За заклики повісити Путіна – лікаря-онколога засудили в РФ до 5,5 року колонії

Перший Західний окружний військовий суд засудив лікаря-онколога Єгора Вощиніна до п’яти з половиною років колонії загального режиму за звинуваченням у закликах до тероризму, повідомила 4 лютого пресслужба петербурзьких судів.

Вощиніна затримали 2 липня 2025 року. У його справі чотири епізоди. За версією слідства, в повідомленнях та коментарях чоловіка в телеграмі 20 і 23 жовтня 2023 року та 7 і 13 грудня 2024 року містяться «ознаки спонукання до здійснення смертної кари політичних діячів РФ через повішення».

SOTAvision пише, що на одному із засідань суддя Валерія Фатєєнкова зачитала імена цих діячів – президент РФ Володимир Путін та спікер Держдуми В’ячеслав Володін.

Єгор Вощинін, за даними видання, викладав в Інституті імені Мечникова, а потім 14 років працював у Національному медичному дослідницькому центрі онкології імені Петрова. Він допомагав хірургу, який здійснював інфузійну терапію. На свободі у нього залишилося четверо дітей.

За даними правозахисного проєкту «Перший відділ», від початку повномасштабного вторгнення в Україну до червня 2025 року в Росії було ухвалено 2590 вироків у справах про «тероризм» проти 2901 особи. Із них 34 фігуранти відправили на примусове лікування. Більшість справ так чи інакше пов'язана з війною в Україні – підпали військкоматів, релейних шаф, автозаків, донати українським підрозділам, а також так зване «виправдання тероризму».