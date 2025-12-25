У РФ комуніста, який підтримав війну, засудили до 6 років за ґратами – за виправдання тероризму

У Росії координатор «Лівого фронту» Сергій Удальцов, який у 2022 році підтримав повномасштабне вторгнення РФ в Україну, отримав вирок – шість років колонії суворого режиму, йому також заборонили на три роки адміністрування сайтів. Другий Західний окружний військовий суд у Москві визнав лівого політика винним у виправданні тероризму, передає видання «Медіазона».

Політик назвав рішення «ганебним» і оголосив безстрокове голодування.

Державне обвинувачення просило для Удальцова сім років у колонії суворого режиму.

Приводом для переслідування стала стаття Удальцова «Як марксистів зробили терористами. Вже рік активісти з Уфи утримуються у в’язниці за абсурдним обвинуваченням» на сайті «Лівого фронту», два її передруки і новина «Досить переслідувати комуністів! «Лівий Фронт» провів у Москві акцію на захист політв’язнів».

Ідеться про справу проти п’ятьох учасників уфимського марксистського гуртка, яких звинуватили у створенні терористичної спільноти та пропаганді тероризму. 16 грудня вони отримали від 16 до 22 років позбавлення волі.

Удальцов був одним із лідерів протестів у Росії у 2011–2012 роках. У липні 2014 року був засуджений до чотирьох з половиною років позбавлення волі за звинуваченням в організації масових заворушень у 2012 році в так званій «Болотній справі». Він пробув у колонії трохи більше трьох років, оскільки частину терміну провів під домашнім арештом під час слідства.