У РФ організатору акції проти блокування інтернету видали повістку до військкомату

Жителю сибірського міста Томська Антону Ісакову, який намагався погодити акцію проти блокування інтернету, видали повістку до військкомату. Про це він сам написав у телеграм-каналі.

За його словами, впродовж усього тижня поліцейські вимагають від томських активістів і членів їхніх родин, щоб вони підписали «офіційні застереження про неприпустимість продовження антигромадської поведінки» через протести, заплановані на 29 березня.

Раніше цього тижня поліцейські прийшли на роботу до його дружини, «яка, в принципі, не бере участі в протестних акціях», а потім викликали його самого, де і вручили повістку до військкомату.

«Спочатку зі мною розмовляв дільничний. Він сказав, що на мене прийшло два доноси, в яких зазначено, що я закликаю людей на неузгоджені акції у своєму телеграм-каналі. Я запитав, чи дивився дільничний мій канал. Він відповів негативно, пояснивши, що телеграм заблокований і можливості подивитися в нього немає. Отже, блокування телеграми заважає поліції вести розслідування!» – написав Ісаков.

Активіст подавав заявку на проведення мітингу на захист інтернету 17 березня. Влада відмовила, заявивши, що всі заявлені 15 майданчиків зайняті. За словами Ісакова, влада не запропонувала альтернативний час чи майданчик, порушивши таким чином закон. При цьому він наголосив, що не має наміру проводити неузгоджену акцію, як і брати участь у такій.

Російська влада відмовила всім організаторам мітингів проти блокування Telegram і за вільний інтернет, запланованих на 29 березня, скасувавши навіть уже узгоджені акції щонайменше в 22 містах.

Від середини березня влада Росії розпочала блокування месенджера Telegram. Крім того, вони тестують відключення мобільного інтернету та роботу мережі за «білими списками» – коли працюють лише ті сайти, які внесені до відповідного списку. Речник Кремля Дмитро Пєсков пояснював, що відключення мобільного інтернету нібито «необхідне для забезпечення безпеки громадян з огляду на використання Україною дедалі більш витончених технологічних методів для атак».

У середині березня представник штабу російського політика Бориса Надеждіна анонсував подання повідомлень про проведення мітингів у різних російських містах. Заяви були подані в 28 містах 17 регіонів Росії, у тому числі в Москві, Санкт-Петербурзі та інших.

26 березня МВС Росії випустило застереження, що при спробі провести несанкціоновану акцію поліцейські затримають учасників та організаторів.