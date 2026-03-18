Жителі столиці РФ отримують СМС-повідомлення про обмеження мобільного інтернету

Жителям столиці Росії Москви почали надходити СМС-повідомлення про можливі перебої в роботі мобільного інтернету. Як пишуть видання «Коммерсант» та державна інформагенція «РИА Новости», такі сповіщення отримують абоненти всіх провідних операторів – МТС, «Білайна» та «Мегафона».

«З метою забезпечення заходів безпеки у вашому районі можливі тимчасові обмеження в роботі мобільного інтернету», – повідомляють оператори. При цьому зазначається, що абоненти можуть скористатися сервісами із «білого списку» – сайтами, які мають бути доступні під час відключення мобільного інтернету.

Проблеми з мобільним інтернетом та мобільним зв’язком спостерігаються в Москві з початку березня. Джерела РБК повідомляли, що це тестування «білих списків». Ці списки, за даними ЗМІ, запрацювали у Москві 13 березня.

14 березня про «тимчасові складнощі» з мобільним інтернетом стали попереджати жителів Підмосков’я, а 17 березня – жителів Петербурга.