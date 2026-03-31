Дуров розкритикував Apple за видалення VPN-застосунків для Росії

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров прокоментував новину про видалення VPN-додатків із російського App Store.

«Компанія Apple щойно видалила кілька VPN- застосунків із російського App Store – зокрема ті, які допомагали користувачам обходити цензуру на основі DPI у Росії. Це не круто, Apple», – написав Дуров у соцмережі X, коментуючи статтю видання techradar.

У реплаях Дуров додав, що Apple «стоїть на боці російської цензури через те, що боїться втратити прибуток на російському ринку, але це дуже короткострокова стратегія».

28 березня стало відомо, що в російському App Store перестали бути доступні кілька VPN-клієнтів, які можуть використовуватися для обходу блокувань. Йдеться про програми Streisand, V2Box і v2RayTun. Розробники v2RayTun опублікували листа, який, як стверджується, вони отримали від Apple. У ньому компанія повідомляє, що програму видалили з App Store на вимогу Роскомнагляду.

Раніше цього тижня Forbes з посиланням на джерела повідомив, що російське Мінцифри за дорученням лідера РФ Володимира Путіна попросило операторів зв'язку брати з клієнтів плату за трафік при використанні VPN-сервісів. За даними видання, очільник відомства Максут Шадаєв виступив із цим проханням на закритій нараді з операторами зв’язку. Також він вимагає від онлайн-платформ обмежити можливість використання своїх сервісів клієнтами через VPN.