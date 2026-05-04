РФ в окупації вербує студентів до військ безпілотних систем: які масштаби?

«Раскроем весь твой потенциал! Преврати скиллы в профессию будущего!» – таким гаслом агітують студентів на окупованих українських територіях підписувати контракт із військами безпілотних систем РФ (ВБС РФ). Вербувальна кампанія, через яку здійнявся галас у навчальних закладах Росії (студенти публікували аудіозаписи, на яких адміністрація тисне і соромить їх за «боягузтво») відбувається і на захопленій частині України. Проте – тихо. На території, де по телебаченню щодня показують арешти місцевих за спротив, традиційно поводяться набагато стриманіше.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) з’ясували, що російські рекрутери за останні два місяці дісталися щонайменше 13 навчальних закладів окупованих частин Донеччини і Луганщини. Щоб відгукнутися на пропозицію укласти контракт, студенту не потрібно шукати військових – відповідальні за набір у ЗС РФ сидять прямо у деканаті або спеціальному кабінеті. Розповідаємо:

як це діє, хто вербує,

чому обіцяне – більшою мірою обман,

на яких страхах молоді на ТОТ може зіграти Кремль, щоб поповнити окупаційну армію;

що робити 18-20-річним донеччанам і луганчанам в цих умовах?

Російське видання «Эхо» наприкінці лютого з'ясувало, що студентів до військ безпілотних систем вербують у 70 закладах Росії (вищих та середніх спеціальних). Видання «Важные истории» нарахувало 83. Ректорам від початку року «спущені» квоти від Міносвіти РФ – 2% студентів мають укласти контракт з Міноборони. У переліках російських видань фігурував лише один заклад з окупованих територій, де «обробляють» студентів – кримський.

Донбас Реалії дослідили, що відбувається з вербуванням до військ безпілотних систем РФ на Луганщині та захопленій частині Донеччини. Ми переглянули студентські групи у соцмережах, університетські вісники та можемо констатувати, що кремлівські рекрутери намагаються затягти на «безпілотний контракт» молодь у щонайменше 8 вищих та 5 середніх спеціальних навчальних закладах . Загалом на окупованій території під владою Росії діє близько двох десятків «вишів», тобто рекрутують – не менше третини, і це лише публічні прояви.

Всі ці навчальні заклади є лише незаконними «клонами» дійсних – адже університети і коледжі виїхали на підконтрольну уряду України територію. Для зручності в рамках цього матеріалу ми застосовуватимемо ті їхні назви, які вживає зараз окупаційна адміністрація – без ремарки «так званий».

Агітацію на контракт у війська безпілотних систем наразі проводять у:

ДонНТУ – Донецькому національному технічному університеті,

ЛГУ – Луганському університеті імені Даля,

ДонНАСА – Донецькій академії будівництва та архітектури,

ЛГПУ – Луганському педагогічному університеті (до окупації ЛНУ ім. Шевченка),

ДонИЖТ – Донецькому інституті залізничного транспорту,

ПГТУ – Приазовському технічному університеті (Маріуполь),

ДонНУЕТ – Донецькому університеті економіки і торгівлі імені Туган-Барановського,

Луганському коледжі будівництва, економіки і права,

АДИ – Автомобільно-дорожному інституті (Горлівка).

Коледжі ДонАГРА – Донбаської аграрної академії,

ДонГТУ – Донбаському державному технічному університеті (Алчевськ),

Луганському коледжі автосервісу імені Гізая,

Луганському коледжі моди і перукарського мистецтва.

Ця картина підтверджує висновок, зроблений у лютому проєктом T-Invariant, який досліджує рекрутинг студентів до армії РФ: «На першому етапі у грудні 2025 року агітували у найкращих технічних вишах (найгучніша історія трапилася у МФТІ) та на військових кафедрах різних вишів. На другому, з січня 2026 року, почали активно вербувати студентів, які перебувають на межі відрахування. А з лютого почали кликати вже всіх: від кораблебудівників та архітекторів до лікарів та юристів».

Як це організовано

«Очередной бесполезный конф-колл? – запитують у відеоролику ДонГТУ, явно виготовленому штучним інтелектом. – Готов принять серьёзный вызов? Ответь на зов долга! Войска беспилотных систем ждут тебя».

Це – не просто поширення рекламних матеріалів. У вишах і коледжах призначені відповідальні за вербування: в багатьох оголошеннях вказуються конкретні «військово-облікові» кабінети, куди студентам потрібно звернутися. Вказані електронні пошти університету для оформлення необхідних документів і подальшого супроводу. А деякі заклади, як згаданий ДонГТУ, анонсують службу разом з іншими студентами цього ж закладу – в «университетском отряде».

