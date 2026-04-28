«Хто перший кліпне». США та Іран у битві за Ормузьку протоку
ВАШИНГТОН – Блокада іранських портів, яку ВМС США проводять уже третій тиждень, зупинила майже всю морську торгівлю Ірану, включно з експортом нафти. Водночас вона посилила напруженість між сторонами, поки вони ведуть епізодичні мирні переговори.
27 квітня Радіо Свобода поспілкувалася з колишнім директором з комунікацій Центрального командування США (CENTCOM) та полковником у відставці Джо Буччіно, щоб обговорити ескалацію ситуації та стратегічну «гру хто перший кліпне», яка нині визначає обстановку в регіоні.
Полковник Буччіно також був речником американського міністра оборони Джеймса Меттіса під час першого терміну президента США Дональда Трампа і є автором книги When Every Word Counts: How to Earn Trust, Command Attention, and Communicate Clearly in Any Situation («Коли кожне слово має значення: як здобути довіру, привернути увагу й чітко комунікувати в будь-якій ситуації»).
– Як би ви охарактеризували нинішню морську позицію США в Ормузькій протоці, і що ця ситуація говорить нам про те, на якому етапі зараз перебуває цей конфлікт?
– Це певною мірою патова ситуація.
Обидві сторони відчувають, що мають важелі впливу, і, думаю, обидві мають підстави так вважати.
Схоже, адміністрація Трампа не відчуває тиску часу; наразі вона не бачить потреби поступатися щодо будь-якої зі своїх цілей.
Іран, імовірно, відчуває те саме.
– Ми спостерігаємо зменшення інтенсивності руху через протоку: судноплавство відбувається лише в обмеженому режимі. Також є повідомлення, що Іран пропускає деякі кораблі за певних умов, навіть вимагаючи оплату у власній валюті. Як ви це інтерпретуєте?
– Іран вважає, що контролює цей стратегічно важливий водний шлях і зможе утримувати цей контроль у найближчі місяці. Вони й надалі використовуватимуть це як важіль впливу на адміністрацію Трампа.
На думку Тегерана, вони посилюють економічний, психологічний та військово-економічний тиск. Вони стверджують, що в протоці є міни, хоча ми насправді не знаємо, чи вони там залишилися, де саме вони знаходяться і якого вони типу.
Це цікавий зріз того, як Іран має намір і надалі вести цю війну.
– Із стратегічної точки зору, наскільки важливе значення має протока для важелів впливу Ірану, і як США враховують це у своєму плануванні?
– Коли цей конфлікт почався наприкінці лютого, протока була відкрита. Зараз вона фактично закрита, і ця зміна має глобальне значення.
Іран розуміє, що це створює економічний тиск далеко за межами регіону: це впливає на нафтові ринки, світову торгівлю та енергетичну безпеку. Водночас США розгорнули значну морську міць, включно з трьома авіаносними ударними групами – більше, ніж будь-коли в цьому регіоні з 2003 року. Те, що ми маємо зараз, – це фактично гра в витримку: кожна сторона чекає, хто поступиться першим.
– Чи грає час на користь Сполучених Штатів чи Ірану?
– Обидві сторони вважають, що час на їхньому боці. Іран стежить за внутрішньою політикою США: цінами на нафту в США та Європі, опитуваннями громадської думки та тим фактом, що до проміжних виборів США залишилося п’ять місяців. Все це враховується в їхніх розрахунках.
Тим часом Трамп як ніколи чітко дав зрозуміти, що не відчуває тиску, який змушував би його діяти швидко. Він вважає, що має можливість завдати «нокаутуючого удару» по ядерних можливостях Ірану. Це завжди було критично важливим у його баченні. Принаймні зовні він не демонструє жодного тиску часу.
– Як недорогі іранські засоби ведення війни впливають на операції ВМС США? На чому командири найбільше зосереджені, захищаючи свої сили?
– Ризики в Ормузькій протоці часто походять від систем озброєння, які коштують зовсім небагато.
Згадайте про дрейфуючі міни; це «некеровані» міни ще рівня Першої світової війни. Вони ні до чого не прикріплені, а просто дрейфують на поверхні. Ми не знаємо, де вони знаходяться, й Іран теж не знає. Вони зливаються з уламками, деревиною та рибальським спорядженням.
Потім є сценарій «трьох хлопців у вантажівці»: прибережні вогневі позиції, що запускають дрони, які коштують лише кілька тисяч доларів. Вони летять так низько над водою, що їх важко виявити на радарі. До того часу, як ви їх побачите, вони вже над вами.
Попри наші найсучасніші засоби, це великі ризики. Але ми публічно зобов’язалися тримати цю блокаду, доки Іран не відкриє протоку і не погодиться припинити збагачення урану.
– Нещодавня операція США з порятунку пілота глибоко в Ірані привернула значну увагу. Які уроки з таких операцій можна застосувати до поточної ситуації?
– Це демонструє, що ми можемо вводити сили спеціального призначення та підрозділи морської піхоти безпосередньо на територію Ірану для забезпечення силового захисту.
Якщо подумати про операцію з вивезення збагаченого урану з країни, для цього знадобляться величезні ресурси – сухопутні війська, повітряне прикриття та землерийна техніка – і все це під обстрілом. Та рятувальна операція доводить, що ми маємо спроможність зробити таке завдяки координації Центрального командування і Сил спеціальних операцій.
– Іран також веде міжнародну діяльність, зокрема з Китаєм та Росією. Наскільки важливі ці відносини в цій ситуації?
– Якщо якась країна й має зовнішній вплив, то це, ймовірно, Китай, хоча навіть він обмежений. Є розмови, що Китай може передати Ірану свої новітні системи протиповітряної оборони, які здатні виявляти F-15, чого Іран наразі не здатний зробити.
– Президент Росії Володимир Путін зустрівся 27 квітня з міністром закордонних справ Ірану, і, за повідомленнями, він «отримав послання» від нового верховного лідера аятоли Моджтаби Хаменеї. Чи сигналізує це про щось важливе?
– Є причина, чому ви останнім часом не бачили аятолу і навіть не чули його голосу. Ймовірно, він перебуває за дві милі під землею, під бетонним укриттям, і спілкується через паперові записки. До нього важко доставити інформацію, і так само важко отримати від нього рішення.
Іранське керівництво роздроблене між Корпусом вартових ісламської революції, парламентом і муллами. Виникає величезна затримка в ухваленні рішень, оскільки доводиться чекати відповіді від Моджтаби Хаменеї.
Я ніколи не мав ілюзій, що це займе кілька тижнів. Пріоритетом режиму є захист аятолли, і це ускладнює будь-які потенційні переговори.
– Якщо напруга продовжить зростати, на які ознаки ви будете звертати увагу?
– Я буду стежити за тим, чи почнемо ми діяти щодо острова Харг. Для мене це природний наступний етап.
Ми вже «послабили» оборону острова, знищивши більшу частину його систем ППО. У зоні бойових дій у нас перебуває 82-га повітряно-десантна дивізія, готова провести повітряно-десантну операцію для захоплення нафти. Якщо захопити цю нафту, це вдарить по здатності режиму платити та поповнювати запаси КВІР.
Якщо КВІР перестане отримувати зарплату та у них закінчаться боєприпаси, вони можуть почати складати зброю. Саме тоді можна буде завдати «нокаутуючого удару». Ми ще дуже далеко від цього – наразі ми все ще сподіваємося на переговорне завершення ядерної програми – але якщо досягнемо цієї мети, то все це було б того варте.
Боснія відмовляється від газу з Росії. Чим тоді невдоволені у ЄС?
Предраг Звієрац, Джерачіна Тухіна
ЄС попередив Боснію, що призначення приватної американської компанії головним інвестором запланованого газопроводу, який має покласти край чотирьом десятиліттям залежності від імпорту російського газу, може зашкодити її вступу до ЄС і доступу до допомоги з Брюсселя.
У листі від 13 квітня посол ЄС у Сараєві Луїджі Сорека попередив, що законодавство, ухвалене спеціально для цього газопровідного проєкту, може поставити під загрозу доступ Боснії до європейського енергетичного ринку, а також близько 1 мільярда євро (1,16 млрд доларів) фінансування в межах Плану зростання ЄС для Західних Балкан.
Федерація Боснії і Герцеговини, автономний регіон, ухвалила поправки до закону, якими призначила приватну американську компанію AAFS Infrastructure and Energy інвестором і розробником цього проєкту.
Речник Делегації ЄС в країні повідомив Радіо Свобода, що будь-яке законодавство в енергетичному секторі має залишатися узгодженим із зобов’язаннями Боснії і Герцеговини щодо вступу до Євросоюзу і повинно подаватися на розгляд відповідно до процедур ЄС, а будь-яке інше тлумачення цього листа є неправильним і вводить в оману.
Southern Interconnection («Південний інтерконектор») – це запланований газопровід, покликаний з’єднати Боснію і Герцеговину з газовою мережею Хорватії та терміналом скрапленого природного газу на острові Крк.
Цей термінал є ключовим інфраструктурним вузлом, підтриманим ЄС, мета якого – зменшити залежність від російських енергопостачань.
Боснія і Герцеговина імпортує практично весь свій газ із Росії через трубопроводи, що проходять через Сербію та Болгарію маршрутом «Турецького потоку».
За даними національної статистики, річний обсяг імпорту становить приблизно 225 мільйонів кубометрів, а виплати «Газпрому» оцінюються приблизно у 75 мільйонів євро (87,7 млн доларів) на рік.
ЄС оголосив про плани припинити імпорт російського газу до січня 2028 року, посилюючи тиск на держави, залежні від російських маршрутів постачання.
Боснія і Герцеговина, хоча й не є членом ЄС, безпосередньо відчуває цей вплив, оскільки її енергетична інфраструктура інтегрована до системи ЄС.
Відповідно до зміненого законодавства, проєкт «Південний інтерконектор» реалізовуватиметься через компанію AAFS Infrastructure and Energy d.o.o., засновану в листопаді 2025 року, зареєстровану в Сараєві та повністю належну американській фірмі.
Згідно з корпоративними документами та матеріалами проєкту, директором AAFS Infrastructure and Energy є Джессі Бінналл, колишній член юридичної команди президента США Дональда Трампа, а віцепрезидент Джозеф Флінн є братом колишнього радника США з національної безпеки Майкла Флінна.
Бінналл заявив на пресконференції з міністром енергетики Боснії Нерміном Джиндичем 2 квітня, що «Південний інтерконектор» – «один із пріоритетних проєктів для адміністрації Трампа».
Посольство США в Сараєві публічно підтримало цей проєкт і проводило зустрічі між боснійськими посадовцями та представниками компанії.
Головний американський дипломат у Боснії Джон Гінкел написав у X після першої зустрічі в грудні, що Вашингтон «готовий діяти швидко для підтримки «Південного інтерконектора» і що боснійське законодавство «очікується до ухвалення навесні 2026 року, щоб можна було розпочати будівництво».
Він також згадав переговори в листопаді в Афінах за участю міністра внутрішніх справ США Дага Бергама та міністра енергетики США Кріса Райта, які заявили, що американські зусилля вже спрямовані на зменшення залежності Європи від російського газу.
24 лютого у Вашингтоні Боснія і Герцеговина приєдналася до американської ініціативи щодо зміцнення енергопостачання регіону.
Міністр закордонних справ Боснії і Герцеговини Елмедін Конакович після зустрічі у Вашингтоні заявив Балканській службі Радіо Свобода, що це «має велике економічне значення для країни».
ЄС висловив занепокоєння щодо управління проєктом, структури ринку та відповідності правилам внутрішнього енергетичного ринку. У європейському законодавстві зазначається, що правова база «має забезпечувати прозорість, конкуренцію та відкритий доступ до інфраструктури», а не надавати винятковий контроль одному оператору.
Енергетичне співтовариство, яке поширює правила енергетичного ринку ЄС на країни Західних Балкан, вимагає лібералізованих ринків, незалежних системних операторів і «недискримінаційного доступу третіх сторін до інфраструктури».
«Щоб зберегти динаміку процесу вступу до ЄС, важливо, аби будь-які законодавчі зміни в енергетичному секторі сприяли виконанню зобов’язань Боснії і Герцеговини», – написав посол ЄС у Сараєві Луїджі Сорека голові Ради міністрів Боряні Кришто та прем’єр-міністру Федерації Боснії і Герцеговини Нерміну Нікшичу.
Речник Європейської комісії Гійом Мерсьє повідомив Радіо Свобода, що позиція ЄС спрямована на підтримку процесу інтеграції Боснії і Герцеговини та забезпечення виконання узгоджених реформ.
«Боснія і Герцеговина зобов’язана подавати проєкти законів до відповідних служб Європейської комісії, зокрема й ті, що стосуються енергетичного сектору», — сказав Мерсьє.
Боснія і Герцеговина, як член Енергетичного співтовариства, раніше вже зазнавала санкцій у межах цієї структури за невиконання своїх зобов’язань, зокрема у вигляді призупинення права голосу.
Ні AAFS Infrastructure and Energy, ні уряд Боснії і Герцеговини не прокоментували останню оцінку ЄС і не відповіли на неодноразові запити Радіо Свобода протягом останніх місяців.
Боснія і Герцеговина отримала статус кандидата на вступ до ЄС у 2022 році, а переговори про вступ були офіційно відкриті в березні 2024 року. Однак подальший прогрес залишається залежним від судових, конституційних та регуляторних реформ, зокрема узгодження з енергетичною та кліматичною політикою ЄС.
