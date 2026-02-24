РФ оголосила в розшук редактора «Медіазони» Дмитра Трещаніна. Він веде підрахунок втрат Росії у війні

Міністерство внутрішніх Росії оголосило у розшук редактора видання «Медіазона» Дмитра Трещаніна. На картку в базі розшуку відомства звернуло увагу саме видання.

Щодо Трещаніна відкрили кримінальну справу про порушення порядку діяльності «іноземного агента». Згідно з постановою, копія якої є в розпорядженні редакції, справу порушили через публікації без маркування «іноземного агента».

У квітні 2025 року Трещанина вже штрафували на 30 тисяч рублів за публікацію голосового повідомлення в його телеграм-каналі без плашки «іноземного агента». Ще один штраф на 40 тисяч рублів призначили за відео без позначення статусу.

Дмитра Трещаніна оголосили «іноземним агентом» 8 листопада 2024 року. У міністерстві юстиції РФ заявили, що таке рішення ухвалене через те, що він виступав проти війни в Україні, «брав участь у створенні та поширенні для необмеженого кола осіб повідомлень і матеріалів іноземних агентів» та «проживає за межами Російської Федерації».

Дмитро Трещанін є частиною команди журналістів і аолонтерів, які ведуть підрахунок втрат Росії у повномасштабній війні. 24 лютого видання «Медіазона» та ВВС повідомили, що втаановили імена понад 200 тисяч росіян, убитих в Україні.



