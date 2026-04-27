Мерц вважає, що США не мають «стратегії» для війни з Іраном

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 27 квітня заявив, що Сполученим Штатам бракує чіткої стратегії у війні з Іраном, і попередив, що це протистояння може не закінчитися найближчим часом.

«Іранці, очевидно, сильніші, ніж очікувалося, а американці, очевидно, не мають справді переконливої стратегії», – сказав Мерц під час відвідування школи в німецькому місті Марсберґ. – Проблема таких конфліктів завжди полягає в тому, що недостатньо просто вступити в них – потрібно ще й вийти. Ми болісно бачили це в Афганістані протягом 20 років. Подібно і в Іраку».

На думку німецького канцлера, «Сполучені Штати вступили в цей конфлікт без чіткої стратегії», і це ускладнює завершення війни.

«Наразі склалася дуже складна ситуація, і це коштує нам багато. Цей конфлікт безпосередньо впливає на наші економічні показники», – додав він.

Він також заявив, що пропозиція Німеччини надіслати тральщики для допомоги у відкритті Ормузької протоки залишається в силі, але передумовою є припинення бойових дій.

Після жорстокого придушення Іраном внутрішніх протестів у січні канцлер Німеччини став першим високопоставленим міжнародним політичним діячем, який заявив, що застосування насильства Ісламською республікою для збереження влади є ознакою кінця режиму. Після закриття Ормузької протоки він також говорив про готовність Європейського Союзу послабити санкції.

Це сталося після того, як Урсула фон дер Ляєн 27 квітня заявила, що скасування санкцій проти Ірану обумовлене внесенням «фундаментальних змін» і що ще «зарано» їх послаблювати.