«Если вы заинтересованы в поступлении на военную службу в войска беспилотных систем на условиях специального контракта, пожалуйста, свяжитесь с директором вашего института или деканом вашего факультета», – повідомляє адміністрація ДонНУЕТ імені Туган-Барановського.

У Луганському університеті Даля вербуванням займається заступник керівника університетського військового навчального центру підполковник Дмитро Яковлєв. Ця військова кафедра взагалі дуже активна – навколо неї обертається багато молодіжних мілітарних заходів у Луганську – як-от змагання з БПЛА. Сам Яковлєв та керівник кафедри часто отримують похвалу від ставленика Кремля у Луганську Леоніда Пасічника.

До студентів Донецького інституту залізничного транспорту рекламувати ВБС приходив військовий комісар трьох районів Донецька підполковник Олександр Воронін – з весни 2014-го він був бойовиком угруповання «ДНР» і служив ще в «добезпілотні» часи у командуванні 1-го армійського корпусу РФ на Донбасі.

Вже з 2019-го Воронін перебрався до військкомату і відтоді займається воєнізацією населення та різноманітними військово-спортивними змаганнями. В інтерв'ю російському виданню Воронін казав, що армія відкриває для молоді життєві перспективи: «Хтось, можливо, не бачить себе в армії. Я теж ніколи не бачив себе військовим. Але дослужився до підполковника».

На деяких фото зі студентських аудиторій у людей в формі заблюрені обличчя. Проте на більшості вони позують відкрито. Демонструють молоді коптери та типові презентації про ВБС.

Студентські газети вишів в окупації – наскрізь мілітаризовані, і серед промов та лекцій про можливості БПЛА там також публікують замітки про однокурсників, які вже пройшли «СВО» Так російська влада називає повномасштабне вторгнення: етап війни проти України, який триває від 24 лютого 2022 року: підписали контракти раніше або навіть були мобілізовані й повернулись у магістратуру (в окупації, на відміну від Росії, мобілізація відбувалась з лютого до жовтня 2022 року).

Гачки, на які намагаються зачепити

Перше, що підкреслюють вербувальники у російські безпілотні війська, – нібито гарантію безпечної служби. Вказується відстань від ЛБЗ лінія бойового зіткнення, на якій буде працювати контрактник – 20 кілометрів. Гарантується служба винятково в цьому роді військ і можливість звільнення через рік – після завершення контракту.

«Служба проходит исключительно на должностях, связанных с применением беспилотных систем. (...) Гарантировано увольнение со службы по истечении срока действия контракта. Служба засчитывается как срочная, кроме того, военнослужащего не будут переводить в другие войска. (...) Также гарантируется служба на удалении 20 км от линии боевого соприкосновения с противником», – повідомляє своїм студентам ДонНТУ.

«Весь срок службы проходит исключительно в подразделениях войск беспилотных систем с обязательным курсом обучения управлению дронами различного типа и выплатами за уничтожение целей. По истечении срока контракта и при нежелании заключать новый – гарантированное увольнение», – агітує ДонГТУ.

«Войска беспилотных систем – это современно»: це гасло є провідним у кампанії, навколо нього обертається усе – знання нібито будуть затребуваними на ринку в майбутньому, люди, що доєднаються, – еліта, і так сказав сам Путін:

Гроші. Тут вказуються щомісячні суми у 200 тисяч рублів (це близько 120 тис грн), разова виплата 800 тисяч в разі укладання контракту та доплата за бойові операції. Разом з тим у жодному закладі освіти на окупованих територіях ми не зустріли спеціальних доплат від навчального закладу, як це відбувається у Росії.

Після завершення військового контракту студентам обіцяно перехід на бюджетну форму навчання, якщо вчились на платній – та погашення академічної заборгованості.

Нарешті, згадуються прості соціальні гарантії – позачерговий прийом дітей до садків та шкіл, безкоштовне гаряче харчування, путівки у дитячі табори, квоти для контрактників та їхніх дітей під час вступу до ВНЗ.

Чому це так не працює

Маніпуляція «безпекою». По-перше, 20 кілометрів від фронту, якими намагаються привабити студентів – на сьогодні навіть близько не є безпечною зоною.

На цих кадрах українські оператори БПЛА б'ють по донецькій окружній на глибині понад 60 км від лінії зіткнення.

Регулярно завдається ураження по базі підрозділу «Рубікон» – елітної «серцевини» військ безпілотних систем Росії: у Мангуші(понад 120 км від ЛБЗ), на північні околиці Донецька (понад 60 км), Авдіївці (понад 50 км).

