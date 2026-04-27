МЗС викликало ізраїльського посла через судно з зерном з окупованих територій. Ізраїль відреагував

Міністерство закордонних справ викликало посла Ізраїлю, щоб вручити ноту протесту через судно з українським зерном з окупованих територій, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Дружні українсько-ізраїльські відносини можуть принести користь обом країнам, і незаконна торгівля Росії викраденим українським зерном не повинна їх підривати. Важко зрозуміти відсутність адекватної реакції Ізраїлю на законну вимогу України щодо попереднього судна, яке доставило викрадені товари до Хайфи», – написав він у соцмережі Х.

За його словами, тепер, коли до Хайфи прибуло ще одне таке судно, Україна вкотре застерігає Ізраїль від «прийняття викраденого зерна та завдання шкоди нашим відносинам».

Його ізраїльський колега Гідеон у соцмережі Х відповів, що дипломатичні відносини не ведуться у твіттері чи ЗМІ.



«Звинувачення не є доказами. Докази, що підтверджують ці звинувачення, ще не надані. Ви навіть не подали запит на правову допомогу, перш ніж звернутися до ЗМІ та соціальних мереж. Це питання буде розглянуто», – додав він.

Читайте також: Сибіга в розмові із Сааром згадав про ввезення до Ізраїлю зерна з окупованих територій України

Ізраїльське видання Haaretz повідомило, що судно Panormitis, яке перевозило зерно з окупованих територій України, очікувало на дозвіл на причалювання в Хайфі. За даними видання, цього року в Ізраїлі вже було розвантажено чотири партії зерна з окупованої території України.

У червні 2022-го Офіс генерального прокурора України заявив, що розпочав розслідування за фактами незаконного вивезення зерна з територій Запорізької та Херсонської областей. Тоді ж журналістам «Схем» вдалося встановити шляхи, які долають вантажівки з південних окупованих областей до портів у Криму, де збіжжя перевантажують на судна.