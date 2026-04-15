«Первый отдел»: на початку війни проти України Путін дозволив відправляти людей до СІЗО без суду

У березні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, президент РФ Володимир Путін підписав документ, який дозволяє співробітникам правоохоронних органів позбавляти людей волі й відправляти до ізолятора без порушення кримінальної справи і рішення суду. Про це повідомляє правозахисний проєкт «Первый отдел» із посиланням на документи Слідчого комітету РФ.

До Слідчого комітету надійшла скарга на одне з таких затримань, в якій йдеться про те, що громадянина Росії помістили в ізолятор без відкриття кримінальної справи на підставі «рішення президента Російської Федерації від 08.03.2022 про організацію прийому і розміщення осіб, які чинять протидію СВО».

Згідно з цим «рішенням», співробітники слідчих органів мають право відправляти осіб, які протидіють «СВО» («спеціальна військова операція» – так російська влада називає повномасштабне вторгнення в Україну), до установ, які функціонують у режимі слідчих ізоляторів (СІЗО).

Слідчий комітет РФ відхилив скаргу, пославшись, окрім рішення президента РФ, на «тимчасову інструкцію», яка регламентує правила утримання в СІЗО.

Ані «рішення» (незрозуміло, як воно оформлене юридично), ані тимчасова інструкція не опубліковані у відкритому доступі. Сам текст «рішення» залишається невідомим.

«Первый отдел» зазначає, що відправлення громадянина до ізолятора без рішення суду порушує статтю 22 конституції РФ, згідно з якою не можна позбавити людину свободи, окрім як за рішенням суду.

За роки війни неодноразово повідомлялося про те, що, зокрема, українських полонених чи цивільних осіб, затриманих на окупованих територіях, утримують у російських СІЗО чи подібних установах без відкриття проти них кримінальних справ і без рішення суду, найчастіше без зв’язку з адвокатами і близькими.

Із документа, який цитує «Первый отдел», випливає, що така практика за рішенням Путіна може застосовуватися і щодо громадян Росії, які, на думку влади, «протидіють» війні.