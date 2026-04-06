Трамп і директор ЦРУ розповіли подробиці порятунку пілота в Ірані

Президент США Дональд Трамп та інші американські високопосадовці 6 квітня на пресконференції в Білому домі розповіли про подробиці операції з порятунку другого пілота винищувача F-15E, який був збитий над Іраном минулого четверга, 2 квітня.

Пошуково-рятувальна операція тривала понад добу і завершилася успішно – пілота змогли вивезти з території Ірану. Раніше був урятований і перший член екіпажу.

За словами Трампа, відразу після повідомлень про аварію літака розпочалася операція з порятунку пілотів. У першій фазі операції в повітря піднялися понад 20 військових повітряних суден. Пілота ще 2 квітня знайшла команда вертольота HH-60W Jolly Green II.

Другий пілот після того, як катапультувався, приземлився на значній відстані від свого товариша і не був відразу виявлений. Йому довелося ховатися в гірській місцевості. За словами Трампа, він зміг сам обробити свої рани та повідомити координати американським військовим. В операції з його порятунку брали участь понад 150 повітряних суден. Поведінку пілота президент назвав героїчною, а рятувальну операцію описав як одну з найскладніших та наймасштабніших в історії.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф наголосив на ролі співробітників розвідувального управління в операції. За його словами, знайти пілота було так само важко, як піщинку в пустелі, проте це вдалося. Крім того, співробітникам ЦРУ, за його словами, вдалося спантеличити іранські спецслужби і створити в них враження, що пошуки йдуть в іншому районі.

CBS News із посиланням на джерела зазначає, що Пентагон мав кілька варіантів операції, і врешті-решт для евакуації пілота було відправлено два літаки MC-130s. На їхньому борту були вертольоти MH-6 Little Bird. Після посадки літаків приблизно за 10 кілометрів від місця перебування пілота вертольоти змогли евакуювати його за 7 хвилин, після чого літаки повернулися на базу.