Оператори дронів РФ є однією з пріоритетних цілей, і на них, поряд із ППО, постійно полює не лише симетричний рід військ – українські Сили безпілотних систем – а і лінійні підрозділи.

По-друге, ураження, що завдають Сили оборони по позиціях військ безпілотних систем РФ, показують, що військові ВБС РФ працюють і ближче за вказані в рекламі 20 кілометрів.

У цих випадках позиції «Рубікону» розташовувались лише за 10-12 кілометрів від лінії зіткнення: під Рівнопіллям Запорізької області і Новою Таволжанкою Бєлгородської області Росії.

По-третє, обіцянка служби лише у цьому виді військ – виглядає доволі сумнівною. Попередні випадки в російській армії засвідчують, що у штурми потрапляли військовослужбовці абсолютно різних спеціалізацій. І часто – це саме українці з окупованих територій.

Дрону не видно, хто дончанин, а хто житель Пермі чи Тули, на жаль

«У всій російській армії є переводи в піхоту, а жителі так званих «освобожденных» територій для них – це люди другого сорту. Якщо і до так званих «типових росіян» жорстке ставлення часто від російських командирів, то до людей з так званих «нових територій» – ще гірше, – каже донеччанин, громадський активіст і нині військовослужбовець ГУР Віталій Овчаренко. – Тому донбаській молоді, молоді з Маріуполя не треба вірити цим запевненням – це лише пропагандистський трюк. Коли їх заманять на контракт, тоді вже у молоді не буде ніякого вибору. Дрону не видно, хто дончанин, а хто житель Пермі чи Тули, на жаль».

У лютому українська 158-ма ОМБр взяла у полон військового армії РФ Володимира Башмакова родом з окупованого села на Запоріжжі: той розповів, що підписав контракт на корабель, аби уникнути строкової служби – і вже через два тижні з порту Севастополя був переданий у 810-ту бригаду морської піхоти РФ - у сухопутні бої на Харківщину.

Нещодавно донецький зет-воєнкор Юрій Котенок публікував скаргу танкістів «уславленого танкового підрозділу» – батальйону колишньої 100-ї бригади «Народної міліції ДНР» (так до 2022 року називалась армія на окупованих територіях). Танкіст написав Котенку, що кожні 2-3 тижні з кожної роти його батальйону забирають у піхоту по 2 особи та відправляють у піхоту закріплення.

А у лютому в полон ЗСУ добровільно здався військовослужбовець центру «Рубікон» ВБС РФ Мирослав Симонов, якого командування відправило до штурмового підрозділу після вчиненого СЗЧ.

Інциденти траплялися вже й зі студентським вербуванням до військ безпілотних систем:

Проєкт «Идите лесом», що допомагає росіянам уникати служби в армії або дезертирувати, повідомляв, що на фронт операторами БПЛА відряджають студентів санкт-петербутзького коледжу, яким на словах під час агітаційної зустрічі обіцяли «обслуговування обладнання у Петербурзі».

Обіцянки звільнення. На сьогодні законодавство Росії не передбачає звільнення зі служби після завершення строку контракту. Це регулюється указом Володимира Путіна про оголошення часткової мобілізації Указ президента РФ №647 від 21 вересня 2022 року.

Російські ЗМІ повідомляли, що московська Вища школа економіки, яка обіцяла студентам звільнення через рік після укладання контракту, насправді укладає з ними звичайний військовий контракт, який неможливо розірвати. А також, що до контракту існує додаток, з якого випливає, що служба в «безпілотних військах» не гарантована – командування може перевести такого контрактника куди завгодно.

Проте, 27 квітня Міністерство оборони РФ запустило кампанію із заспокоєння населення через «гострі питання, тиражовані в інформаційному просторі». Спершу публічно виступив заступник міністра Віктор Горемикін, слідом – міністр Андрій Бєлоусов. Вони заявили, що контрактників військ безпілотних систем заборонять переміщувати до інших родів військ, а через рік – як і обіцяно – демобілізують. МО РФ поширило фото наказу Бєлоусова, де прописано заборону переміщувати військових військ ВБС до інших підрозділів та родів військ без їхньої особистої згоди.

«В основі контракту лежить принцип добровільності. Намірів примушувати студентів до участі у «СВО» ми не маємо», – запевнив Горемикін.

