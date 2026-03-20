РФ заочно заарештувала журналіста Трещаніна. Він веде підрахунок втрат Росії у війні

У Росії Ленінський районний суд міста Самара ухвалив заочно заарештувати редактора «Медіазони» Дмитра Трещаніна, пише видання 20 березня.

Трещаніну інкримінують неодноразове порушення порядку діяльності «іноземного агента». Як зазначається, він продовжив публікувати в соцмережах пости без плашки зі згадкою про свій статус.

Про справу стало відомо в лютому, тоді журналіста оголосили у федеральний та міждержавний розшук, зазначає телеканал «Настоящее время».

МВС РФ 20 березня вирішило оголосити журналіста в міжнародний розшук та надіслати інформацію про нього до Інтерполу.

Трещанін фактично живе в Чехії, де російський запит до Інтерполу навряд чи буде виконаний. Але такий запит накладає на людину обмеження у транзиті або відвіданні країн, які є дружніми або нейтральними до РФ.

У квітні 2025 року Трещанина вже штрафували на 30 тисяч рублів за публікацію голосового повідомлення в його телеграм-каналі без плашки «іноземного агента». Ще один штраф на 40 тисяч рублів призначили за відео без позначення статусу.

Дмитра Трещаніна оголосили «іноземним агентом» 8 листопада 2024 року. У міністерстві юстиції РФ заявили, що таке рішення ухвалене через те, що він виступав проти війни в Україні, «брав участь у створенні та поширенні для необмеженого кола осіб повідомлень і матеріалів іноземних агентів» та «проживає за межами Російської Федерації».

Дмитро Трещанін є частиною команди журналістів і аолонтерів, які ведуть підрахунок втрат Росії у повномасштабній війні. 24 лютого видання «Медіазона» та ВВС повідомили, що втаановили імена понад 200 тисяч росіян, убитих в Україні.