Трамп розкритикував Мерца після його заяви, що Іран «принижує» США

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца 28 квітня, через день після того, як Мерц заявив, що Іран «принижує» Сполучені Штати на переговорах про припинення війни.

«Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що це нормально, що Іран має ядерну зброю. Він не знає, про що говорить! Якби Іран мав ядерну зброю, весь світ опинився б у заручниках», – написав Трамп у дописі Truth Social. При цьому Мерц неодноразово заявляв, що Іран не повинен отримати ядерну зброю.

Канцлер Мерц 27 квітня сказав, що не бачить, як міг би виглядати «стратегічний вихід» США з війни з Іраном.

«Іранці, очевидно, сильніші, ніж очікувалося, а американці, очевидно, не мають справді переконливої стратегії, – сказав Мерц під час відвідування школи в німецькому місті Марсберґ. – Проблема таких конфліктів завжди полягає в тому, що недостатньо просто вступити в них – потрібно ще й вийти. Ми болісно бачили це в Афганістані протягом 20 років. Подібно і в Іраку».

На думку німецького канцлера, «Сполучені Штати вступили в цей конфлікт без чіткої стратегії», і це ускладнює завершення війни.

«Наразі склалася дуже складна ситуація, і це коштує нам багато. Цей конфлікт безпосередньо впливає на наші економічні показники», – додав він.

Мерц також зауважив, що керівництво Ірану принижує Сполучені Штати і змушує американських чиновників їздити до Пакистану на переговори, а потім повертатися без результатів.

«Ціла нація зазнає приниження з боку іранського керівництва, особливо з боку так званих Вартових революції. Тому я сподіваюся, що це закінчиться якомога швидше», – сказав Мерц.

Видання Axios 26 квітня повідомило, що Тегеран через пакистанських посередників передав США нову пропозицію, згідно з якою Ормузька протока буде знову відкрита, а США знімуть блокаду іранських портів, але переговори щодо ядерної програми Ірану відбудуться пізніше. У статті цитується неназваний американський чиновник і два джерела, обізнані з цим питанням.

25 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі перебував у столиці Пакистану, щоб узгодити «двосторонні питання» з пакистанськими чиновниками перед тим, як вирушити до Оману і Росії.

Тим часом президент США Дональд Трамп повідомив, що скасував заплановану поїздку спеціального посланця Стіва Віткоффа і свого зятя Джареда Кушнера до Пакистану для проведення мирних переговорів з Іраном.

Тегеран завжди наполягав на тому, що його ядерна програма призначена виключно для цивільних цілей, хоча США й Ізраїль звинувачують його в таємній спробі створити ядерну зброю.

Трамп вимагав, щоб Тегеран припинив свою програму збагачення урану, який може бути використаний для створення бомби, і передав свої запаси цього мінералу – чого, за словами Ірану, не станеться.