У Генштабі й СБУ підтвердили удар по заводу «ВНИИР-Прогресс» і Кірішському НПЗ в Росії

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження в ніч проти 5 травня заводу «ВНИИР-Прогресс» у Чебоксарах, республіка Чувашія, Росія.

У Генштабі зазначили, що завод займається виробництвом ГНСС-приймачів і антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема адаптивних антенних решіток «Комета», що застосовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, а також у крилатих і балістичних ракетах, уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для авіабомб й іншому високоточному озброєнні, яким Росія регулярно атакує Україну, зокрема її цивільну інфраструктуру.

Окрім того, у Генштабі заявили про ураження інфраструктури нафтопереробного заводу «Кірішський» у Ленінградській області РФ «з подальшою пожежею на території об’єкту».

В українському командуванні зазначили, що згадані підприємства задіяні у забезпеченні російської армії. Масштаби збитків уточнюють, додали у Генштабі.

У Службі безпеки України, зі свого боку, також заявили про спільне з Силами оборони України «успішне ураження» НПЗ «Кірішінафтооргсинтез» і нафтоперекачувальної станції «Кіріші» в Ленінградській області РФ.

«Цей НПЗ входить до трійки найбільших нафтопереробних заводів РФ і має потужність 20–21 млн тонн нафти на рік. На підприємство припадає понад 6% від загального обсягу всієї нафтопереробки РФ. Нафтоперекачувальна станція є одним із ключових об’єктів, що забезпечують постачання нафти й нафтопродуктів на експорт через порт Приморськ», – зазначили в СБУ.

У Службі безпеки додали, що внаслідок атаки безпілотників на «Кірішінафтооргсинтез» зафіксовано влучання по трьох установках АВТ, які відповідають за первинну переробку нафти, і там триває пожежа. На території нафтоперекачувальної станції уражено резервуар із нафтопродуктами, додали в СБУ.

Раніше сьогодні губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко заявив про збиття над регіоном 18 безпілотників. Він повідомив про пожежу у промзоні у Кірішах, де розташований один із найбільших у РФ нафтопереробних заводів, який вже зазнавав українських ударів.

Видання Astra писало, що моніторингова система NASA Firms фіксує пожежі на НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» у Ленінградській області після нічних атак.

Крім того, вночі проти 5 травня жителі російського регіону Чувашія повідомляли про звуки вибухів. Голова регіону Олег Ніколаєв як про атаку, так і її наслідки не повідомляв.

Телеграм-канал Astra проаналізував кадри очевидців із місця й дійшов висновку, що атаки зазнав завод «ВНИИР-Прогресс» у Чебоксарах, який вже зазнавав атак дронів в ході війни Росії з Україною.

За підрахунками телеграм-каналу Astra, щонайменше у 18 регіонах РФ сьогодні вночі оголошувалась ракетна небезпека, у 18 аеропортах запроваджували обмеження польотів. Зокрема, в Ханти-Мансійському автономному окрузі в РФ у ніч проти 5 травня вперше було оголошено ракетну небезпеку. Цей регіон розташований за 2000 кілометрів від українського кордону.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».