Боснія і Герцеговина має лише одну точку входу газу. Її джерела постачань не диверсифіковані. Водночас країна значною мірою залежить від вугільних електростанцій, які забезпечують приблизно 80 відсотків виробництва електроенергії, причому багато з них працюють уже понад чотири десятиліття.
Запропонований «Південний інтерконектор» створив би для Боснії і Герцеговини другий маршрут постачання газу, з’єднавши її з мережею Хорватії та через неї — з LNG-терміналом на острові Крк.
Новий закон, ухвалений спеціально для цього проєкту, також скасував попередню норму, яка визначала державну компанію BH-Gas розробником проєкту.
Урядовці стверджували, що залучення іноземного інвестора пришвидшить реалізацію проєкту.
Аудиторські звіти, в яких згадувався обмежений фінансовий ресурс BH-Gas, свідчать, що державна компанія не здатна самостійно профінансувати проєкт, вартість якого оцінюється в 1 мільярд євро.
Міністр енергетики Нермін Джиндич у березні заявив, що американський інвестор профінансує проєкт, обере підрядників, а також висловив зацікавленість у будівництві газових електростанцій і отриманні концесій на аеропорти в Сараєві та Мостарі.
Попри стратегічне позиціонування проєкту, аналітики застерігають, що сама по собі інфраструктура не гарантує диверсифікації постачання.
«Країни, які прагнуть зменшити залежність від російського газу, також мають забезпечити надійні контракти на постачання», — сказала Радіо Свобода Софі Корбо з Центру глобальної енергетичної політики в Парижі.
Чи діє американська морська блокада Ірану? Так і ні
Щоб змусити Іран укласти мирну угоду, Сполучені Штати запровадили із 13 квітня морську блокаду іранських портів та судноплавства.
Хоча це посилило тиск на вже сильно ослаблену економіку Ірану, американська блокада поки що не змусила Тегеран піти на поступки, щоб завершити вже майже двомісячну війну, зауважують експерти.
Іран відмовився сідати за стіл переговорів, доки США не скасують блокаду, спрямовану проти прибуткових нафтових доходів Тегерану. Вашингтон наполягає, що блокада буде скасована лише після підписання мирної угоди.
Ембарго США стало відповіддю на фактичне перекриття Іраном Ормузької протоки – ключової артерії світових енергопостачань – для міжнародного судноплавства від початку війни 28 лютого. Цей крок сколихнув міжнародні ринки, похитнув світову економіку та надав Тегерану нові важелі впливу у війні.
«Якщо головна мета блокади полягає в тому, щоб зупинити судноплавство до Ірану та з нього, а головне – експорт іранської нафти, то блокада виявилася успішною», – зазначає Надер Ітаїм, експерт з енергетики Близького Сходу.
«Але якщо Вашингтон розраховує, що блокада швидко поставить Іран у таке становище, коли у нього не залишиться іншого вибору, окрім як піти на угоду, то він може бути розчарований», – додав Ітаїм, який працює у британській компанії Argus Media, що надає ринкову інформацію для світових енергетичних та сировинних ринків.
Інфографіка Ормузької протоки:
Експорт іранської нафти «явно скоротився»
У березні Іран експортував приблизно 1,8 мільйона барелів нафти на добу. Але останніми днями цей показник обвалився до «буквально мізерного рівня», оскільки наслідки блокади посилюються, зазначив Ітаїм.
Проте, за його словами, Ісламська республіка повинна бути в змозі протриматися ще два місяці, зважаючи на те, що до введення блокади в морі вже перебувало до 130 мільйонів барелів іранської нафти.
Для забезпечення блокади Військово-морські сили США відкрили вогонь і захопили іранське вантажне судно в Оманській затоці 19 квітня. Через два дні американські військові захопили в Індійському океані друге судно – танкер, підозрюваний у контрабанді нафти.
Американські сили також «змусили 31 судно розвернутися або повернутися» до іранських портів у межах блокади, за даними Центрального командування США.
Президент США Дональд Трамп назвав блокаду «величезним успіхом» і повторив, що не скасує американське ембарго, доки Вашингтон не досягне «остаточної угоди» з Іраном. Американські військові заявили, що «повністю зупинили» іранську торгівлю.
Однак за даними компанії з відстеження вантажів Vortexa, десяткам танкерів, пов’язаних з Іраном, вдалося обійти блокаду.
У Vortexa заявили, що щонайменше 34 танкери, пов’язані з Іраном, обійшли блокаду, додавши, що приблизно 10,7 мільйона барелів іранської нафти пройшли через Ормузьку протоку та вийшли із зони, заблокованої ВМС США, між 13 і 21 квітня. Американські військові заперечили такі дані.
Компанія з аналізу морських даних Lloyd's List заявила, що щонайменше 26 суден іранського «тіньового флоту» обійшли американську блокаду.
«Lloyd’s List Intelligence фіксує стабільний потік суден «тіньового флоту», що входять і виходять» з Перської затоки, – зазначила компанія 20 квітня.
«Порівняно з кількістю суден, що проходили до блокади – приблизно шість-сім суден на день – обсяг перевезень явно зменшився», – сказала Розмарі Келанік, директорка програми з питань Близького Сходу вашингтонського аналітичного центру Defense Priorities.
«Але більшою проблемою для США є те, що неможливо зробити блокаду континентальної країни повністю герметичною – Іран усе ще може вести значну торгівлю суходолом, зокрема нафтою, хоч і в менших обсягах, ніж морем», – сказала вона.
Трамп стверджував, що блокада коштує Ірану близько 500 мільйонів доларів на день. Але експерти зазначають, що точно підрахувати ці витрати складно.
За оцінками, до війни Іран отримував близько 45 мільярдів доларів щорічного доходу від експорту нафти, що становило приблизно 10 відсотків ВВП країни.
«Навіть якщо блокада повністю зупинить торгівлю нафтою – а цього не станеться – максимальна шкода може становити втрату 10 відсотків ВВП, – зазначила Келанік. – Це значна втрата в мирний час, але не така вже й катастрофічна, враховуючи, що Іран перебуває у стані війни».
Для порівняння, Україна втратила 20 відсотків ВВП після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, зазначила вона. Це не завадило українським військам продовжувати ефективний спротив
«Тож я скептично ставлюся до того, що витрати, нав’язані блокадою Трампа, зламають рішучість Ірану й надалі чинити опір вимогам США», – підсумувала Келанік.
«Відновити війну»
Бомбардування, що проводяться США та Ізраїлем, завдали Ірану колосальних матеріальних збитків, спустошили його військовий потенціал, обезголовили значну частину іранського керівництва та зруйнували критично важливу інфраструктуру.
Проте Тегеран досі заявляє, що перемагає у цьому багатотижневому протистоянні. Це відчуття перемоги поширилося і на переговорний стіл, де він прагне завершити війну на власних умовах.
Перший раунд мирних переговорів у Пакистані завершився 11 квітня без угоди. Втім, Трамп в односторонньому порядку продовжив режим припинення вогню, який мав завершитися 22 квітня, а Сполучені Штати відправили до Пакистану делегацію для нових переговорів.
«Економічний тиск сам по собі не змусить Іран піти на поступки, на які він не пішов під час військового тиску», – сказав Хамідреза Азізі, науковий співробітник Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки.
«Якщо вже на те пішло, Іран може відновити війну, – додав він. – Іран вважає цю ситуацію, коли немає ані війни, ані миру, найбільш руйнівним сценарієм».
Іран уже перебуває під жорсткими санкціями США, а блокада ще більше обмежила економічні ресурси країни. Блокада також позбавила Іран можливості стягувати мита з міжнародного судноплавства через Ормузьку протоку – ще одного джерела доходів від початку війни.
22 квітня Іран відкрив вогонь по трьох суднах і захопив два з них в Ормузькій протоці, що свідчить про готовність Тегерану застосувати силу для припинення американської блокади.
«Ця ситуація є неприйнятною для Ісламської республіки, – сказав Азізі. – Відповідно, я очікував би від них військових дій».
Кого у США турбують зв’язки Росії з Іраном?
ВАШИНГТОН – Серед американських законодавців та експертів із зовнішньої політики формується консенсус: відносини між Москвою і Тегераном давно вийшли за межі зручного партнерства. Вони переросли у «трансформаційний» військовий союз – глибшу вісь, яка нині визначає інтенсивність бойових дій як на Близькому Сході, так і в Україні.
На слуханнях Гельсінської комісії 21 квітня риторика була такою ж різкою, як і розвідувальні оцінки. Конгресмен-республіканець від Південної Кароліни Джо Вілсон не добирав слів, назвавши ситуацію єдиною масштабною загрозою.
«Сполучені Штати протистоять не лише Ірану, а ширшій осі Росія–Іран», – заявив Вілсон.
За його словами, ці країни вже не просто партнери, а скоординований фронт, який через постачання озброєнь, обмін розвідданими та схеми обходу санкцій підриває глобальне лідерство США.
«Трансформаційне» партнерство
Еволюція цих відносин була швидкою і для західних спостерігачів – тривожною. Керівник іранської програми у Фонді захисту демократій Бенам Бен Талеблу описав розвиток цих відносин як перехід «від нестабільних до прагматичних і зрештою до трансформаційних».
Поштовхом до цього стало повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Хоча їхня співпраця мала коріння ще в пострадянський період – через продаж російської зброї та будівництво Росією єдиної АЕС в Ірані – війна в Україні змінила баланс сил. Іран, який раніше був молодшим партнером, перетворився на «незамінного постачальника» для російської армії, ослабленої виробничими проблемами і втратами на фронті.
Віцепрезидент Американської ради зовнішньої політики Ілан Берман описав, як відбувається цей обмін. За його словами, протягом останніх двох місяців Росія надає Ірану суттєву допомогу в його протистоянні зі США та Ізраїлем відтоді, як ті 28 лютого завдали авіаударів по Ірану.
«Росія консультує, скільки дронів запускати під час атаки і на якій висоті», – сказав Берман, який також є членом ради директорів Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода. Він додав, що тактика Ірану дедалі більше нагадує російську: спочатку хвилі дронів перевантажують ППО, а потім завдаються точкові ракетні удари.
Це «операційне ноу-хау» доповнюється модернізованими російськими компонентами для дронів, які покращують навігацію і стійкість до радіоелектронної боротьби – рішеннями, відпрацьованими безпосередньо у війні проти України.
Ціна координації
Наслідки цієї «осі нестабільності» не лише стратегічні – вони смертельно небезпечні для американських військових. Сенатор-республіканець від Північної Кароліни Том Тілліс припустив, що існує прямий зв’язок між підтримкою з боку Росії та атаками на сили США на Близькому Сході.
«Якщо Путін відповідальний хоча б за одного загиблого американського військового, то так само може нести відповідальність і за 5 тисяч», – сказав Тілліс, наголосивши на ролі передачі розвідданих і супутникової інформації Кремлем.
Натомість сенатор-демократ від Род-Айленду Шелдон Вайтгаус звернув увагу на подвійність сучасного конфлікту: «Росія допомагає Ірану націлюватися на американських військових, тоді як Україна допомагає нам… захищатися від цих атак».
Законодавці неодноразово підкреслювали, що Україна – вже не лише отримувач допомоги, а й важливий безпековий партнер, який забезпечує своєрідний «цикл оборонних інновацій», за яким Захід не завжди встигає. Коли США звернулися по допомогу у сфері протидії дронам, Україна вже за добу направила команду фахівців.
Дослідник Вашингтонського інституту близькосхідної політики Аарон Зелін звернув увагу на розробку в Україні дронів-перехоплювачів – швидку відповідь на ірансько-російські тактики, які тепер становлять загрозу для країн Перської затоки.
Утім, відчуття нагальності, яке є в Києві, не завжди знаходить відображення у Вашингтоні. Конгресмен-республіканець від Північної Кароліни Грег Мерфі висловив занепокоєння щодо довгострокових наслідків, якщо можливості Ірану й надалі зростатимуть.
«Чи можете змалювати, яким буде Іран… через п’ять років?» – запитав Мерфі, маючи на увазі режим, який «не знає меж, коли йдеться про людське життя».
У коментарі Радіо Свобода Мерфі висловився жорсткіше:
«Ми більше не віримо їхній брехні… Думаю, як би це не було складно, ми нарешті сказали: Ні, так не можна. Ви ставите під загрозу весь світ».
Спільна боротьба
Росія почала з України, але нею не обмежиться
Висновок слухань Гельсінської комісії був однозначний: сприймати Росію як можливого партнера у стримуванні Ірану вже не доводиться. Тепер ці дві країни тісно пов’язані.
«На Кремль більше не можна розраховувати як на партнера», – попередив Берман і закликав враховувати, що «успіх або провал на одному напрямку неминуче впливатиме на інші».
Попри політичні розбіжності у Вашингтоні, загроза такої координації авторитарних держав спричинила рідкісний момент двопартійної єдності. У підсумку слухань прозвучало чітке послання до адміністрації та суспільства: Україна – це передова значно ширшого глобального протистояння.
«Україна – на вістрі цього удару, – підсумував Берман. – Росія почала з України, але нею не обмежиться».
- Сполученим Штатам відомо, що Росія надає Ірану інформацію для ударів по американських військах та військових об’єктах на Близькому Сході – про це посадовці США повідомили Радіо Свобода на умовах анонімності. Співрозмовники журналістів не надали деталей щодо обсягу або механізмів обміну розвідувальними даними.
