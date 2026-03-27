РФ заочно засудила командувача СБС Роберта «Мадяра» Бровді до довічного ув’язнення

У Росії Другий Західний окружний військовий суд заочно засудив командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді (позивний «Мадяр») до довічного терміну у справі про теракт, повідомляє видання «Медіазона».

За версією обвинувачення, військовослужбовці 414-ї бригади ЗСУ, виконуючи наказ «Мадяра», дистанційно встановили вибухівку на ділянці дороги в Курській області. В результаті 26 березня 2025 року на ділянці підірвалася машина, в результаті загинула журналістка «Першого каналу» Ганна Прокоф’єва, а оператор та військові зазнали травм. «Медіазона» зазначає, що автомобіль, яким вони пересувалися, був завантажений безпілотниками.

Це вже другий заочний вирок Роберту Бровді в Росії. 23 березня суд у Ростові-на-Дону засудив його до 18 років колонії за статтею про сприяння тероризму.

Сам Роберт Бровді, який є активним у соцмережах, наразі не коментував рішення суду в Москві.

Від літа 2025 року Бровді обіймає посаду командувача Сил безпілотних систем ЗСУ. Також керує аеророзвідувальним підрозділом ЗСУ «Птахи Мадяра». У травні 2025 року Володимир Зеленський присвоїв Роберту Бровді звання Героя України.

У серпні 2025 року угорський уряд також ухвалив рішення заборонити етнічному угорцю Роберту Бровді в’їзд у країну та на територію ЄС. Чинна угорська влада на чолі з Віктором Орбаном вважає «Мадяра» відповідальним за удар по російському нафтопроводу «Дружба». Сам він наголосив, що як етнічний угорець та український військовий вважає, що захист нафтопроводу не є захистом суверенітету Угорщини, а є захистом угорськими політиками «власних брудних кишень, наповнених підсанкційною дешевою сировиною».