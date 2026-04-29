Японське судно безпечно пройшло через Ормузьку протоку

Прем’єр-міністр Японії Санае Такаїчі підтвердила, що судно, пов’язане з Японією, яке застрягло в Перській затоці, 29 квітня безпечно пройшло через Ормузьку протоку і прямує до Японії з трьома японськими членами екіпажу на борту.



У дописі на X, опублікованому 29 квітня, вона також наголосила на важливості швидкого відновлення вільного та безпечного судноплавства через протоку для суден усіх країн, включаючи Японію, і зазначила, що донесла цю позицію до відома президента Ірану Масуда Пезешкіана.



«Уряд Японії вважає проходження цього судна, пов’язаного з Японією, позитивним розвитком подій», – йдеться в окремій заяві Міністерства закордонних справ Японії.



Іран обмежив транзит комерційних суден через протоку, а США ввели морську блокаду всіх суден, що входять до іранських портів або виходять з них. Це призвело до різкого скорочення трафіку та постійних перебоїв у світових нафтових потоках.