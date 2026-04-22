На російську адресу засновника Telegram прийшла повістка – Дуров названий «підозрюваним»

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров повідомив, що на адресу, де він 20 років тому жив у Росії, на його ім’я надійшла повістка, в якій він був названий «підозрюваним».

«Вони, мабуть, підозрюють мене в захисті статей 29 і 23 Конституції Росії, які гарантують свободу слова і право на таємницю листування. Я гордий бути винним!» – написав Дуров. Від якого відомства прийшла повістка і з якого приводу, він не уточнив. 20 років тому Дуров жив у Петербурзі.

Про те, що в Росії проти нього порушена кримінальна справа, Дуров, який живе за кордоном, говорив ще в лютому після того, як Роскомнагляд заявив про продовження обмежень діяльності Telegram у країні. Тоді ж офіційна «Российская газета» та провладна «Комсомольская правда» у статтях, опублікованих в один і той же день і написаних «за матеріалами ФСБ», стверджували, що щодо Дурова ведеться розслідування за статтею про сприяння тероризму. Але офіційно правоохоронці досі не повідомляли про існування такої справи і про те, що Дуров є підозрюваним.

Павло Дуров різко критикує російську владу за обмеження проти Telegram. «Щодня влада вигадує нові приводи, щоб обмежити доступ росіян до Telegram, прагнучи придушити право на недоторканність приватного життя і свободу слова. Сумне видовище – держава, яка боїться власного народу», – писав Дуров у лютому.

У квітні, після того, як Telegram у Росії фактично стали блокувати, він закликав до «цифрового опору» і зазначив, що месенджер розроблятиме нові шляхи обходу блокувань. Боротьба влади з Telegram викликала критику і з боку частини провоєнних блогерів, які вказують на популярність месенджера серед російських військових і його використання як засобу зв’язку на фронті.