- Посольство РФ у Вашингтоні не відповіло на запит щодо коментарів. Публічно російські посадовці закликали до завершення війни проти Ірану, називаючи її «неспровокованим актом агресії». А 21 березня 2026 року президент РФ Володимир Путін заявив, що РФ залишається «надійним партнером і другом Ірану».
- У ЦРУ та Пентагоні відмовилися коментувати повідомлення про можливу допомогу Росії Ірану. Глава Пентагону Піт Геґсет також заявив, що Росія та Китай «не є фактором» у поточному конфлікті.
Законодавці США прагнуть протидіяти китайському та російському впливу в Грузії
ВАШИНГТОН – Доки геополітична карта Близького Сходу та Євразії зазнає часом жорстоких змін, Вашингтон все більше зосереджує свою увагу на важливому «відсутньому елементі» демократичної мозаїки – Республіці Грузія.
В інтерв’ю для Радіо Свобода конгресмен Джо Вілсон, республіканець із Південної Кароліни, попередив, що Південний Кавказ став головним полем бою в глобальній боротьбі між «диктаторами, які правлять силою зброї», та «демократіями, що керуються верховенством права».
Щоб вирішити цю проблему, Вілсон та конгресмен Стів Коен, демократ з Теннессі, нещодавно подали двопартійний законопроєкт – «Акт про протидію китайському контролю на Кавказі», цільовий законодавчий крок, спрямований на документування масштабів впливу Кремля та Пекіна на грузинську державу.
Нове завдання для розвідки
Новий законопроєкт H.R. 7668 відображає зростаюче занепокоєння у Вашингтоні тим, що нинішнє керівництво в Тбілісі – партія «Грузинська мрія» – поступово потрапляє в орбіту впливу головних супротивників США.
Запропоноване законодавство зобов’язує адміністрацію США підготувати секретну оцінку проникнення російської та китайської розвідок у Грузію, враховуючи випадки їхнього спільного впливу.
Він також передбачає п’ятирічний перегляд стратегії відносин між США та Грузією, із оцінкою майбутнього фінансування та з’ясуванням, чи залишається Тбілісі відданим ідеї поглиблення зв’язків із Заходом.
«Ми маємо стояти пліч-о-пліч… [із] силами демократії по всьому світу», – заявив Вілсон у коментарі Радіо Свобода, назвавши цей законопроєкт необхідним захистом від «надзвичайного та зловісного впливу Комуністичної партії Китаю» та її «мети світового панування».
Битва за Чорне море: порт Анаклія
Вілсон вказав на глибоководний порт Анаклія, проєкт, який нещодавно передали консорціуму під керівництвом Китаю, як на стратегічний «центр тяжіння».
«Причина, з якої Китай намагається контролювати [цей порт], полягає в тому, щоб контролювати постачання рідкоземельних металів і мінералів із Центральної Азії, – стверджує Вілсон. – Грузія знаходиться просто в епіцентрі всього».
Він провів пряму паралель із Панамським каналом, зазначивши, що хоча Комуністична партія Китаю майже закріпила там свій контроль, «тиск з боку президента Дональда Трампа» успішно усунув їхній вплив.
Вілсон припустив, що подібний підхід «економічного та громадянського стимулювання» можна застосувати і до Анаклії.
Мандат MEGOBARI
Хоча новий законопроєкт, спрямований проти Китаю, є останнім кроком, Вілсон наголосив, що акт MEGOBARI (скорочено від Mobilizing and Enhancing Georgia's Options for Building Accountability, Resilience, and Independence Act) – попереднє санкційне законодавство, спрямоване проти грузинських чиновників – залишається тим, що Вілсон назвав «золотим стандартом» намірів Конгресу.
Минулого року законопроєкт був ухвалений Палатою з результатом 349 проти 42, і Вілсон назвав таку двопартійну підтримку «абсолютно безпрецедентною».
«Не було жодного іншого законодавства… яке отримало б 85%, можливо, 90% [підтримки], – сказав Вілсон. – Ті 42 [які голосували проти] – ізоляціоністи…, вони не проти народу Грузії».
«Що є безсумнівним – це те, що 349 членів, республіканців та демократів, підтримали MEGOBARI, тому що їх надихнув народ Грузії», – додав він.
Попри те, що законопроєкт застряг у Сенаті через процедурні затримки, Вілсон залишається оптимістичним, зазначаючи, що головний опонент – колишній сенатор Марквейн Маллін – перейшов до кабінету міністрів на посаду міністра внутрішньої безпеки, що потенційно відкриває «рятівну можливість» для просування законопроєкту.
У сукупності ці дві законодавчі ініціативи відображають двовекторний підхід – заохочення західного курсу Грузії та водночас застосування тиску, коли країна відхиляється від демократичних стандартів.
«Мене надихнув сам народ Грузії», – сказав Вілсон, закликаючи до «чесних і вільних виборів» як основи для поглиблення відносин.
Жодного «перезавантаження»: застереження Рубіо тоталітарним режимам
Уряд «Грузинської мрії» нещодавно спробував представити телефонну розмову з Державним департаментом – за участю державного секретаря Марко Рубіо – як «перезавантаження» відносин. Вілсон відкинув таке трактування.
«Ніхто не повинен пояснювати Марко Рубіо, до чого призводить тоталітаризм, – сказав Вілсон, згадавши історію втечі сім’ї Рубіо з Куби. – І Рубіо, і президент Дональд Трамп прагнуть найкращого для народу… а це, безумовно, чесні й вільні вибори».
На думку Вілсона, взаємодія не означає підтримку нинішнього статус-кво, а є платформою для вимоги «чесних і вільних виборів», оскільки «хід світової історії» рухається проти автократів.
Вільсон навів як доказ своєї тези про те, що «диктатури вже не перебувають при владі», приклад падіння режиму Башара аль-Асада в Сирії наприкінці 2024 року та нещодавні зміни у керівництві Угорщини, де прем’єр-міністр Віктор Орбан, що йде з посади, роками зазнавав критики за відкат від демократичних стандартів.
Використання фінансових інструментів
Поки Конгрес ухвалюєзакони, експерти вважають, що США можуть обмежити вплив Китаю через «внутрішню інфраструктуру» міжнародної фінансової системи.
Лаура Ліндерман, директорка програм Інституту Центральної Азії та Кавказу при Американській раді з питань зовнішньої політики, сказала Радіо Свобода, що Вашингтон повинен використовувати свій вплив у Світовому банку та Азійському банку розвитку (ADB).
«У Вашингтона є чимало можливостей впливати на роль Китаю в Грузії», – зазначила Ліндерман.
Вона закликала Сполучені Штати забезпечити, щоб багатосторонні організації «встановлювали умови щодо будь-яких інфраструктурних проєктів», аби запобігти передачі субпідрядів китайським компаніям із «корупційними трудовими практиками» або тим, що «зарекомендували себе як недобросовісні гравці у світовій торгівлі».
Зв’язок з Іраном
Вілсон також висловив занепокоєння з приводу повідомлень про «обмін розвідданими» між «режимом у Тбілісі» та Тегераном.
«Це жахлива ситуація, – сказав Вілсон. – Те, що режим «Грузинської мрії» виявляє повагу до
Прихильники прославляють його як мудрого лідера, а критики засуджують як диктатора.
Застосування Хаменеї сили проти власного народу, ув’язнення опозиційних діячів навіть усередині самої системи, а також запеклий опір зовнішньому впливу – особливо з боку США та Ізраїлю – сформували його спадщину як жорсткого й безкомпромісного авторитарного правителя, який привів країну до міжнародної ізоляції.
Останні роки правління Хаменеї були затьмарені частими загальнонаціональними антиурядовими протестами та кривавими репресіями, під час яких загинули тисячі демонстрантів.
є справді показовим… це не відображає чудового та рішучого народу Грузії».
На думку Вілсона, шлях уперед – це повернення до демократичних цінностей.
думав, що зможе перемогти Україну за 30 днів. Через чотири роки народ України сильніший, ніж будь-коли, – сказав він. – Усе веде до глобального руху за чесні та вільні вибори… і тепер вони потрібні в Республіці Грузія».
Чому надії на те, що Китай схилить Іран до миру, можуть бути марними
Чи справді Китай тисне на Іран, щоб той пішов на поступки? Як впл инула на сприйняття Китаєм війни в Ірані військово-морська блокада США?Чи буде достатньо дипломатичного та економічного впливу КНР, щоб вплинути на іранський режим, який сприймає поточну ситуацію як екзистенційну загрозу?
Коли спецпредставник Китаю на Близькому Сході нещодавно описав небезпечну наземну поїздку через зону бойових дій, це різко контрастувало зі звичною стриманою риторикою китайських дипломатів і шаблонними «мирними планами».
«Закриття повітряного простору в деяких країнах, які ми відвідали, призвело до скасування рейсів, тож нам довелося їхати автомобілем. По дорозі ми чули сирени повітряної тривоги й бачили перехоплення ракет», – розповів журналістам у Пекіні наприкінці березня Чжай Цзюнь, повідомило англомовне видання Компартії Китаю «China Daily».
Незалежно підтвердити ці слова не вдалося, однак сама поїздка Чжая країнами Перської затоки показала, наскільки Китай зацікавлений у швидкому завершенні війни між США та Ізраїлем проти Ірану, і водночас, наскільки це нова й складна для Пекіна ситуація.
Відтоді блокада Ірану з боку США, імовірно, ще більше посилила прагнення Китаю знизити напруження, відновити судноплавство і торгівлю.
Президент США Трамп припустив, що тиск Китаю міг стати одним із чинників, які змусили Іран погодитися на двотижневе перемир’я, запропоноване за посередництва Пакистану.
Про китайський тиск за лаштунками, спрямований на те, щоб переконати Тегеран не загострювати ситуацію, також повідомляли The New York Times і The Washington Post із посиланням на іранських посадовців.
Втім, попри те що Китай, імовірно, є найважливішим союзником Ірану, він може не мати достатнього дипломатичного та економічного впливу, щоб змусити Тегеран піти на поступки, кажуть експерти, які говорили з Радіо Свобода. До того ж Пекін може не поспішати брати на себе роль повноцінного посередника у мирних переговорах.
Важелі не спрацьовують
Нібито Китай має чимало інструментів впливу на Іран, щоб спонукати його до переговорів.
Він купує близько 90% іранської нафти і постачає країні широкий спектр товарів. За даними Атласу економічної складності Гарвардського університету, у 2024 році це були двигуни та запчастини для автомобілів, медичне обладнання, метали, текстиль, насіння соняшнику та хімічна продукція.
З огляду на жорсткі санкції проти Ірану, ці зв’язки з Китаєм для нього є критично важливими.
«Я припускаю, що Китай чинить тиск за лаштунками – більше, ніж тиждень чи два тому [до блокади США]. Але можливості цього тиску обмежені», – сказав Радіо Свобода старший радник Міжнародної кризової групи у Вашингтоні Алі Вайн.
«Коли йдеться про боротьбу за виживання, а зовнішній гравець закликає до стриманості й обережності, я думаю, що ваша відповідь буде такою: ну…ми загнані в кут», – додав він.
Подібної думки дотримується й експерт щодо Китаю з Ексетерського університету Андреа Гізеллі, який нині перебуває в Шанхаї. Він зазначив, що будь-які економічні кроки потребують часу.
«Якби Китай хотів тиснути на Іран, наприклад, вимагати більших знижок на нафту, скоротити її закупівлі або обмежити постачання товарів до Ірану, він міг би це зробити, – сказав він Радіо Свобода. – Але тут завжди дві сторони. Багато що залежить і від Ірану».
«Зараз для Ірану головне – вирішити поточну проблему, а не думати про те, що Китай може чи не може зробити через місяць-два».
Є і дипломатичний важіль. Пекін разом із Москвою є ключовими союзниками Ірану в ООН та інших міжнародних організаціях.
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї останніми тижнями провів серію розмов із колегами, повідомила речниця МЗС КНР Мао Нін. Оскільки Пекін намагається балансувати між використанням дипломатичних зв’язків для досягнення домовленостей і небажанням глибше втягуватися в конфлікт.
Андреа Гізеллі зазначає, що відмова від такої підтримки була б «крайнім сценарієм». Вона мала б менший ефект, ніж економічний тиск, і Китай навряд чи ризикне зіпсувати відносини із союзником, який, за його словами, теж має претензії до Вашингтона.
Китай має час, але не безмежний
Як найбільший експортер у світі, Китай зацікавлений у відновленні судноплавства через Ормузьку протоку. Її закриття вже серйозно б’є по світовій економіці, а в довшій перспективі може знизити попит на китайські товари.
Через цю протоку проходить близько 40% імпорту нафти Китаю і 30% імпорту скрапленого газу. Ідеться, зокрема, про постачання з країн Перської затоки, які останніми тижнями зазнали ударів іранських ракет і дронів.
Хоча великі запаси нафти, накопичені торік за низьких цін, дають Китаю певний запас часу, вже за два-три місяці йому доведеться знову нарощувати імпорт.
Це підкреслює ще одну дилему: Іран для Китаю важливий союзник, але стосунки з іншими країнами регіону не менш важливі.
«Китай намагається зберігати добрі відносини і з Іраном, і з країнами Перської затоки, – сказала Радіо Свобода дослідниця енергетичних ринків Китаю з Колумбійського університету Еріка Даунс. – Але, на мою думку, країни затоки важливіші для Китаю через економічні зв’язки».
