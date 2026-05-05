Найбільший у європейській частині РФ НПЗ зупинив роботу після атаки дронів – Reuters

Нафтопереробний завод «Кірішінафтооргсинтез» («Кінеф») у місті Кіріші в Ленінградській області Росії зупинив роботу після атаки ЗСУ, пише 5 травня агентство Reuters із посиланням на джерела.

За їхніми даними, внаслідок ударів безпілотників ушкоджень зазнали три з чотирьох установок первинної переробки нафти. Співрозмовникам агентства важко назвати час для їхнього ремонту.

Офіційно в «Сургутнафтогазі», до структури якого входить «Кінеф», атаку не коментували.

Раніше 5 травня в Генштабі ЗСУ заявили про ураження інфраструктури нафтопереробного заводу «Кірішський» у Ленінградській області РФ «з подальшою пожежею на території об’єкту».

«Кінеф» – найбільший НПЗ в європейській частині Росії; у масштабах країни він посідає друге місце після Омського НПЗ. У 2025 році «Кінеф» переробив 18 мільйонів тонн нафти, що становить близько 7% від загального обсягу в РФ.

За час повномасштабної війни «Кінеф» неодноразово зазнавав атак українських безпілотників. Остання велика атака, яка призвела до часткового збою у його роботі, відбулася 26 березня 2026 року.