Росія: жителя Петербурга ув’язнили на 14 років за «співпрацю з ЦРУ»

Санкт-Петербурзький міський суд у Росії призначив Івану Карташову 14 років колонії суворого режиму та штраф у розмірі 400 тисяч рублів у справі про державну зраду, повідомляє пресслужба петербурзьких судів 16 березня.

Справу розглядали в закритому режимі через гриф «Цілком таємно».

Чоловіка заарештували в грудні 2024 року. За версією слідства, Карташов, будучи незгодним із політичним курсом Росії та повномасштабним вторгненням в Україну, нібито «звернувся до громадянина РФ з проханням про сприяння у встановленні контакту зі співробітниками іноземних спецслужб з метою продажу» документації закритого характеру про «певний об’єкт» та «комплекси».





Силовики, як повідомляється, здійснили «оперативний експеримент» та оперативно-розшукові заходи.

«У рамках зазначених заходів задокументовані обставини встановлення та підтримки Карташовим відносин з представником ЦРУ США електронною поштою та з використанням інтернет-месенджера. У ході спілкування Карташов визначив мету своєї співпраці з ЦРУ, спрямовану на зміну політичного режиму в РФ. Крім того, Карташов направив представнику ЦРУ певні електронні файли», – заявляє пресслужба суду.

У суді заявили, що Карташов «визнав фактичні обставини», але стверджував, що «хотів обдурити іншу сторону й і отримати кошти» та «батьківщину не зраджував».

За даними російського правозахисного проєкту «Перший відділ» на грудень 2025 року, за час повномасштабної війни Росії з Україною російські суди винесли більше тисячі вироків за статтями про держзраду та шпигунство. На 2025 рік припало 468 таких вироків – це абсолютний максимум із 1997 року.

Як стверджується в дослідженні, з початку повномасштабної війни статті про держзраду, шпигунство та конфіденційну співпрацю перетворилися в Росії на один із ключових інструментів політичних репресій.