Росія ще не вирішила, чи повертати співробітників на іранську АЕС у Бушері

Ситуація навколо іранської атомної електростанції у Бушері заспокоюється, але Росія ще не вирішила, чи повертати своїх співробітників на станцію після того, як їх вивезли з країни через війну.

Генеральний директор державної компанії «Росатом» Олексій Ліхачов 29 квітня оголосив, що ситуація в Бушері «трохи прояснюється», і що близько тисячі іранських співробітників уже повернулися на свої робочі місця.

«Ми отримуємо запрошення від керівництва іранської ядерної промисловості повернути (російських фахівців) якомога швидше, але такого рішення ще не ухвалено», – сказав він журналістам.

«Росатом», який керує та контролює АЕС у Бушері, евакуював понад 300 своїх співробітників до Росії невдовзі після початку американсько-ізраїльських ударів 28 лютого.

Іран заявив, що район навколо станції чотири рази зазнавав авіаударів під час війни. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що одна бомба впала «за 75 метрів» від станції, і закликав припинити атаки поблизу неї.