Росія: державна соціологічна служба фіксує падіння рейтингу Путіна 6 тижнів поспіль

Російська соціологічна служба «Всеросійський центр вивчення громадської думки» (ВЦИОМ), яка належить державі, шостий тиждень поспіль фіксує в своїх опитуваннях зниження рівня схвалення діяльності президента Росії Володимира Путіна. Він досяг найнижчих значень із часів початку вторгнення в Україну і продовжує знижуватися, передає російська служба Радіо Свобода.

Згідно з опублікованими 17 квітня даними опитування, проведеного з 6 по 12 квітня, рейтинг схвалення діяльності Путіна становив 66,7%, знизившись порівняно з попереднім тижнем на 1,1 відсоткового пункту. Знизився й рейтинг довіри Путіну – до 72%.

Рейтинг Путіна, за даними ВЦВГД, є найнижчим від початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. Нижче він був за підсумками останнього перед війною опитування (64,3%).

Падає й рейтинг підтримки правлячої партії «Єдина Росія». При цьому ВЦВГД фіксує зростання рейтингів інших представлених у Держдумі РФ партій.

Інший пов’язаний із державою російський соціологічний інститут – Фонд «Громадська думка» – також фіксував зниження рейтингу Путіна, проте згодом, за даними його опитувань, він знову збільшився.

Соціологічні служби не повідомляють, із чим конкретно може бути пов’язане падіння рейтингів Путіна. В останні тижні невдоволення в Росії, зокрема, й у провоєнних колах, викликають блокування в інтернеті. Великий резонанс викликало відеозвернення блогерки Вікторії Боні до Путіна. Боня розповіла про «величезну стіну між» народом та Путіним і про те, що його бояться всі, навіть «губернатори».