Вона пояснила, що йдеться не лише про нафту й газ, а й про проєкти у сфері відновлюваної енергетики, які китайські компанії реалізують у регіоні.
Китай також вклав значні кошти в інфраструктуру країн затоки: порти, промислові комплекси та опріснювальні установки. Частина цих об’єктів уже постраждала від іранських атак.
Історія Чжая Цзюня про поїздку регіоном нагадує, як Китай намагається зберігати відносини з цими країнами, навіть попри те, що його союзник завдає по них ударів. Цього тижня до Пекіна на переговори приїздив спадкоємець престолу Абу-Дабі шейх Халед бін Мохаммед Аль Нахаян.
«Це, мабуть, була незручна зустріч, – каже Андреа Гізеллі. – ОАЕ є дуже важливим економічним партнером, але водночас перебуває по інший бік конфлікту… Китай не хоче обирати».
Утім, уникати вибору стає дедалі складніше.
Підтримка Ірану з боку Китаю, наприклад, блокування резолюції в Раді Безпеки ООН, яку 7 квітня запропонував Бахрейн, вже напружує ці відносини.
«Чим довше триває цей конфлікт і пов’язана з ним енергетична криза, тим більший ризик, що Китай зіпсує відносини з країнами затоки, – сказав Алі Вайн. – «І до війни балансувати між Іраном і цими країнами було непросто, а тепер це стане ще складніше».
Фактор Трампа
Ще один важливий чинник, який, без сумніву, впливає на рішення Китаю, – це майбутній саміт із Дональдом Трампом, який очікується в Пекіні 14–15 травня.
Поки що відносини між Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном виглядають позитивно, принаймні за словами самого президента США.
«Китай дуже задоволений тим, що я фактично відкриваю Ормузьку протоку. Я роблю це і для них, і для всього світу. Така ситуація більше не повториться. Вони погодилися не постачати зброю Ірану. Президент Сі обійме мене, коли я приїду за кілька тижнів», – написав Трамп у соцмережах 15 квітня.
Спочатку зустріч планували на березень, але її відклали після ударів США та Ізраїлю, які 28 лютого дали початок війні з Іраном. У лідерів є чимало тем для обговорення, передусім торговельні й економічні суперечки.
«Китай зацікавлений у тому, щоб конфлікт завершився якнайшвидше, – каже Еріка Даунс. – Відносини з США для Китаю важливіші, ніж із Іраном, тому Пекін зацікавлений у тому, щоб не загострювати ситуацію перед візитом Трампа».
Іран вважає, що «виграв війну», й тепер вимагає більшого?
Удари США та Ізраїлю завдали нищівного удару по військових можливостях Ірану, обезголовили значну частину його керівництва та знищили критично важливу інфраструктуру.
Проте Тегеран і далі вважає, що перемагає у цьому багатотижневому протистоянні. Сам факт того, що іранська теократія взагалі збереглася, подається в Ісламській Республіці як перемога. Іранська правляча верхівка отримала новий потужний козир: контроль над Ормузькою протокою.
З початку війни 28 лютого Іран фактично перекрив одну з ключових світових артерій постачання нафти й газу – крок, який сколихнув енергетичні ринки, дестабілізував глобальну економіку і надав Тегерану нові важелі впливу.
Сприйняття своїх можливостей Іраном визначає його поведінку в цьому конфлікті: попри значні матеріальні втрати, він відмовляється капітулювати. Впевненість Ісламської Республіки впливає і на переговорний процес – вона прагне завершити війну на власних умовах.
«У певному сенсі Іран зараз перебуває у вигіднішому становищі, ніж до війни. Він нарешті розіграв карту, якою погрожував роками – перекриття Ормузької протоки – і це спрацювало», – сказав постдокторант і викладач Єльського університету Араш Азізі.
«Іран показав, що здатен впливати на світову торгівлю і змусити США нервувати», – додав він. «Він також продемонстрував, що може витримувати зовнішні атаки, не ризикуючи крахом режиму чи суспільства – принаймні поки що. Але водночас Іран зазнав значних економічних втрат і потребуватиме завершення війни та допомоги для відбудови»
«Новий безпековий порядок»
За словами експертів, метою Ірану у цій війні вже є не просто виживання, а використання свого впливу для подолання міжнародної ізоляції та руйнівних санкцій, які відрізали його від глобальної економіки.
Мехді Мохаммаді, старший радник спікера парламенту Мохаммада Багера Калібафа, у дописі в X від 7 квітня заявив, що Іран «чітко й відкрито виграв війну» і погодиться лише на такий результат, який встановить «новий безпековий порядок у регіоні».
Верховна рада національної безпеки Ірану – ключовий орган ухвалення рішень у країні – у заяві від 8 квітня зазначила, що метою Тегерана на мирних переговорах зі Сполученими Штатами є створення «нових безпекових і політичних рівнянь» на Близькому Сході, які визнаватимуть «силу та лідерство» Ірану.
«Іран розглядає цей момент кризи як можливість переформатувати регіональний порядок», – сказав Азізі. «Це може бути або способом інтегруватися в регіон, щоб інші країни визнали його значущою регіональною силою, а не ізгоєм. Або ж це може означати, що його ревізіоністська політика залишиться надовго і не піддаватиметься тиску так легко»
Що варто знати про морську блокаду Ірану з боку США
Військово-морська блокада США суден, які заходять до іранських портів і прибережних районів, набула чинності після невдалих мирних переговорів між американськими та іранськими переговорниками минулими вихідними.
І це вже створює дилему: або ризикувати атакою з боку іранських сил поблизу Ормузької протоки, або стримуватися й сподіватися перехопити судна, що виходять у відкриті води.
Цей крок є черговою спробою президента США Дональда Трампа змусити Іран піти на поступки, зокрема взяти на себе зобов'язання не намагатися отримати ядерну зброю або засоби для її створення.
Це сталося після більш ніж місяця повітряних ударів та тривалих економічних санкцій.
Військовий аспект
Вашингтон має значні військово-морські та повітряні сили в регіоні, які, як очікується, забезпечуватимуть дотримання блокади. Для деяких це означатиме перехід від завдання авіаударів до перехоплення цивільних суден.
Спроби робити це безпосередньо в Ормузькій протоці або поблизу неї – вузькому водному шляху, через який проходить іранський морський експорт – можуть наразити американські військово-морські сили на ризик атак з боку іранських дронів, ракет або малих швидкісних бойових катерів.
Кілька тижнів авіаударів США та Ізраїлю суттєво послабили можливості Ірану, однак потужний Корпус вартових ісламської революції (КВІР) має власні військово-морські підрозділи, що складаються з цих малих катерів, які продовжують атакувати судна в Перській затоці.
«Якщо будь-яке з цих суден наблизиться до нашої БЛОКАДИ, його буде негайно ЗНИЩЕНО», – написав Трамп у соцмережах невдовзі після її запровадження.
Ризики можна було б мінімізувати.
З огляду на те, що, наприклад, близько 90 відсотків іранських нафтових поставок йде до Китаю, американські сили могли б, ймовірно, сидіти, склавши руки, і контролювати блокаду на відстані, де вони були б менш вразливими.
«Вони могли б обрати позиції за межами Перської затоки… без фізичного контролю над самою (Ормузькою – ред.) протокою, – сказав колишній офіцер іранського флоту Мохаммад Фарсі в інтерв’ю Радіо Фарда (Іранська служба Радіо Свобода) після оголошення блокади Трампом. – Їм не обов’язково перебувати всередині протоки».
Однак Фарсі зазначив, що сумнівається в ефективності такого підходу. Це означало б патрулювання акваторії, ширшої за 30-кілометрову ширину протоки.
Джеремі Штес, військово-морський експерт Австрійського центру досліджень розвідки, пропаганди та безпеки (ACIPSS), погодився, що це буде складно.
«Дистанційна блокада стала б досить серйозним викликом для американських сил у регіоні, особливо з огляду на те, що цивільні судна вимикають системи відстеження, щоб уникнути зупинки», – сказав він в інтерв’ю Радіо Свобода.
«Військово-морським силам США, як відомо, бракує невеликих надводних бойових кораблів, як-от фрегати, і їм довелося б залучати есмінці класу Arleigh Burke та інші високотехнологічні засоби до виконання таких завдань», – додав він.
Економічні наслідки
Рішення цілитися на судноплавство, пов’язане з Іраном, має чітку економічну логіку, викладену в нещодавній аналітичній записці США.
«Доходи від продажу нафти до Китаю становлять близько 45 відсотків державного бюджету Ірану», – йдеться в інформаційному бюлетені, опублікованому Конгресом США 16 березня.
Упродовж останніх тижнів майже повне закриття Іраном Ормузької протоки для суден, крім власних, було описано як жорстке обмеження для світової економіки, що відрізало її від нафти, газу та інших критично важливих товарів.
Блокада США має на меті задушити іранську економіку, яка продовжує отримувати прибутки від експорту нафти, попри війну, що розпочалася 28 лютого з повітряних ударів США та Ізраїлю.
«Іран фактично зміг експортувати досить великі обсяги нафти, майже на рівні минулого року за той самий місяць», – сказав 13 квітня в інтерв’ю Радіо Свобода Ісаак Леві, аналітик Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).
«Якщо США все-таки це заблокують, це позбавить іранський режим значних доходів, але водночас призведе до подальшого тиску на світові ціни на нафту, вилучивши з ринку… 54 мільйони барелів [на місяць] в умовах, коли й без того існує значний дефіцит пропозиції», – додав він.
Ця небезпека стала очевидною вже в перші години після оголошення блокади, коли ціни на нафту в Європі злетіли до рекордного рівня – близько 150 доларів за барель. Еталонна нафта марки Brent перевищила 100 доларів за барель, посиливши ціновий тиск у всьому світі.
«Рішення, ухвалене паном Трампом, може мати серйозні наслідки як для економіки США, так і для загальної соціальної згуртованості, зокрема через навантаження на американських споживачів на автозаправках», – сказав 13 квітня в інтерв’ю Радіо Фарда Мохаммад Гаеді, викладач Університету Джорджа Вашингтона.
За його словами, іранські контрзаходи можуть посилити економічні збитки, додавши, що атаки підтримуваних Тегераном хуситів у Ємені спрямовані на перекриття Баб-ель-Мандебської протоки – ще одного важливого морського маршруту на Близькому Сході – можуть «вивести з ринку близько 12 відсотків світових енергетичних поставок».
Китай
Блокада також може мати значні дипломатичні наслідки.
Невідомо, чи судна під китайським прапором заходять в іранські порти. Історично «тіньові флоти» зношених нафтових танкерів, які використовували Іран, Росія та Венесуела, здебільшого ходять під «зручними прапорами» таких країн, як Сьєрра-Леоне, Габон або Маршаллові Острови. Саме вони, ймовірно, стануть цілями для дій США з примусового виконання блокади.
Втім, попередні заяви Трампа свідчать, що блокада також поширюватиметься на судна, які сплачують Ірану мито за прохід через Ормузьку протоку.
«Я також доручив нашому флоту виявляти та перехоплювати кожне судно у міжнародних водах, яке сплатило Ірану збір. Ніхто, хто платить незаконний збір, не матиме безпечного проходу у відкритому морі», – заявив він.
За даними компанії Windward, що спеціалізується на морській розвідці, 10 квітня протоку залишили два китайські судна: танкер He Rong Hai та балкер Jin Hai Hua. Обидва судна розпочали свій рейс з Об’єднаних Арабських Еміратів, а не з Ірану.
Невідомо, чи сплатили вони мито, яке вимагає Іран – 2 мільйони доларів за кожне судно, – щоб забезпечити поодинокий рух суден цим колись жвавим водним шляхом. Якщо такий платіж було здійснено у криптовалюті, відстежити його було б майже неможливо.
Також варто зазначити, що в заяві CENTCOM про блокаду йдеться про її застосування до суден, які входять в іранські «прибережні води». Це охоплює маршрути багатьох суден, які досі проходили через протоку з дозволу Тегерана.
У будь-якому разі захоплення або огляд ВМС США судна під китайським прапором може спричинити серйозну дипломатичну напругу саме тоді, коли наступного місяця Трамп має відвідати Пекін для участі у саміті з китайським лідером Сі Цзіньпіном.
З економічної точки зору, хоча Китай і залежить від іранських поставок нафти, він може уникнути негайного удару завдяки значним запасам, накопиченим до початку поточного конфлікту. Він також має змогу використовувати відносно великі обсяги іранської нафти в морі, значна частина якої вже перебуває біля китайського узбережжя.
Крім того, іранські поставки становлять близько 8 відсотків морського імпорту нафти Китаю. Ці обсяги можна компенсувати за рахунок інших джерел.
«Втім, очевидно, що Китай закуповує значну частину цієї санкційної нафти саме тому, що вона продається з істотною знижкою», – зазначив Леві, додавши, що альтернативна нафта буде значно дорожчою, що вдарить по невеликих китайських нафтопереробних підприємствах, які працюють із мінімальною маржею.
Переправи в темряві та доплата за ризик: моряки згадують «танкерну війну» 1980-х на тлі кризи в Ормузькій протоці
Арільд Сивертсен – один із багатьох відставних моряків, які знову переживають травматичні спогади про Ормузьку протоку на тлі нинішньої кризи на цьому водному шляху в Перській затоці.
