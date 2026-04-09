РФ засудила за «державну зраду» двох уродженців  окупованих територій

Двоє уродженців окупованих Росією окупованих українських територій російські суди засудили до тривалих термінів ув’язнення за те, що вони кваліфікували як «державну зраду», повідомляє 9 квітня «Медіазона».

«Підконтрольний Росії Херсонський обласний суд засудив 55-річну Наталю Повєткіну зі Скадовського округу до 12 років колонії загального режиму та штрафу у 100 тисяч рублів… За версією обвинувачення, на початку травня 2023 року Повєткіна збирала дані про місця дислокації військової техніки та солдатів армії Росії, які потім передавала «куратору» зі спецслужб України», – ідеться в повідомленні.

До ще тривалішого терміну був засуджений колишній кримчанин, який живе в російському Краснодарському краї. Його ім’я не називається.

«Краснодарський крайовий суд засудив уродженця Криму до 17 років колонії суворого режиму… Крім реального терміну, йому призначили рік обмеження волі – суд також ухвалив конфіскувати у засудженого 569 тисяч 204 рублі, які, як стверджується, він отримав «унаслідок скоєння злочину».

За версією слідства, кримчанин із громадянством Росії та України перехоплював у радіоефірах бесіди співробітників російських спецслужб та охоронців «стратегічного підприємства» Кубані. Ці розмови він записував та передавав українським спецслужбам, вважає обвинувачення», – інформує «Медіазона».

За даними російського правозахисного проєкту «Перший відділ» на грудень 2025 року, за час повномасштабної війни Росії з Україною російські суди ухвалили понад тисячу вироків за статтями про держзраду та шпигунство. На 2025 рік припало 468 таких вироків – це абсолютний максимум із 1997 року.

Як стверджується в дослідженні, з початку повномасштабної війни статті про держзраду, шпигунство та конфіденційну співпрацю перетворилися в Росії на один із ключових інструментів політичних репресій.