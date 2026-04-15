Сибіга в розмові із Сааром згадав про ввезення до Ізраїлю зерна з окупованих територій України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга увечері 14 квітня повідомив про телефонну розмову з ізраїльським колегою Ґідеоном Сааром.

За його словами, розмова стосувалася, зокрема, ситуації на Близькому Сході, сторони обмінялися думками щодо можливого подальшого розвитку подій.

Сибіга також звернув увагу на дозвіл російському судну, яке перевозило викрадене з України зерно, пришвартуватися в одному з портів Ізраїлю.

«Я наголосив, що незаконний експорт викраденої української сільськогосподарської продукції є частиною ширших військових зусиль Росії. Така незаконна торгівля краденими товарами не повинна допускатися», – заявив міністр.

Він додав, що сторони підтвердили взаємну цікавість у підтримці активного діалогу, в тому числі з питань безпеки, і домовилися залишатися в тісному контакті.

Саар публічно не коментував зустріч.

Читайте також: Міністерство громад: Росія уразила судно під прапором Ліберії на шляху до українського порту

Журналістка розслідувального проєкту SeaKrime Катерина Яресько 12 квітня повідомила, що судно ABINSK було прийняте в ізраїльській Хайфі з вантажем пшениці 43 765,18 тонн з окупованих територій України:

«Судно завантажилося на якірній стоянці порту Кавказ, вантаж було доставлено з окупованих українських портів. ABINSK очікував дозволу від Ізраїля з 23 березня, і сьогодні він його отримав».

За даними кореспондента Axios Барака Равіда, 27 березня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зустрічався з високопосадовцями Міністерства закордонних справ у Єрусалимі, і просив не дозволяти судну швартуватися в Ізраїлі.

Равід також заявив із посиланням на неназвного українського посадовця, що суд в Україні на основі запиту генерального прокурора 8 квітня видав постанову про затримання російського судна. Після швартування ABINSK у порту Хайфи генпрокурор Руслан Кравченко також нібито передав послу Ізраїлю в Києві Михайлу Бродському запит на затримання судна. Сам Кравченко публічно не коментував ситуацію.