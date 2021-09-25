«Дядя Вова, ми з тобою»: акцію російських комуністів у Москві глушили піснею про Путіна

25 вересня в столиці Росії Москві комуністи провели акцію, у якій висловлювали свою незгоду із оприлюдненими результатами виборів до Державної Думи. Акція не була узгоджена мерією у зв'язку з коронавірусними обмеженнями. Лідера російських комуністів Геннадія Зуганова на акції не було, він у цей час був на зустрічі з президентом Росії. А поліція глушила промови піснями про Путіна.

КПРФ у Москві провела акцію через незгоду із результатами виборів до Держдуми Росії. Комуністи не визнають підсумків виборів в деяких регіонах Росії, а також результати електронного голосування в Москві.

Акцію визначили як «зустріч із депутатами» від КПРФ за підсумками виборів, бо мерія російської столиці не дозволила проводити зібрання, посилаючись на складну ситуацію із COVID-19.

Через кілька хвилин після початку акції із поліцейських машин почали голосно транслювати пісню: «Дядя Вова, ми з тобою», заглушуючи виступи спікерів.

Ось фрагмент тексту пісні мовою оригіналу:

А что достанется тому, поколению моему

Дать слабинку, потеряем всю страну

А наши верные друзья – это флот и армия

Память дружбы деда –​ красная звезда

А нам от северных морей, вдаль до южных рубежей

От Курильских островов, до Балтийских берегов

А на земле сей был бы мир, но если главный командир

Позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой

Також прозвучали композиції новообраного депутата Держдуми від «Єдиної Росії» Дениса Майданова і Олега Газманова.

Російські силовики не затримували учасників акції КПРФ, лише інколи в мегафони нагадували про необхідність дотримуватися соціальну дистанцію.

Акція протривала годину і частина учасників на чолі з депутатом Держдуми Росії Валерієм Рашкіним покинула Пушкінську площу в супроводі поліції.

Усього на акцію КПРФ прийшло понад 5 сотень людей. Всього на Пушкінській площі зібралося понад 500 москвичів.

Лідера КПРФ Геннадія Зюганова на акції не було, він у цей час зустрічався із президентом Росії Володимиром Путіним разом із іншими лідерами партій, які увійшли в російський парламент.

Напередодні акції в Москві були затримані кілька людей, серед яких координатор руху «Лівий фронт» Сергій Удальцов. На них склали адміністративні протоколи за статтею за порушення порядку проведення мітингу.

Між тим цього ж дня, 25 вересня, російський суд арештував координатора «Лівого фронту» Сергія Удальцова на 10 діб за організацію неузгодженої акції на Пушкінській площі у Москві 25 вересня.

Удальцов має намір оскаржити рішення. За словами лідера «Лівого фронту», він анонсував в соцмережах зустріч з виборцями. На знак протесту Удальцов оголосив голодування.