«Зненацька нічого не буде»: Буданов прокоментував інформацію про загрози з Білорусі

Очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що розвідувальні органи посилили пильність на тлі можливих загроз для України з боку Білорусі, про які раніше заявляв голова держави.

«Все може бути в житті. Але є розвідоргани, які за цим чітко стежать, спостерігають. Те, що є певні ознаки загроз, вони можуть існувати. Цього не можна виключати. Це означає – як колишній керівник (ГУР – ред.) можу вам сказати – треба посилити пильність, перш за все, розвідорганам. Вони це вже зробили. Не переймайтесь. Зненацька нічого не буде», – сказав Буданов 23 квітня полях Київського безпекового форуму.

17 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що у Білорусі біля кордону з Україною будують дороги й облаштовують артилерійські позиції. Росія вкотре намагатиметься втягнути у свою війну Білорусь, сказав голова держави із посиланням на дані розвідки.

За словами президента, він доручив відповідними каналами застерегти фактичне керівництво Білорусі щодо готовності України захищати свою землю і незалежність. «Характер і наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок», – додав Зеленський.

У Мінську на заяви президента України не реагували.

Олександр Лукашенко на нараді за участю понад 300 військовослужбовців 1 квітня заявив, що Білорусь готується до війни. «Мирного часу бути не може. Ми готуємося до війни. У цій аудиторії, і не тільки в цій, люди повинні розуміти, що ми категорично проти війни. Особливо наші офіцери, наші солдати, збройні сили. Бо ми знаємо, що таке війна», – сказав Лукашенко.

Режим Лукашенка безперервно проводить навчання, навчання і збори на тлі загострення відносин із Заходом і повномасштабної війни Росії проти України, в якій офіційний Мінськ підтримує Кремль. У лютому 2022 року вторгнення в Україну відбулося в тому числі з білоруської території.

Білорусь не бере прямої участі у війні проти України, але її влада надала територію країни для проїзду й дислокації російських військ, а з території Білорусі завдавалися удари по Україні.