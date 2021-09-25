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Політика

«Дядя Вова, ми з тобою»: акцію російських комуністів у Москві глушили піснею про Путіна

Акція КПРФ у Москві через незгоду із результатами виборів до Держдуми. Росія, 25 вересня 2021 року

25 вересня в столиці Росії Москві комуністи провели акцію, у якій висловлювали свою незгоду із оприлюдненими результатами виборів до Державної Думи. Акція не була узгоджена мерією у зв'язку з коронавірусними обмеженнями. Лідера російських комуністів Геннадія Зуганова на акції не було, він у цей час був на зустрічі з президентом Росії. А поліція глушила промови піснями про Путіна.

КПРФ у Москві провела акцію через незгоду із результатами виборів до Держдуми Росії. Комуністи не визнають підсумків виборів в деяких регіонах Росії, а також результати електронного голосування в Москві.

На акції КПРФ у Москві
На акції КПРФ у Москві

Акцію визначили як «зустріч із депутатами» від КПРФ за підсумками виборів, бо мерія російської столиці не дозволила проводити зібрання, посилаючись на складну ситуацію із COVID-19.

Акція КПРФ. Поліція не розганяла несанкціоноване зібрання. 25 вересня 2021 року
Акція КПРФ. Поліція не розганяла несанкціоноване зібрання. 25 вересня 2021 року

Через кілька хвилин після початку акції із поліцейських машин почали голосно транслювати пісню: «Дядя Вова, ми з тобою», заглушуючи виступи спікерів.

Ось фрагмент тексту пісні мовою оригіналу:

А что достанется тому, поколению моему
Дать слабинку, потеряем всю страну
А наши верные друзья это флот и армия
Память дружбы деда –​ красная звезда

А нам от северных морей, вдаль до южных рубежей
От Курильских островов, до Балтийских берегов
А на земле сей был бы мир, но если главный командир
Позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой

Також прозвучали композиції новообраного депутата Держдуми від «Єдиної Росії» Дениса Майданова і Олега Газманова.

Російські силовики не затримували учасників акції КПРФ, лише інколи в мегафони нагадували про необхідність дотримуватися соціальну дистанцію.

Акція протривала годину і частина учасників на чолі з депутатом Держдуми Росії Валерієм Рашкіним покинула Пушкінську площу в супроводі поліції.

Усього на акцію КПРФ прийшло понад 5 сотень людей. Всього на Пушкінській площі зібралося понад 500 москвичів.

Лідера КПРФ Геннадія Зюганова на акції не було, він у цей час зустрічався із президентом Росії Володимиром Путіним разом із іншими лідерами партій, які увійшли в російський парламент.

Напередодні акції в Москві були затримані кілька людей, серед яких координатор руху «Лівий фронт» Сергій Удальцов. На них склали адміністративні протоколи за статтею за порушення порядку проведення мітингу.

Депутат Держдуми Росії Денис Парфьонов (ліворуч) і перший секретар Московського міськкому КПРФ Валерій Рашкін (другий праворуч) на несанкціонованій акції КПРФ за підсумками виборів до Держдуми на Пушкінській площі у Москві. Росія, 25 вересня 2021 року
Депутат Держдуми Росії Денис Парфьонов (ліворуч) і перший секретар Московського міськкому КПРФ Валерій Рашкін (другий праворуч) на несанкціонованій акції КПРФ за підсумками виборів до Держдуми на Пушкінській площі у Москві. Росія, 25 вересня 2021 року

Між тим цього ж дня, 25 вересня, російський суд арештував координатора «Лівого фронту» Сергія Удальцова на 10 діб за організацію неузгодженої акції на Пушкінській площі у Москві 25 вересня.

Сергій Удальцов
Сергій Удальцов

Удальцов має намір оскаржити рішення. За словами лідера «Лівого фронту», він анонсував в соцмережах зустріч з виборцями. На знак протесту Удальцов оголосив голодування.

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