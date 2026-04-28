ЗМІ: розвідувальні служби США вивчають, як Іран відреагує на оголошення перемоги Трампом

Розвідувальні служби США вивчають, як Іран відреагує, якщо президент США Дональд Трамп оголосить односторонню перемогу у двомісячній війні, повідомили агенції Reuters два американських чиновники та особа, знайома з цим питанням.



Розвідувальне співтовариство аналізує це питання разом з іншими на прохання високопосадовців адміністрації. Мета полягає в тому, щоб зрозуміти наслідки потенційного відходу Трампа від конфлікту, який, на думку деяких чиновників та радників, може сприяти глибоким втратам республіканців на проміжних виборах пізніше цього року, повідомляють джерела.



Хоча жодного рішення ще не прийнято – і Трамп може легко активізувати військові операції – швидка деескалація може послабити політичний тиск на президента, навіть якщо це може залишити після себе зміцнілий Іран, який зрештою може відновити свої ядерні програми та загрожувати союзникам США в регіоні, зауважує Reuters.



Незрозуміло, коли розвідувальна спільнота завершить свою роботу, але раніше вона аналізувала ймовірну реакцію лідерів Ірану на оголошення США перемоги.

У дні після першої бомбардувальної кампанії в лютому розвідувальні служби оцінили, що якщо Трамп оголосить перемогу, а США скоротять свої війська в регіоні, Іран, ймовірно, розцінить це як перемогу, повідомило одне з джерел.



Якщо Трамп натомість скаже, що США перемогли, але зберегли значну військову присутність, Іран, ймовірно, розцінить це як переговорну тактику, але не таку, що обов'язково призведе до кінця війни, повідомило джерело.



ЦРУ та Офіс директора національної розвідки відмовилися від коментарів.



Речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що США все ще взаємодіють з іранцями щодо переговорів і «не будуть поспішати з укладанням поганої угоди».



«Президент укладе лише таку угоду, яка ставить національну безпеку США на перше місце, і він чітко заявив, що Іран ніколи не зможе володіти ядерною зброєю», – сказала вона.

Видання Axios із посиланням на три джерела, серед яких американський чиновник, повідомило, що Іран запропонував новий спосіб припинення конфлікту. За повідомленнями, пропозиція передбачала відкриття Ормузької протоки у той час, як сторони відкладуть переговори щодо ядерних можливостей Ірану на пізніший термін. Тегеран не підтверджував це повідомлення.

Трамп висловив значне невдоволення останньою пропозицією Тегерана, оскільки вона не вирішує складнощі ядерної програми Ірану.