«У нас знову загострюється [посттравматичний стресовий розлад] під час цієї війни, – розповів Арільд Сивертсен Радіо Свобода зі свого дому в Норвегії. – Морякам, які були там у 1980-х, зараз дуже важко, бо всі спогади повертаються».
Сивертсен командував суднами, що проходили через Ормузьку протоку в розпал «танкерної війни» – конфлікту 1981–1988 років, який нагадує сьогоднішню кризу в Перській затоці.
«Танкерна війна» була відгалуженням ірано-іракської війни, яка почалася у 1980 році з вторгнення Іраку в Іран. Невдовзі конфлікт поширився на води Перської затоки, коли Ірак, а згодом і Іран, почали атакувати нафтову інфраструктуру та судноплавство один одного.
В середині 1980-х Ірак, використовуючи поставлені Францією літаки та протикорабельні ракети, атакував нейтральні судна, що перевозили іранську нафту, тоді як Іран застосовував військові фрегати та швидкісні катери для нападів на танкери третіх країн, які користувалися портами Кувейту та Саудівської Аравії. Обидві арабські держави підтримували Ірак у цій війні.
Під час морського конфлікту було атаковано сотні суден, а понад 100 торговельних моряків загинули.
Попри ризики, моряків переконували працювати на танкерах, що курсували Перською затокою, частково завдяки надбавці за роботу в небезпечних умовах, яка в деяких випадках подвоювала їхню зарплату за кожен день перебування у небезпечних водах.
Сивертсен зазначив, що старші члени екіпажу також відчували обов’язок забезпечувати безперервне постачання енергоносіїв через цей важливий водний шлях.
«Ми хотіли виконати свій обов’язок, бо судновласники казали нам, що ми повинні тримати Ормузьку протоку відкритою та забезпечувати постачання енергії, інакше економіка всього світу зазнає краху», – сказав він.
Олав Миклебуст працював інженером на суднах, що курсували Перською затокою у 1980-х роках, і пережив дві атаки іракської авіації.
Під час одного з таких ударів біля узбережжя Дубая протикорабельна ракета ледь не влучила в його судно, перш ніж вразити інше поблизу, внаслідок чого загинуло кілька людей у моторному відсіку. Сьогодні він і далі працює капітаном нафтового танкера.
Ветеран галузі зазначив, що ті самі тактики, які судна використовували у 1980-х роках, щоб уникнути виявлення, ймовірно, застосовуються і нині деякими кораблями, що останніми днями проходять через Ормузьку протоку.
За його словами, у 1980-х роках танкери в затоці здебільшого пересувалися під покровом темряви. «Жодних вогнів, жодних ліхтарів», а всі ілюмінатори в каютах екіпажу були затемнені.
«Ми майже не користувалися радаром, лише час від часу, бо це могло подати сигнал на берег. Ось так вони і [сьогодні] роблять – прослизають непомітно».
Крім того, за його словами, судна можуть вимикати транспондери, які використовуються для запобігання зіткненням, оскільки ці пристрої також передають місцезнаходження кораблів на сайти морського відстеження.
Сивертсен, який написав книгу про цей конфлікт, досі тяжко переживає рішення, яке він ухвалив як капітан танкера, наближаючись до Ормузької протоки в серпні 1987 року.
Рухаючись уночі через Перську затоку, затемнене судно Сивертсена йшло в радіомовчанні, оскільки він намагався непомітно провести свій танкер з аміаком через Ормузьку протоку.
Раптовий спалах світла на морі поблизу вказав, що інше судно, яке намагалося здійснити той самий перехід, потрапило під атаку зграї іранських швидкісних катерів.
«Ми бачили ракети і чули це по УКХ [радіо]. Капітан був у відчаї», – згадує Сивертсен.
Коли по радіо надійшов панічний сигнал «МЕЙДЕЙ», колишній моряк сказав: «Я був у внутрішньому конфлікті». Повернутися, щоб надати допомогу, було б майже самогубством, але норвежець міг передати сигнал про допомогу по радіо, що моряки називають ретрансляцією сигналу «МЕЙДЕЙ».
«Але я знав, що якщо я відповім і передам цей сигнал, атакуючі іранські судна зрозуміють, що поруч є ще один танкер», – сказав Сивертсен. Він вирішив зберігати мовчання.
«Я мусив думати про інших 24 людей на борту нашого судна і просто продовжувати рухатися в темряві, не відповідаючи».
Після того, як у 1980-х роках Ірак та Іран атакували сотні суден, США відправили військові кораблі для супроводу танкерів у Перській затоці. Однак це втручання мало трагічні наслідки.
У травні 1987 року есмінець USS Stark був уражений двома ракетами Exocet, випущеними з іракського винищувача. Згодом Ірак заявив, що пілот помилково прийняв військовий корабель за танкер. Унаслідок інциденту загинули 37 американських моряків.
Рік потому, після запровадження «лібералізованих» правил застосування сили для американських кораблів, що супроводжували танкери в Перській затоці, корабель ВМС США USS Vincennes помилково прийняв іранський пасажирський літак за ворожий військовий.
Після попередження змінити курсVincennes випустив дві ракети, які знищили літак у повітрі. Усі 290 людей на борту загинули.
Ірано-іракська війна завершилася в серпні 1988 року, а через місяць американські військові кораблі припинили операцію з супроводу танкерів через Перську затоку.
Ветерани «танкерної війни» 1980-х років стверджують, що сьогодні ВМС США могли б силою відкрити Ормузьку протоку. Однак Сивертсен вважає, що такий крок «лише погіршив би [нинішній конфлікт]».
Миклебуст наводить як приклад інцидент липня 1987 року, коли танкер під супроводом американських військових кораблів натрапив на морську міну, стверджуючи, що «навіть за наявності одного з найпотужніших у світі військово-морських флотів неможливо повністю контролювати ситуацію».
Чи працює перемир’я між США та Іраном? Три речі, за якими варто стежити
Перемир’я призупинило війну з Іраном, але суперечності вже множаться. Хто платитиме за транзит через Ормузьку протоку? Про що насправді домовилися Іран і США щодо збагачення урану? І чи охоплює угода Ліван?
США та Іран погодили двотижневе перемир’я, посередником у якому виступив Пакистан, за умови відкриття Іраном Ормузької протоки.
Оголошення прозвучало менш ніж за дві години до завершення встановленого президентом США Дональдом Трампом дедлайну – о 20:00 за східним часом 7 квітня.
Світові ринки відреагували зростанням. Ціни на нафту впали. Лідери по всьому світу висловили полегшення.
Однак перемир’я вже виглядає крихким: лише за кілька годин після припинення вогню з’явилися повідомлення про іранські удари по арабських державах Перської затоки. Водночас Ізраїль продовжив атаки в Лівані проти «Хезболли» – іранського проксі, яке у Вашингтоні визнали терористичною організацією.
Переговори в Ісламабаді щодо укладення постійної мирної угоди розпочнуться 10 квітня. Обидві сторони заявили, що перемир’я є тимчасовим і не означає завершення війни.
Ось три фактори, які можуть визначити, чи переросте перемир’я у мирну угоду, чи стане лише паузою в бойових діях.
Перше: Стан протоки
Протягом десятиліть Ормузька протока вважалася майже глобальним спільним простором – вузьким проходом із судноплавним каналом шириною 3,7 км між Іраном і Оманом, через який безперешкодно та без оподаткування проходило близько п’ятої частини світових поставок нафти та скрапленого природного газу. Можливо, ця епоха завершилася.
За повідомленнями, рамкова угода про перемир’я передбачає положення, яке дозволяє Ірану та Оману стягувати транзитні збори із суден. Це безпрецедентно.
Конвенція ООН з морського права прямо забороняє державам, чиї територіальні води охоплюють протоку, стягувати плату за прохід, і жодній країні досі не вдавалося запровадити такі збори в міжнародній протоці.
Система Ірану, яка вже фактично діє, складніша за звичайний «пункт оплати». Корпус вартових ісламської революції (КВІР) нібито розробив систему ранжування країн, за якою судна «дружніх» держав отримують вигідніші умови. Після сплати збору КВІР видає код дозволу та маршрут; судна мають піднімати прапор країни, яка домовилася про їхній прохід.
Хто фактично платить?
Інтуїтивна відповідь – глобальні споживачі – значною мірою хибна, вважає Гунтрам Вольф, старший науковий співробітник брюссельського аналітичного центру Bruegel.
Оскільки країни Перської затоки забезпечують приблизно 20 % світового видобутку нафти, саме вони несуть основний тягар таких зборів.
«Країнам Затоки доведеться фактично платити близько 80–85 % вартості зборів, тоді як глобальні споживачі – приблизно 20 %», – сказав Вольф.
Інакше кажучи, для пересічних споживачів цей збір буде майже «непомітним». Для Ер-Ріяда, Абу-Дабі та Кувейта це буде постійний рахунок, що зменшуватиме їхні прибутки.
Та сама логіка застосовується і до інших товарів – добрив, нафтохімії тощо. Країни Затоки, які вже зазнали втрат через війну, тепер можуть фактично субсидіювати відновлення Ірану через ціни, які платять за експорт власних ресурсів.
Іранські чиновники відкрито заявляють про це. «Ситуація в Ормузькій протоці не повернеться до довоєнного стану», – написав спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Калібаф.
Друге: Збагачувати чи ні?
У заяві про перемир’я Трамп зазначив, що 10-пунктний план Ірану є «основою для переговорів». Проте, за словами спостерігачів, позиції сторін залишаються далекими, особливо щодо ядерної програми Ірану.
За даними Associated Press, у версії плану мовою фарсі міститься фраза «визнання збагачення», якої немає в англомовних версіях, поширених дипломатами.
Ситуацію ускладнює те, що 8 квітня Трамп заявив: «жодного збагачення» урану в Ірані не буде.
У перському тексті, натомість, зазначено, що сторони домовляться про рівень збагачення.
«Ми стежимо за ураном. Ми знаємо, що у них є, і вони відмовляться від цього, а ми це заберемо – якщо доведеться», – заявив міністр оборони США Піт Геґсет.
Йдеться про значні запаси: за даними МАГАТЕ, Іран накопичив 440 кг урану, збагаченого до 60 %.
Посередники дійшли висновку, що вирішення питання високозбагаченого урану, через вивезення або розбавлення, можливе лише в межах остаточної угоди, а не тимчасового перемир’я.
Запаси урану є одним із головних козирів Тегерана, і він навряд чи відмовиться від них заради двотижневої паузи.
Отже, питання урану свідомо відклали до переговорів в Ісламабаді, де неминуче вийдуть на поверхню мовні розбіжності.
Третє: Питання Лівану
Перемир’я може зірватися через ізраїльські військові операції в Лівані, які 8 квітня тривали безперервно.
Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявив, що угода не охоплює Ліван, де ізраїльські сили проводять наземну операцію проти «Хезболли». Натомість прем’єр Пакистану Шахбаз Шаріф, головний посередник, стверджує протилежне.
Ця розбіжність не є технічною деталлю. Іран підтримує «Хезболлу», і подальші ізраїльські удари можуть змусити Тегеран відповісти військово.
Прецедент?
Вольф пропонує інакше інтерпретувати все вищесказане.
Іран продемонстрував, ціною величезних втрат для себе, що держава середнього масштабу може чинити нищівний економічний тиск на глобальну систему, не вигравши традиційну війну. Чи створює це прецедент?
«Не так багато країн хотіли б пережити те, що Іран пережив за останні кілька тижнів, включно з погрозами цивілізаційного знищення», – сказав Вольф.
«Отже, у цьому сенсі це не створює прецеденту. Але водночас створює, у тому значенні, що Іран показав світу силу асиметричної війни. І в цьому сенсі це стратегічна поразка для Сполучених Штатів і стратегічна перемога для будь-якого актора, який опанує асиметричну війну і тепер розуміє, що гарант міжнародного порядку фактично не здатен це подолати».
Дедлайн Трампа щодо Ірану: ексрадник Білого дому попереджає про зростання ризиків
ВАШИНГТОН – Колишній радник Білого дому з питань Ірану Нейт Свенсон попереджає, що погрози США ударами по Ірану мають переважно психологічний характер і навряд чи змінять розрахунки Тегерана – на тлі зростання напруженості довкола Ормузької протоки та низьких шансів на швидку угоду.
Оскільки ультиматум США має завершитися о 3:00 ночі 8 квітня за київським часом (це 20:00 вівторка, 7 квітня, за східним часом у США), президент Дональд Трамп попередив Іран, що його інфраструктуру можуть атакувати протягом кількох годин, якщо Тегеран не виконає вимоги, зокрема про відкриття Ормузької протоки.
Дональд Трамп попередив, що «ціла цивілізація загине сьогодні ввечері», якщо Іран не зможе досягти угоди зі Сполученими Штатами до закінчення встановленого ним крайнього терміну на тлі посилення авіаударів по іранських цілях і відповіді Тегерана.
«Ціла цивілізація загине сьогодні ввечері, і вона ніколи більше не повернеться, – написав Трамп на своїй платформі Truth Social 7 квітня. – Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і станеться».
Тегеран відкинув пропозиції короткострокового перемир’я, вимагаючи постійного припинення бойових дій і гарантій від майбутніх атак.
Іранські ЗМІ повідомили про вибухи в Тегерані й про роботу протиповітряної оборони 7 квітня. Також повідомляли про удари по іранському острову Харк, а також по головних мостах на автомагістралі Тебріз-Зенджан і ще одному поблизу міста Кум.
