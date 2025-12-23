У Росії суд заочно заарештував Гаррі Каспарова. Це вже друге таке рішення

Замоскворецький суд Москви заочно заарештував колишнього чемпіона світу з шахів Гаррі Каспарова у справі про виправдання тероризму. З клопотанням про арешт Каспарова до суду звернулося слідство. Запобіжний захід буде діяти з моменту його затримання в Росії або екстрадиції на територію країни. Каспаров живе за кордоном, у Росії він не був понад 10 років.

Подробиці звинувачення не відомі. Воно може бути пов’язане із висловлюваннями Каспарова на підтримку України.

Суд у Росії вже вдруге ухвалює рішення про заочний арешт Каспарова. У квітні 2024 року його заочно заарештував суд у Сиктивкарі у справі створення терористичного співтовариства. Мова йде про «Форум вільної Росії», активну участь у діяльності якого бере Каспаров. Раніше він був включений до реєстру «іноагентів».



Гаррі Каспаров, який понад 15 років був чемпіоном світу з шахів, останніми роками не бере участі в офіційних змаганнях, хоч і продовжує стежити за шаховим життям та підтримувати молодих спортсменів, у тому числі з України. Каспаров активно займається політичним активізмом та публіцистикою, він виступає на підтримку України та різко критикує адміністрацію Дональда Трампа, звинувачуючи її у співпраці з Росією. Він критикував і адміністрацію Джо Байдена, стверджуючи, що вона недостатньо допомагає Україні.

Останнім часом увагу привернула суперечка за участю Каспарова та іншого опозиціонера, Володимира Кара-Мурзи, пов’язана з формуванням платформи російської опозиції в ПАРЄ. Кара-Мурза звинуватив Каспарова в особистих образах та вийшов зі складу Антивоєнного комітету. Каспаров стверджує, що йдеться про політичні розбіжності.