому патріотичному сегменті, провоєнні блогери критикували блокування Telegram, а соціологічні служби зафіксували зниження рейтингу Володимира Путіна на цьому тлі.