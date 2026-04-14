Влада РФ може пом’якшити блокування в інтернеті – ЗМІ

Російська влада може пом’якшити політику обмежень в інтернеті і, зокрема, відмовитися від блокування Telegram, повідомляють Bloomberg та Forbes.

Агентство Bloomberg 14 квітня з посиланням на джерела пише, що влада може переглянути політику блокувань через невдоволення громадян, яке виявилося у зниженні рейтингу лідера РФ Володимира Путіна, зафіксованому навіть офіційними опитуваннями. Джерела припускають, що це дозволить Telegram продовжити роботу в Росії. Джерело Forbes також стверджує, що влада вирішила «зменшити тиск» за рахунок послаблення блокування Telegram.

Bloomberg пише про те, що прагнення ФСБ до посилення контролю спонукало деяких високопосадовців «попередити про політичні та економічні ризики, пов’язані із забороною доступу в інтернет». Агентство не називає імена своїх джерел, стверджуючи, що вони обізнані з перебігом обговорень у російській владі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков, відповідаючи 14 квітн на запитання про те, чи є блокування месенджерів та обмеження інтернету «шляхом у минуле», сказав, що так не вважає. За словами речника Путіна, зараз «міркування безпеки диктують необхідність вжиття необхідних заходів». На думку Пєскова, «більшість співгромадян розуміють їхню доцільність і необхідність». З яких даних він зробив такий висновок, неясно.

Пєсков визнав, що обмеження викликають незручності, і зазначив, що «після того, як необхідність вжиття заходів безпеки зникне, все буде відновлено та нормалізовано».

Обмеження в інтернеті різко посилилися після повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році, в РФ заблоковані сотні тисяч сайтів, а також популярні соцмережі та месенджери. Упродовж останніх місяців обмеження посилилися, і їхнє застосування стало викликати критику, зокрема, у провоєнному середовищі. Особливий резонанс викликають блокування месенджера Telegram, а також відключення мобільного інтернету в багатьох регіонах, включно з Москвою. Останніми днями кілька разів відбувалися збої у роботі банківських застосунків та інших сервісів.

Влада пояснює необхідність обмежень боротьбою з шахраями, діяльність яких, як стверджується, можуть організовувати українські спецслужби. Також стверджується, що відключення інтернету потрібне для боротьби з безпілотниками. Частину ресурсів звинувачують у недотриманні російського законодавства.

У березні стали поширюватися заклики вийти на акції за вільний інтернет. Влада практично всіх регіонів, де подавалися заявки на акції, під різними приводами відмовилася їх узгодити. Були затримані ймовірні учасники неузгоджених акцій та люди, які подавали заявки, навіть якщо вони закликали лише до узгоджених дій.