Радіо Свобода поспілкувалося з Нейтом Свенсоном, колишнім директором з питань Ірану в Раді національної безпеки Білого дому, нині співробітником вашингтонського аналітичного центру «Атлантична рада», про ескалацію кризи та перспективи дипломатії.
– Президент США висунув жорсткий ультиматум, попередивши, що інфраструктура Ірану може зазнати масованих ударів протягом кількох годин, якщо ключові вимоги не будуть виконані. З вашого досвіду, наскільки реалістичною є така швидка і масштабна дестабілізація систем Ірану і наскільки це більше стратегічний сигнал, ніж реальна операційна можливість?
– На мою думку, це передусім робиться з психологічною метою, щоб змусити Іран піти на поступки і досягти певної угоди. Я не можу однозначно сказати, чи здатні США вразити всі ці цілі за такий короткий час, але інфраструктура Ірану є дуже децентралізованою. Є десятки окремих енергетичних систем, транспортних вузлів та інших критично важливих мереж. Ідея нейтралізувати кожен міст або ключовий вузол за лічені години виглядає малоймовірною.
Це відповідає ширшій стратегії: погрожувати максимальними наслідками, щоб створити важелі впливу.
Поки що політика «максимального тиску» не призвела до кардинальної зміни рішень Ірану і не змусила його капітулювати. Я не бачу чітких доказів, що навіть такий рівень ескалації змінить їхні розрахунки, але зрештою це рішення керівництва Ірану.
– Ми також чуємо про дипломатичні зусилля. Пакистан запропонував дворівневу модель, так звану «Ісламабадську угоду», 45-денне перемир’я з подальшою комплексною домовленістю. Які, на вашу думку, ключові «червоні лінії» Ірану і чи існує компроміс?
– Іран прагне гарантій, що ця війна не відновиться за кілька місяців. Вони хочуть впевненості, що перемир’я буде постійним, а не тимчасовим. Саме тому вони відкидають короткострокові формулювання і наполягають на принципово інших умовах.
Другий компонент – економічний. Іран хоче отримувати вигоду від контролю над Ормузькою протокою. Вони називають це репараціями, але на практиці це може набувати різних форм, фактично створення механізму для постійних економічних поступок, пов’язаних із цим водним шляхом.
Останніми днями змінилося те, що Іран виглядає дедалі більш упевненим, можливо, навіть надмірно, у своїх можливостях. Їхні вимоги розширилися і тепер включають ширші регіональні питання, зокрема ситуацію в Лівані, яка раніше не була центральною. Це значно підвищує планку і робить швидку угоду менш імовірною.
– В Ірані відбулися зміни в керівництві. Чи є ознаки появи прагматичного крила, чи радше «яструби» посилюють контроль?
– Система надзвичайно непрозора. Навіть для тих, хто уважно стежить за Іраном, дуже важко визначити, хто саме ухвалює рішення і як розподілена влада.
Втім, «яструби» явно посилюють вплив.
Деякі фігури посилили свої позиції, і загальна тенденція вказує на зростання ролі жорсткої лінії у схваленні рішень. Чи означає це повну консолідацію влади – поки незрозуміло. Такі процеси зазвичай розгортаються з часом.
– Президент Трамп припустив, що іранці можуть бути готові витримати втрати інфраструктури в обмін на свободу. Ви згодні з цим?
– Іранське суспільство не є однорідним. Є люди, які хочуть падіння режиму, і є ті, хто його активно підтримує. Значна частина населення перебуває десь посередині і зосереджена на щоденному виживанні.
Я не очікую масової мобілізації. Деякі групи можуть підтримувати тиск, але багато інших просто хочуть завершення конфлікту. Узагальнювати дуже складно, і не варто очікувати єдиної реакції суспільства.
Заклики до повстань у нинішніх умовах є надзвичайно ризикованими. Протести жорстоко придушуються, і не було суттєвих переходів на бік протестувальників серед силових структур. Заохочення людей виходити на вулиці може поставити їхні життя під загрозу без відчутних результатів.
У довгостроковій перспективі слід зосередитися на впливі на процес ухвалення рішень керівництвом Ірану. Ті, хто керує країною, мають усвідомлювати, що їхній вибір визначить, чи стабілізується країна і процвітатиме, чи залишиться ізольованою і втягнутою в конфлікти.
– Ви зазначили, що Тегеран розглядає нинішню ситуацію як продовження війни червня 2025 року, тоді як США – як новий етап. Як ця різниця у сприйнятті впливає на шанси дипломатичного прориву?
– Це серйозна перешкода. США прагнуть швидкого руху вперед, тоді як Іран надає великого значення історичним образам і попереднім діям.
Також існує глибокий дефіцит довіри, особливо після виходу США з ядерної угоди та подальших подій. Це значно ускладнює переговори.
Після конфлікту червня 2025 року позиція Ірану суттєво жорсткішала. Гнучкості значно менше, і керівництво, схоже, більше готується до тривалого протистояння, ніж до компромісу.
– Чи став контроль над протокою головним козирем у переговорах?
– Так. Іран фактично отримав четвертий стовп у своїй стратегії безпеки – контроль над Ормузькою протокою.
Це має надзвичайно велике значення. Це безпосередньо впливає на світову торгівлю та інтереси США. У певному сенсі це стало навіть важливішим за інші елементи, такі як проксі-сили, які дедалі більше сприймаються як тягар.
Це суттєва зміна і надає Ірану нове, дуже потужне джерело впливу.
– Якщо конфлікт затягнеться, що це означатиме для єдності країн, які виступають проти Ірану?
– Існує реальний ризик розколу. Європейські та країни Перської затоки вже переглядають свої позиції і коригують відносини як із США, так і з Іраном.
У короткостроковій перспективі єдність здебільшого зберігається. Але чим довше триває конфлікт, тим більший тиск на ці країни діяти у власних інтересах, включно з можливістю окремих домовленостей із Тегераном.
Ми вже бачимо тонкі зміни як у Європі, так і в державах Перської затоки, і ці розбіжності, ймовірно, посилюватимуться, якщо конфлікт затягнеться.
«У нас є всі козирі». Скільки ще може тривати війна в Ірані? Головне зі звернення Трампа
ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп 1 квітня заявив, що Сполучені Штати близькі до «завершення справи» в Ірані. Водночас американський лідер попередив, що сили США продовжуватимуть завдавати по країні «надзвичайно потужних» ударів ще «два-три тижні».
У своєму першому зверненні до нації від початку конфлікту Трамп сказав, що цілі США «наближаються до завершення» після тижнів того, що він описав як «швидкі, рішучі, нищівні перемоги на полі бою – перемоги, подібних до яких мало хто коли-небудь бачив раніше».
«Станом на цей вечір, минув лише один місяць, відколи військові Сполучених Штатів розпочали операцію Спільної військову операцію проти Ірану («Епічна лють» / «Лев, що ричить») США та Ізраїль розпочали 28 лютого 2026 року серією ударів по резиденції верховного лідера Хаменеї у Тегерані, а також по інших місцях ухвалення рішень. За повідомленнями державних ЗМІ Ірану та заявами США і Ізраїлю, аятола Алі Хаменеї і десятки високопосадовців Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) – тоді загинули. , – сказав він.
Дональд Трамп також вказав на значні, на його думку, здобутки на полі бою, стверджуючи, що військові можливості Ірану були серйозно послаблені.
«Станом на сьогоднішній вечір, військово-морські сили Ірану знищені. Їхні військово-повітряні сили – у руїнах», – сказав він, додавши, що представники іранського керівництва «тепер мертві», а структури командування «знищуються просто зараз».
Він заявив, що ракетні та безпілотні можливості Ірану були «суттєво обмежені», а інфраструктура озброєнь знищується. «Ніколи в історії воєн противник не зазнавав таких очевидних і нищівних масштабних втрат за лічені тижні», – стверджував Трамп.
Загроза
Трамп захистив війну як необхідну для запобігання отриманню Іраном ядерної зброї.
«Цей убивчий режим також нещодавно вбив 45 тисяч власних людей», – сказав він, маючи на увазі придушення протестів усередині Ірану.
У Євросоюзі називали цифру 17 тисяч.
«Для цих терористів мати ядерну зброю було б неприйнятною загрозою», – додав він.
Він повторив свою заяву, що Іран «прямо на порозі» отримання ядерної зброї, і сказав, що його ракетна програма зрештою може становити загрозу для Сполучених Штатів, Європи та інших регіонів.
«Ця ситуація триває вже 47 років і мала бути врегульована задовго до того, як я обійняв посаду», – сказав Трамп, знову розкритикувавши попередні адміністрації, включно з ядерною угодою, укладеною за президента Барака Обами.
Трамп також заявив, що хоча «моєю першою перевагою завжди був шлях дипломатії», Іран відхилив спроби досягти угоди.
«У нас є всі козирі»
Трамп сказав, що зміна режиму «не була нашою метою», але припустив, що вона фактично вже відбулася. «Їхні лідери… тепер мертві», – сказав він.
Він заявив, що сподівається досягти угоди, але попередив про подальшу ескалацію: «Якщо угоди не буде, ми дуже потужно вдаримо по кожній їхній електростанції».
«У нас є всі козирі, – додав Трамп. – У них немає жодного».
Трамп визнав зростання цін на бензин, заявивши, що це підвищення є «повністю результатом» іранських атак на комерційне судноплавство та сусідні країни, і охарактеризував його як тимчасове.
Він також сказав, що Сполучені Штати є «повністю незалежними від Близького Сходу» в енергетичному плані, але залишаються залученими для підтримки союзників.
Водночас президент США розкритикував партнерів за те, що вони не роблять більшого внеску, і заявив, що вони повинні взяти на себе відповідальність за відкриття Ормузької протоки.
Перед виступом високопоставлені демократи, зокрема Грегорі Мікс із Нью-Йорка, Адам Сміт із Вашингтона та Джим Гаймс із Коннектикуту, оприлюднили заяву, в якій стверджували, що Трамп «не став ближчим до досягнення своїх нечітко визначених цілей».
Вони послалися на загибель 13 американських військовослужбовців, сотні поранених, а також ширші регіональні та економічні наслідки. «Ми закликаємо президента негайно розпочати переговори про припинення вогню з Іраном і працювати над пошуком дипломатичного рішення», – заявили вони, попереджаючи про «катастрофічну війну».
Аналітики про почуте від Трампа
Експерти сказали Радіо Свобода, що виступ був спрямований на формування громадського сприйняття, водночас залишаючи невизначеність щодо подальших кроків.
Джейсон Бродскі, директор з питань політики вашингтонської організації «Об'єднані проти ядерної програми Ірану» (United Against Nuclear Iran), сказав, що звернення мало на меті «згуртувати громадську підтримку навколо операції «Епічна лють».
«Це буде подано не як початок ще однієї нескінченної війни з боку США, а як завершення тієї, яку іранський режим розпочав у 1979 році», – сказав він.
Але він попередив, що навіть якщо США оголосять припинення вогню через «два-три тижні», «існує ризик, що іранці продовжать атаки, оскільки їхнім пріоритетом є відновлення стримування».
«Щоб змінити цей розрахунок, США, можливо, доведеться піти на ескалацію», – додав він.
Меттью Бартлетт, республіканський стратег і колишній призначенець Держдепартаменту в першій адміністрації Трампа, сказав, що виступ був адресований кільком аудиторіям.
«Комунікація є критично важливою під час війни – як для аудиторії тут, на внутрішньому фронті, так і для режиму в Ірані, для великого народу Ірану та наших союзників у регіоні, в Європі й за її межами», – сказав Бартлетт Радіо Свобода.
Він додав, що хоча звернення було необхідним, «залишається ще багато запитань без відповідей щодо завтрашнього дня, а також наступних днів і місяців», і що «хоча ситуація може піти на спад, ймовірність ескалації залишається».
Бартлетт сказав, що Трамп, схоже, намагається підкреслити військові досягнення, водночас створюючи умови для потенційної дипломатичної фази, включно з усуненням економічних перебоїв, як-от ситуація з закриттям Ормузької протоки.
Старший аналітик Eurasia Group Грегорі Брю сказав Радіо Свобода перед виступом, що Трамп, імовірно, наголошуватиме як на успіхах, так і на необхідності продовження операцій.
Раніше Трамп заявив, що його не турбує запас високозбагаченого урану в Ірані, стверджуючи, що він перебуває під землею і може контролюватися.
Однак експерти зазначають, що якщо Іран зберігає контроль над своїми приблизно 440 кілограмами високозбагаченого урану, він може бути ближчим до створення ядерної зброї, ніж у межах раніше обговорюваного узгодженого врегулювання.
Трамп заявив, що США «дуже близькі» до завершення конфлікту і пообіцяв «завершити справу – і… завершити її дуже швидко».
Наступні тижні будуть вирішальними для визначення того, чи конфлікт піде на спад, чи загостриться, оскільки дипломатичні зусилля та військові дії продовжують формувати майбутнє відносин між США та Іраном.
Розгортання сил на Близькому Сході «надсилає сигнал» Ірану. Які ризики ескалації конфлікту?
ВАШИНГТОН – Іран використовує тактику затягування часу як стратегію в переговорах щодо припинення ударів США та Ізраїлю, які значно послабили військові можливості Тегерана, на тлі подальшого нарощування американських сил на Близькому Сході, заявив у інтерв’ю Радіо Свобода генерал армії США у відставці Джозеф Вотел. Він очолював Центральне командування США у 2016–2019 роках.
