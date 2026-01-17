У Росії уродженцю України дали три роки в справі про «виправдання тероризму»

Суд у російському Єкатеринбурзі засудив 65-річного уродженця України Михайла Тимківа до трьох років колонії-поселення у справі про «заклики до екстремізму» та «виправдання тероризму». Рішення було ухвалене 16 січня, повідомляє «Медіазона».

Кримінальну справу проти Тимківа порушили за фрази, сказані під час його лікування у санаторії «Ахманка» в Тюменській області. Стверджується, що 9 травня 2022 року він у стані сп’яніння нібито сказав, що росіян треба «пустити на м’ясо». Крім того, перебуваючи в тому ж санаторії з 1 до 18 червня 2025 року, він нібито схвалював підрив Кримського мосту та операцію «Павутина», а також передбачав швидкий розпад Росії.

Свідчення проти Тимківа дали одразу 13 осіб із персоналу та пацієнтів санаторію. Захист у дебатах зазначав, що у справі немає жодного аудіо- або відеозапису, що підтверджує позицію обвинувачення. Сам Тимків у суді наполягав, що його обмовили.

Михайло Тимків розповів, що у 1986 році закінчив Інститут нафти та газу, після чого співпрацював з Арктичним та антарктичним науково-дослідним інститутом, а з 1993 року займався обслуговуванням нафтогазових об’єктів у Новому Уренгої. Він заявив, що в разі обвинувального вироку він уже «не матиме допуску».