У РФ за ґратами вчинив самогубство художник, затриманий за коментар

У СІЗО-2 в місті Комсомольську-на-Амурі в Хабаровському краї РФ наклав на себе руки художник Андрій Акузін. Про це 14 квітня пише «Медіазона» з посиланням на інформацію від його подруги, режисерки Тетяни Фролової, яка живе у Франції.

За її словами, Акузіна заарештували 2 квітня за торішній коментар. «Формально його взяли за якийсь лайк чи відповідь на якийсь пост», – каже Фролова, додаючи, що Акузін «ніякий не терорист», і що він «просто не хотів мовчати».

7 квітня Андрію Акузіну виповнилося 53 роки. За даними його подруги, яка поспілкувалася зі знайомими художника в Комсомольську-на-Амурі, наступного дня він повісився у камері СІЗО.

«Медіазона» пише, що редакції не вдалося знайти картку про арешт Акузіна на сайтах судів міста. 10 квітня, вже посмертно, Акузіна додали до списку терористів та екстремістів. Адвоката, за словами Фролової, він не мав. Подруга художника додала, що в листуванні з нею Акузін багато разів повторював фразу, що "єдиний вільний протест сьогодні – це самогубство».

В одному з ботів у телеграмі, який аналізує публічні коментарі користувача, зазначено, що Акузін цікавився «протестом» та забороненим у Росії рухом «Артпідготовка», пише «Медіазона».

Серед іншого в публікації йдеться, що Андрія Акузіна можна знайти в злитих базах «опозиціонерів». У його особистому інстаграмі немає політичних висловлювань, за винятком поста від липня 2022 року, в якому він зняв, як оркестр на площі в Комсомольську-на-Амурі грає військовий марш, підписавши відео «ні війні».

Коментарів правоохоронних органів у зв’язку з цими повідомленнями не наводиться.