Вотел окреслив ризики ескалації конфлікту та попередив, що без політичного врегулювання, яке унеможливлює блокування Іраном Ормузької протоки, для забезпечення відкритості цього ключового транзитного маршруту нафти та газу може знадобитися тривала міжнародна військова присутність.
Радіо Свобода поспілкувалося із генералом Вотелем.
– Сполучені Штати оголосили паузу до 6 квітня після погроз завдати ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану, що дає більше часу для переговорів. Водночас Іран пропускає судна через Ормузьку протоку. Чи вважаєте ви це ознакою того, що Тегеран прагне укласти угоду, чи він діє у власних інтересах?
– Ми знаємо, що Іран має історію спроб затягувати, затягувати й ще раз затягувати переговори, намагаючись тягнути час. Тож, безумовно, я вважаю, що це одна з тактик, яку вони вже випробовували, тому, з одного боку, ми маємо це враховувати.
По-друге, стосовно самих переговорів, я не впевнений, наскільки далеко ми фактично просунулися.
Думаю, наразі ми, ймовірно, залучаємо треті сторони для допомоги в переговорах. Знаю, що пакистанська сторона активізувалася і намагалася сприяти цьому процесу. Тож потрібно трохи часу, щоб дійти до змістовного діалогу.
Можливо, це поєднання обох факторів: іранці намагаються вводити нас в оману, але водночас адміністрація усвідомлює, що для організації таких переговорів, справді змістовних переговорів, потрібен певний час, аби ми могли рухатися до завершення конфлікту.
– Водночас Сполучені Штати збільшують свою військову присутність у регіоні. Чи свідчить це нарощування про щось більше, ніж просто переговорну тактику?
– Передусім слід розуміти, що частиною мети цього розгортання військ є сигнал іранцям.
Йдеться також про те, щоб забезпечити максимальну кількість варіантів для наших військових і цивільних керівників, щоб у разі ухвалення президентом США певного рішення у нього був широкий спектр сил, на основі яких військове командування зможе розробити можливі варіанти дій і підходи, які він може схвалити.
Ці два аспекти – надсилання сигналів та забезпечення гнучкості – є надзвичайно важливими.
І, на мою думку, це, ймовірно, найголовніше, чим ці війська займаються зараз. Звісно, вони можуть виконувати й інші завдання, наприклад, щодо острова Харк або здійснювати інші операції. Але саме передача сигналів та здатність надати керівництву широкий вибір варіантів – це дві ключові задачі наразі.
– Адміністрація заявила, що хоче забезпечити відкритість Ормузької протоки. З військової точки зору, що це фактично означатиме? Чи обов’язково це буде завданням американських збройних сил, чи Ізраїль також відіграватиме безпосередню роль у такій операції? Як можуть виглядати такі наземні операції?
–Я не знаю, чи готові до цього ізраїльські збройні сили. Безумовно, Сполучені Штати намагаються це зробити.
Однією з тем, про які йдуть розмови, є висадка та встановлення контролю над островом Харк. І, думаю, метою цього було б убезпечення нафтової інфраструктури та гарантія того, що вона перебуватиме під контролем США. Це могло б стати козирем у переговорах з іранським режимом.
Це означало б, що ми взяли б один із розгорнутих підрозділів, чи то морську піхоту, чи то сухопутні війська, і розгорнули б його на острові, забезпечуючи його утримання та захист, а також гарантуючи, що він зможе залишатися там, поки ми продовжуватимемо операції.
Це дало б нам контроль над основним пунктом експорту нафти, на який покладаються іранці. Це може змусити їх вжити заходів.
Звісно, це може спровокувати відповідь з боку Ірану, і, ймовірно, так і буде, тож ми маємо бути до цього готові. Але, на мою думку, саме так це могло б виглядати.
– Державний секретар Марко Рубіо припустив, що цього можна досягти без застосування наземних військ. Ви згодні?
– Наземні війська відіграють у цьому важливу роль, незалежно від того, яке рішення ми ухвалимо. Вони будуть критично необхідними, якщо не для захоплення цього острова, то як сили швидкого реагування, готові оперативно реагувати на розвиток подій.
Ми вже супроводжували судна через Ормузьку протоку без військових підрозділів, ще у 1980-х роках. Але тоді загрози були іншими. Іран не мав тих можливостей, які має зараз.
Тож характер загроз, які сьогодні несе Іран, підвищує ймовірність необхідності певної присутності наземних військ.
Стосовно того, як це виглядатиме і чим завершиться, я вважаю, що є три основні цілі.
- По-перше, режим, який фактично «знешкоджено», не матиме колишніх можливостей і не зможе загрожувати своїм сусідам.
- По-друге, його військові спроможності мають бути ослаблені до такого рівня, щоб їх неможливо було ефективно застосовувати за межами країни; це стосується ракет, безпілотників, військово-морських сил Ірану, флоту Корпусу вартових ісламської революції, а також здатності перекривати Ормузьку протоку чи покладатися на проксі-сили.
- І по-третє, ми маємо переконатися, що в них немає жодної можливості створити ядерну зброю. Це передбачає не лише знищення інфраструктури, а й встановлення відповідального контролю над високозбагаченим ураном, який вони вже виробили.
– Під час своєї нещодавньої поїздки до Європи Марко Рубіо обговорив із союзниками з Групи семи необхідність можливого довгострокового міжнародного патрулювання в Ормузькій протоці. Навіть якщо активні бойові дії припиняться, чи означає це, що США та їхнім партнерам варто очікувати тривалої військової присутності в регіоні?
– Я однозначно вважаю, що так. Якщо ми відкриємо Ормузьку протоку і не матимемо якогось політичного врегулювання війни, то нам доведеться займатися цим протягом тривалого часу, і ми маємо бути до цього готові.
Саме тому партнери по коаліції та міжнародні партнери відіграватимуть вирішальну роль у забезпеченні стабільності в довгостроковій перспективі. Без політичного врегулювання нам доведеться утримувати цю ситуацію стільки, скільки зможемо.
– А як щодо керівництва Ірану? У Вашингтоні дедалі частіше обговорюють можливих співрозмовників серед чинного керівництва Ірану, зокрема спікера парламенту Мохаммада Багера Галібафа. Чи значить це, що США готуються взаємодіяти з окремими представниками чинного режиму, а не прагнуть його заміни?
– Ймовірно, і це те, що уряд США починає усвідомлювати – що певна форма чинного режиму залишиться при владі.
Ми сподіваємося, що з’явиться лідер, який продемонструє рівень прагматизму, з яким ми зможемо працювати, щоб рухати ситуацію в більш позитивному напрямку та припинити бойові дії.
Мене турбує те, що керівництво Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), схоже, має дуже значний вплив, а це означає, що в уряді все ще є чимало прихильників жорсткого курсу. Це може ускладнити ситуацію.
Також важливо розуміти, що наразі немає жодної очевидної опозиційної сили, готової перебрати владу. Режим є режимом, і нам доведеться мати з ним справу в подальшому.
– Як впливають на ситуацію підтримувані Іраном угруповання, такі як хусити?
– Хусити можуть стати проблемою. Вони мають значний потенціал, і хоча діяло перемир’я, схоже, вони вживали заходів, які можуть дозволити їм створити серйозні проблеми.
Вони викликають значне занепокоєння. Шиїтські збройні угруповання в таких країнах, як Ірак, також можуть бути проблемою, але з ними можуть впоратися збройні сили приймаючої країни за певної підтримки з боку США.
Хусити викликають більше занепокоєння, оскільки мають значно ширші можливості, ніж багато інших шиїтських угруповань.
– З’являється дедалі більше повідомлень про те, що Москва не лише надає Ірану розвідувальні дані, включно, можливо, з інформацією для наведення ударів, а й ділиться технологіями безпілотників та бойовими тактиками, відпрацьованими під час війни в Україні. Наскільки значною є така підтримка і як вона впливає на перебіг і складність конфлікту?
– Це велика проблема, і Сполучені Штати безумовно повинні порушити це питання перед росіянами. Якщо вони надають інформацію для наведення ударів або засоби, які затягують цей конфлікт, це має припинитися.
Це доведеться робити дипломатичним шляхом. Ми маємо чинити тиск на росіян, щоб вони це припинили, адже це може затягнути конфлікт і ще більше ускладнити досягнення того, що ми вже розпочали.
Зустріч Трампа та Сі. Ексчиновник США каже про вплив війни з Іраном
Довгоочікувана зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна відбудеться в Пекіні 14–15 травня. Як заявив Трамп, дата була перенесена з квітня на травень після прохання Вашингтона відкласти зустріч через війну з Іраном.
Саміт у Пекіні відбудеться після зустрічі двох лідерів у Південній Кореї в жовтні 2025 року, а також після серії військових дій США у Венесуелі в січні та війни з Іраном, що почалася наприкінці лютого американськими та ізраїльськими ударами. Хоча зустріч Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна зосередиться на тривалих торговельно-економічних суперечках між Пекіном і Вашингтоном, дії США проти двох партнерів Китаю формують нові геополітичні умови.
Щоб краще зрозуміти, як війна в Ірані вплине на майбутній саміт, Радіо Свобода поспілкувалося з Деннісом Вайлдером – колишнім високопосадовцем США, який займався китайським напрямком.
Зараз Вайлдер є старшим науковим співробітником Джорджтаунського університету. Раніше він працював директором з питань Китаю в Раді національної безпеки, старшим директором зі справ Східної Азії за президентства Джорджа Буша-молодшого, а також був старшим редактором президентського щоденного брифінгу для Барака Обами і заступником помічника директора ЦРУ з питань Східної Азії та Тихоокеанського регіону.
– Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з Сі Цзіньпіном у Пекіні 14–15 травня. Перед цим саміт перенесли з квітня через війну в Ірані. Як війна впливає на дипломатичну динаміку напередодні цієї зустрічі?
– Обидві сторони розуміють, що перенесення дати було необхідним. Виглядало б дуже погано, якби президент поїхав до Пекіна посеред війни – де б його урочисто приймали і вітали мільйони людей на площі – у той час як могла статися катастрофа.
Поки триває війна, подібна логіка діє і для Китаю. З моїх розмов із китайськими партнерами складається враження, що вони з полегшенням сприйняли рішення Трампа не їхати в квітні. З їхньої точки зору, США завдають ударів по їхньому партнеру – Ірану. Це також не показує Сі Цзіньпіна з хорошої сторони.
Втім, обидві сторони справді хочуть цієї зустрічі і прагнуть, щоб торговельна війна між країнами заморозилася.
Що стосується війни в Ірані, мене вразило – і, чесно кажучи, здивувало – наскільки вузько китайська сторона дивиться на події. Замість того, щоб бачити у ситуації з Венесуелою спробу США вирішити проблему в регіоні, створену президентом Ніколасом Мадуро, вони сприймають це як спробу відібрати Венесуелу у Китаю.
Так само вони розглядають тиск США на Панаму як прагнення витіснити Китай з Західної півкулі (у січні Верховний суд Панами ухвалив рішення, що дозвіл гонконгзькій компанії використовувати два стратегічні порти на обох кінцях Панамського каналу, порушують конституцію країни – ред.).
Ситуацію з Іраном Китай бачить як атаку на свого партнера, і аналогічно сприймає тиск на Кубу. З їхньої точки зору, зараз присутній високий рівень напруги.
Звісно, Стратегія національної безпеки США приділяє більше уваги Західній півкулі, і деякі американці вважають, що насправді це стратегія проти Китаю. Але більшість із нас так не думає – Китай є радше другорядним фактором. Водночас про це точно буде думати Сі Цзіньпін: він намагатиметься зрозуміти, що саме роблять США.
Чи веде Трамп хитру гру, щоб витіснити Китай із Західної півкулі та обмежити його міжнародний вплив? Гадаю, це стане новим впливовим фактором майбутнього саміту.
– Як ці нові обставини можуть проявитися під час саміту? Раніше вважалося, що основна увага буде приділена торгівлі – мережам постачання, критичним мінералам тощо. Чи може новий геополітичний контекст відсунути ці питання на другий план?
– Трамп, як і раніше, прагне укласти «велику і красиву угоду» з Китаєм.
Я б порівняв торговельну війну з двома важковаговиками на рингу: вони обмінялися потужними ударами, обидва постраждали, але жоден не був в нокауті. Наприкінці року Трамп вирішив, що досить – час завершувати бій. Думаю, китайці відчувають те саме.
У торговельному плані я не очікую значних змін після цих подій. Уже є угода щодо закупівлі 500 літаків Boeing, яка фактично готова і чекає підписання в Пекіні. Також домовлений експорт американської сої до Китаю і, можливо, збільшення китайських інвестицій у США – це питання, за повідомленнями, розглядає міністр фінансів Скотт Бессент.
Що стосується китайської сторони, Трамп уже виконав деякі з їхніх вимог. Наприклад, ухвалив рішення щодо процесорів Nvidia H200 (H200 – це високопродуктивний процесор, розроблений спеціально для прискорення навчання генеративного штучного інтелекту, експорт якого до Китаю був обмежений США, поки це частково не скасували у 2026 році – ред.).
