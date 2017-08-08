У Росії вийшов на свободу «в’язень Болотної» Сергій Удальцов

Координатор організації «Лівий фронт» Сергій Удальцов 8 серпня вийшов на свободу з колонії в Тамбовській області. Про це повідомила його дружина Анастасія. Вона також оголосила, що 10 серпня Удальцов проведе прес-конференцію.

У липні 2014 року Московський міський суд засудив Сергія Удальцова і його соратника Леоніда Развозжаева до чотирьох з половиною років колонії загального режиму кожного за звинуваченням в організації масових заворушень і підготовку до організації подальших заворушень на території Росії.

Обидва були учасниками протестів, які відбулися в Росії наприкінці 2011-го та в першій половині 2012 року. Тоді опозиція вимагала перевиборів Державної думи Росії, оскільки вважала вибори сфальсифікованими, а саму нижню палату парламенту – нелегітимною.

Удальцов і Развозжаєв своєї провини не визнали. Развозжаєв вийшов на свободу на початку квітня.