Москва: поліція затримала Удальцова, Лимонова і ще десятки лівих активістів

Поліція у Москві затримала понад 50 активістів на неузгодженій акції «Антикапіталізм».

Серед затриманих – лідер «Лівого фронту» Сергій Удальцов і голова незареєстрованої партії «Інша Росія» Едуарда Лимонова.

За повідомленнями, затримані перебувають у відділках поліції.

Організатори розраховували провести марш лівих організацій проти капіталізму на Пушкінській площі. Влада Москви відмовилися погоджувати акцію. Активісти стверджують, що поліція почала затримання попри те, що учасники маршу зібралися без політичної символіки. За їхніми словами, серед затриманих є випадковий перехожий.

П'ять років тому Сергія Удальцова засудили до чотирьох з половиною років колонії за звинуваченням в організації масових заворушень на Болотній площі у Москві. Він вийшов на волю у серпні 2017 року.