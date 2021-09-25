Росія: Путін провів відеоконференцію з лідерами партій, які пройшли у Держдуму

Президент Росії Володимир Путін провів відеоконференцію з лідерами партій, що пройшли до Держдуми за результатами нещодавніх виборів. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Путін заявив, що «вибори пройшли відкрито і в суворій відповідності з законом». Претензії до електронного голосування, на думку Путіна, є лише у тих, кому «не сподобався результат». Він підкреслив високу явку, а також зазначив, що вперше з 1999 року у Думі з’явиться п’ята партія.

На посту спікера Держдуми восьмого скликання Путін запропонував залишити В’ячеслава Володіна. Серед цілей нового скликання російського парламенту він назвав боротьбу з бідністю та підвищення рівня охорони здоров’я і освіти.

24 вересня ЦВК Росії затвердила результати виборів до Державної думи. Згідно з офіційними підсумками, «Єдина Росія» отримає в Держдумі 324 місця. Це менше, ніж в попередньому скликанні, проте так звана партія влади зберігає конституційну більшість.

У Держдуму також пройшли КПРФ – 57 мандатів, «Справедлива Росія – За правду» – 27, ЛДПР – 21 та нова партія «Нові люди» (у неї буде 13 мандатів). У Держдумі також буде по одному представнику партій «Громадянська платформа», «Батьківщина», «Партія зростання» і 5 самовисуванців, підтриманих владою.

Соратники опозиціонера Олексія Навального, які не були допущені до виборів, пропонували на них стратегію «Розумного голосування» закликаючи голосувати в округах за найсильніших опонентів «Єдиної Росії». З усіх запропонованих «Розумним голосуванням» кандидатів обрані були 15 з 225.

Незалежні спостерігачі і представники опозиції повідомляли про численні порушення на виборах.

З 17 по 19 вересня по всій території Росії, а також нелегально в окупованому Криму відбувалися вибори до Держдуми Росії (нижньої палати парламенту; верхня, Рада федерації, в Росії не обирається, а призначається), а в окремих регіонах також вибори голів чи місцевих законодавчих органів російських регіонів або вибори депутатів місцевих органів самоврядування. До виборів Держдуми також залучали жителів окупованих Росією регіонів інших держав, яким надавали російське громадянство.

Процес голосування, а також результати виборів до Держдуми Росії на території Криму не визнаються Великою Британією, Сполученими Штатами та країнами Європейського союзу.

Україна взагалі визнала вибори до російської Держдуми незаконними.