Окремо стоїть питання Тайваню. На що готовий піти Трамп? Можливо, на певні зміни у формулюваннях – наприклад, перейти від позиції «США не може не підтримувати незалежність Тайваню» до більш м’яких формулювань. Думаю, він буде готовий, якщо отримає вигідну угоду. Але це викличе серйозні занепокоєння як в його адміністрації, так і в Конгресі, оскільки, хоча для нього це просто слова, для жителів Тайваню це має принципове значення.
Якщо держсекретар США Марко Рубіо буде присутній, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї спробує з’ясувати через нього нинішні стратегічні пріоритети США. Одним із ключових питань стане Куба. Чи планують США активні дії щодо Куби? Китай має там значну мережу розвідки і фактично є головним партнером острова після відходу Росії. Можливо, це питання не поставлять прямо, але непрямо китайська сторона намагатиметься зрозуміти: чи стане Куба наступною ціллю?
– Ви брали участь у багатьох подібних зустрічах між американськими та китайськими лідерами і знаєте, як відбувається підготовка та що відбувається після них. Білий дім також планує запросити Сі Цзіньпіна в США цього року. Що може відбуватися в американській політиці між цими двома самітами?
– Адміністрація Трампа діє інакше, ніж ті, де працював я. Його підхід – призначити відповідального переговірника. У цьому випадку таким представником є Скотт Бессент, і ключові дискусії ведуться між ним і віцепрем’єром Китаю Хе Ліфеном. Я очікую, що між двома самітами відбудеться серія переговорів щодо економічних питань.
Китайську сторону, наскільки я розумію, розчаровує те, що Марко Рубіо не проявляє особливого інтересу до діалогу з ними. Водночас він поєднує ролі радника з національної безпеки і держсекретаря, тому з стратегічних питань китайці хотіли б взаємодіяти саме з ним.
Поки що він, схоже, не прагне до такого діалогу – і це створює проблему, якщо така дистанція збережеться. Такий холод є сигналом для Пекіна. З огляду на його тісну пов’язаність із Кубою, китайці можуть припускати, що він утримується від контактів, бо має певні плани і не хоче їх обговорювати.
У попередніх адміністраціях Державний департамент, Пентагон та інші відомства обговорювали конкретні пропозиції, готували їх і надсилали до Білого дому, де такі люди, як я, формували з цього пакети варіантів і представляли їх президенту. Натомість у цій адміністрації все відбувається безпосередньо в Овальному кабінеті. Президент фактично сам собі центр ухвалення рішень, і саме це робить ситуацію значно більш непередбачуваною.
– Чи дає така непередбачуваність, у поєднанні з військовими діями в Ірані, Сполученим Штатам якісь переваги на переговорах?
– Це справді дає Трампу певну перевагу, оскільки він може змінити свою думку буквально на ходу – навіть на борту Air Force One, прямуючи до Китаю.
Згадайте рішення щодо Nvidia: воно було ухвалене в Пусані, Південна Корея, безпосередньо перед зустріччю Трампа із Сі (жовтень 2025 року), коли генеральний директор компанії Джен-Хсун Хуанг отримав можливість особисто поспілкуватися з президентом, і той прямо на місці вирішив послабити експортні обмеження.
Фактично зараз немає класичного політичного процесу, Трамп має значну свободу дій і широкий простір для маневру. Як сказав мені один китайський партнер, ми маємо найпередбачуванішого лідера у світі, який взаємодіє з найбільш непередбачуваним – і це дуже дивне поєднання. Здається, Трамп добре ладнає із Сі. Що сам Сі думає про Трампа, я навіть не беруся припускати.
– А як щодо іншої сторони? Чи бачить Китай у цьому підході та війні з Іраном якісь переваги для себе?
– У моїх зовсім нещодавніх розмовах із китайськими партнерами вони звертають увагу на те, що США змушені передислоковувати військову техніку, оскільки її не вистачає. Що ми швидко витрачаємо дрони, ракети – зокрема THAAD і Patriot – і вони точно знають, скільки наша оборонна промисловість здатна виробити на рік.
Вони буквально підраховують цифри і кажуть: «У вас нічого не залишиться в резерві для Східної Азії», тож вони це бачать як цілком реальну вигоду для себе. Крім того, – і це певною мірою суперечить сказаному раніше – вони вважають, що зосередження США на Західній півкулі відвертає увагу від Східної Азії.
Гадаю, з китайської точки зору, те, що Сполучені Штати можуть загрузнути на Близькому Сході, є хорошою новиною. Дехто з них уже проводить аналогії з В’єтнамом і називає це «трясовиною». Водночас наразі це радше їхні сподівання, ніж остаточна реальність.
Отже, так – вони, безумовно, бачать для себе певні вигоди, якщо події розвиватимуться за бажаним для них сценарієм.
«Деякі нерозумні люди в США питають: «Навіщо ви це робите?». Трамп про дії щодо Ірану
Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче «забрати нафту в Ірану» і, можливо, захопити острів Харк, водночас наполягаючи, що Вашингтон «надзвичайно добре» просувається в переговорах з Іраном і що він «майже впевнений», що мирну угоду буде досягнуто «скоро». Трамп встановив для Ірану крайній термін – 6 квітня, щоб прийняти угоду про припинення війни або зіткнутися з ударами США по його електростанціях.
Поєднання погроз і можливості мирної угоди з Тегераном пролунало в інтерв’ю, опублікованому пізно 29 березня у газеті Financial Times, а також у заявах, які президент США зробив через годину журналістам на борту Air Force One.
Трамп відзначив прогрес у переговорах з Іраном, заявивши, що їх ведуть як напряму, так і опосередковано з «розсудливими» лідерами, і додав, що Тегеран частково відкриває ключову Ормузьку протоку – водний шлях, через який проходить близько 20% світових поставок нафти та природного газу.
Президент США не уточнив, що саме має на увазі під прямими переговорами з Іраном, керівництво якого заперечує факт переговорів. Тегеран заявив, що отримав, розглянув і відхилив американський мирний план із 15 пунктів, який передали через пакистанських посередників.
Трамп сказав:
«Ми просуваємося надзвичайно добре в цих переговорах. Але з Іраном ніколи не знаєш, бо ми ведемо переговори з ними, а потім нам завжди доводиться їх бомбити… чи то за допомогою бомбардувальників B-52, чи розриваючи ядерну угоду 2015 року», підписану Тегераном зі світовими державами, включно зі США, Росією та Китаєм.
«Я думаю, ми укладемо з ними угоду. Майже впевнений. Але можливо, що й ні, –сказав він журналістам. – Але зміна режиму вже відбулася. [Іранський] режим був знищений, розгромлений. Вони всі мертві».
Він також зазначив, не вдаючись у деталі, що нинішні лідери є «дуже розсудливими».
«Я бачу можливість угоди з Іраном. Це може статися скоро», – додав він.
«Забрати іранську нафту»
В інтерв’ю Financial Times Трамп заявив, що «моєю перевагою було б забрати нафту», порівнюючи ситуацію з Венесуелою, де, за його словами, він має намір взяти під контроль нафтову галузь «на невизначений час» після того, як американські сили захопили очільника країни Ніколаса Мадуро в січні.
«Якщо чесно, моя улюблена ідея – забрати нафту в Ірану, але деякі нерозумні люди в США питають: «Навіщо ви це робите?» Але це нерозумні люди», – цитує Трампа Financial Times.
«Можливо, ми захопимо а можливо й ні. У нас є багато варіантів», – сказав він, маючи на увазі вузол, через який експортується більшість іранської нафти.
«Це також означало б, що нам довелося б бути там [на острові Харк] певний час, – додав він. – Я не думаю, що у них є якась оборона. Ми могли б дуже легко його захопити».
Трамп встановив крайній термін до 6 квітня для Ірану, щоб той відкрив Ормузьку протоку і погодився на угоду про припинення війни, або ж зіткнувся з ударами США по своїх електростанціях.
Для Радіо Свобода наміри США прокоментував Фред Флейтц, заступник голови Центру американської безпеки у Вашингтоні:
«Я обережно оптимістичний. Першим наміром президента Трампа є використання дипломатії перед застосуванням військової сили. І я вважаю, що він шукає спосіб знайти відповідальних іранських лідерів, які хотіли б припинити насильство, зупинити війну та бомбардування.
Я думаю, що ми намагаємося оминати радикалів із Корпусу вартових Ісламської революції, і ймовірно, радикалів при верховному лідері. Саме тому, як мені відомо, ми працюємо зі спікером іранського парламенту, щоб подивитися, чи можна досягти врегулювання для припинення війни та безпеки Ормузької протоки».
Протести у США, зокрема, через Іран
28 березня у Сполучених Штатах відбулися масові акції протесту проти політики президента Дональда Трампа та його адміністрації.
Третя загальнонаціональна акція під гаслом «Ні королям», за твердженням організаторів, стала найбільшою за весь час їх проведення, вони навіть називають її «найбільшою акцією протесту в історії США».
Загалом відбулося понад 3 тисячі мітингів і демонстрацій у всіх 50 штатах.
За оцінками організаторів, у протестах загалом взяли участь до 8 мільйонів людей.
Організатори та учасники мітингів протестують проти того, що вони називають авторитарними тенденціями адміністрації Трампа, проти дій міграційної служби, висувають вимоги соціальної справедливості, а також звучали гасла проти війни з Іраном.
Каріна Каган має доньку яка служить в армії США за кордоном. Вона проїхала понад дві години, щоб взяти участь в акції у Канзасі.
«Найбільше переживаю за можливість наземного залучення військ, – сказала вона NPR, говорячи про потенційне розгортання американських військ на землі. – Це просто марна, марнославна війна».
У Білому домі заявили, що «демонстрації організували мережі лівих активістів, щедро фінансовані противниками влади», і що вони є проявом «синдрому одержимості Трампом», а не відображенням реальних проблем.
Пакистан прагне організувати переговори
Пакистан заявив, що прагне провести прямі мирні переговори в Ісламабаді цього тижня, однак насильство на Близькому Сході та жорстка риторика між Вашингтоном і Тегераном не вщухають.
«Для Пакистану буде честю прийняти та сприяти змістовним переговорам між двома сторонами найближчими днями для досягнення всеосяжного і тривалого врегулювання поточного конфлікту», – заявив міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар після зустрічі 29 березня провідних дипломатів регіону.
Вашингтон і Тегеран не прокоментували запропоновані мирні переговори, тоді як жертви та руйнування на Близькому Сході не вщухають.
Підтримувані Іраном повстанці-хусити в Ємені 28 березня вперше вступили у конфлікт, запустивши ракети в бік Ізраїлю, включно з хвилею вранці 30 березня.
Ескалація бойових дій
Події розгортаються на тлі прибуття тисяч додаткових морських піхотинців США в регіон, оскільки Вашингтон продовжує підготовку до можливого наземного вторгнення в Іран, хоча офіційні особи США заявляють, що жодного рішення ще не ухвалено.
На п’ятому тижні війни США та Ізраїлю проти Ірану спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф, якого розглядають як можливого претендента на керівництво країною після загибелі її керівництва внаслідок авіаударів США та Ізраїлю, звинуватив Сполучені Штати у «таємному» плануванні наземної атаки, попри розмови про мир.
«Ми впевнені, що можемо покарати Америку і змусити її пошкодувати про саму думку напасти на Іран», – сказав він.
Іран 29 березня здійснив ракетний удар, унаслідок якого постраждали щонайменше 11 осіб у місті Беер-Шева, повідомили ізраїльські органи влади. Внаслідок одного з ударів виникла велика пожежа на хімічному заводі на околиці міста.
Ізраїльські військові у своєму зведенні заявили, що здійснили понад 140 авіаударів по центральному та західному Ірану, включно з Тегерном, протягом доби до вечора 29 березня. За їхніми словами, були уражені пускові установки балістичних ракет і склади, серед інших цілей.
Міжнародне агентство з атомної енерегії повідомило 29 березня, що реактор Ірану в Хондабі, поблизу міста Арак, зазнав серйозних пошкоджень і більше не функціонує.
Ізраїльські військові заявили, що завдали удару по об’єкту, офіційно відомому як дослідницький важководний реактор у Хондабі, щонайменше вдруге після авіаудару під час 12-денної війни у червні 2025 року.
Реактор є частиною великого ядерного комплексу в центральному Ірані, який включає виробництво важкої води, що дозволяє використовувати природний уран як паливо без необхідності високого рівня збагачення.
Відключення електроенергії в Тегерані
Ізраїльські військові також заявили, що завдали нових ударів по об’єктах, пов’язаних з іранським керівництвом, але деталей не надали.
Міністерство енергетики Ірану повідомило, що удари США та Ізраїлю пізно 29 березня були спрямовані на об’єкти електропостачання в столиці, що призвело до відключень у кількох районах.
Тим часом прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що доручив армії просунутися далі на південь Лівану, щоб розширити так звану «зону безпеки».
Нетаньягу сказав, що метою є запобігання загрозі з боку підтримуваного Іраном угруповання «Хезболла», яке Ізраїль і США вважають терористичною організацією, та обстрілам ракетами з цього району.
«Ми налаштовані докорінно змінити ситуацію» на півдні Лівану, – сказав Нетаньягу.
Шмуель Абрамзон, головний економіст Міністерства фінансів Ізраїлю, заявив 30 березня, що економіка країни, ймовірно, скоротиться в першому кварталі 2026 року через війну з Іраном. Посилаючися на показники економічної активності та досвід минулих воєн, Абрамзон зазначив, що очікується зменшенення темпів зростання економіки Ізраїлю на рівні приблизно 9,5 %.
