У МЗС України заявили, що Ізраїль отримав кілька вантажів із краденим українським зерном

До Ізраїлю надійшло кілька вантажів із українською аграрною продукцією, незаконно вивезеною Росією з окупованих територій, заявив 28 квітня речник МЗС України Георгій Тихий.

«Я можу підтвердити, що йдеться не про два кораблі, їх було більше. Я зараз не можу назвати точні цифри, але ми кажемо про кілька суден. Це правда. І ми інформували Ізраїль про них усіх», – сказав Тихий.

Дипломат зауважив, що Україна зверталася до Ізраїлю закритими каналами, але після «десятків» таких звернень отримала від МЗС Ізраїлю лише одну офіційну відповідь 20 квітня.

«Якщо її звести до простого підсумку, то йдеться про те, що жодних дій Держава Ізраїль не збирається вчиняти стосовно цих вантажів й українських занепокоєнь, вважає, що українська інформація недостатня для них. З цим повʼязана наша публічна активність», – наголосив речник МЗС України.

27 квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на тлі повідомлень, що Ізраїль прийняв уже друге судно з краденим українським зерном, заявив через соцмережі, що до МЗС викликали ізраїльського посла.

У відповідь міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Сарр відписав у мережі Х, що «дипломатичні відносини, особливо між дружніми народами, не ведуться в Twitter чи в ЗМІ».

«Обвинувачення – це не докази.Докази, що обґрунтовують обвинувачення, ще не були надані. Ви навіть не подали запит на правову допомогу, перш ніж звернутися до ЗМІ та соціальних мереж.

Питання буде розглянуто. Ізраїль – це держава, яка дотримується верховенства права з незалежними правоохоронними органами. Усі ізраїльські органи діятимуть відповідно до закону», – заявив очільник зовнішньополітичного відомства Ізраїлю.

Україна вимагає від ізраїльської сторони негайно вжити заходів для припинення імпорту викраденого Росією на тимчасово окупованих українських територіях зерна та унеможливлення його розвантаження в ізраїльських портах.

Журналістка розслідувального проєкту SeaKrime Центру «Миротворець» Катерина Яресько повідомила, що 12 квітня Ізраїль дозволив російському балкеру ABINSK входження у порт Хайфи. За цим повідомленням, судно доправило 43,7 тисячі тонн пшениці, вивезеної з окупованих територій України.

Ізраїль повідомив Україні, що вже занадто пізно було затримувати російське судно, звинувачене у перевезенні краденого українського зерна, оскільки воно вже залишило порт Хайфи.