Чи працюватиме ця заборона насправді – буде видно лише з часом, однак на сьогодні відомо, що в умовах особливих котрактів до ВБС РФ сказано про 3-місячний випробувальний термін, після якого Міноборони Росії буде встановлювати «відповідність військовослужбовця встановленим вимогам» цього виду військ. Ті, хто вимогам не відповідає, на той час вже будуть військовослужбовцями російської армії, і «відмотати назад» свій контракт не зможуть.

Що може подіяти на молодь

Головний редактор «Реальної газети», луганчанин Андрій Діхтяренко звертає увагу на специфічний важіль впливу, який може спрацювати саме для молоді окупованих територій: це погрози мобілізацією.

Якщо населенні Росії, як видно із соцмереж, не дуже хвилюється через таку персепктиву, то Донецьк і Лугунськ вже пройшли у 2022-му період переховування чоловіків від «вилову» на вулицях. Тоді на фронт відправляли і студентів. Тому молоді може здатися, що піти на контракт ВБС – безпечніше.

Залякують людей, що буде мобілізація. На ТОТ це може подіяти більше, ніж на російських студентів

«Є окрема інформаційна хвиля, яка залякує людей на окупованих територіях, що буде мобілізація. Ваші джерела чули це? Мої прямо говорять про це: що люди бояться, що восени Путін може прийти до мобілізації, і можуть почати саме з людей з окупованих територій. Бо у них є такий травматичний досвід. Це все подається під таким соусом, що, напевно, мобілізація все ж таки буде – і краще ви вже зараз підете в якийсь більш безпечний підрозділ. На ТОТ такий спосіб маніпуляції більш дієвий, це може подіяти більше, я думаю, ніж на російських студентів».

На відміну від декількох гучних випадків у Росії, коли студенти публікували «зливи» подібних агітаційних зустрічей – в Донецьку і Луганську такого не траплається. І це типова поведінка для усіх років російської окупації: там вкрай рідко відбувалися бодай якісь публічні акції, навіть тоді, коли в Росії вони ще були можливі.

«Майже кожен тиждень, а то й не один раз на Луганському і Донецькому телебаченні показують сюжети, як якихось людей затримують за те, що вони там мову ненависті десь в соцмережах поширювали. Чи поширювали фоткали, і напевно, вони шпигуни. Тобто там не просто йде залякування людей, а ще й постійна пропаганда долучається до цього залякування», – каже Андрій Діхтяренко.

Наскільки це поповнення суттєве для армії агресора

Якщо відштовхуватися від даних українських Сил безпілотних систем, на сьогодні Росії потрібно вербувати близько 30 тисяч нових людей щомісяця, щоб перекривати свої втрати на фронті.

«Мілітарний» цитує німецького дослідника Яніса Клюге, який зараз фіксує падіння темпів набору на контракт у Росії на 20% порівняно з 2025 роком. Влада РФ усе ще намагається вирішувати питання грошима й пільгами – приваблюючи людей на контракт – аби не оголошувати мобілізацію.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко пише у своєму каналі, що нинішньою студентською квотою Кремль може закрити для себе приблизно 3-місячну потребу в поповненні армії: «У російських вишах навчається приблизно 2,2 млн чоловіків. Якщо план у 2% буде виконаний, армія РФ отримає щонайменше 44 тисячі нових контрактників. Якщо такий самий норматив встановлено і для технікумів, загальна цифра може зрости приблизно до 76 тисяч молодих людей».

Проте, квота у 2% була встановлена ще на початку року, тож далі може змінюватися.

Оцінити масштаб «згоди» серед студентства підписувати контракт складно, однак Донбас Реалії знайшли цифру, що дає уявлення про масштаб участі студентів у війні: у віснику університету Даля станом на січень 2025 року зазначалося, що 600 студентів і викладачів пішли «на СВО» від початку повномасштабного вторгення. Далівський університет – один із крупних вишів на ТОТ.

Дані, що публікувались за час повномасштабної війни, свідчать, що найбільша кількість дизертирів у російській армії – люди з окупованих територій України.

Людей, яких насильно загнали, а вони втекли і тепер ховаються – звісно, ніхто не покаже

Віталій Овчаренко наголошує: це свідчить про те, що працює, здебільшого, примус і обман: «Є частина, звісно, ідейних колаборантів, але не треба всіх клішувати і стигматизувати. Більшість абсолютно примусово пішла. І про це кажуть навіть донецькі «зетники» – що населення Донбасу і так званих «нових територій» не хоче саме йти. Ми пам'ятаємо цей примус, коли росіяни у лютому 2022 року просто всіх загнали, кого могли побачити в Донецькій області, і погнали на укріплені позиції ЗСУ. «Ідеальні колаборанти» просто себе більш помітно ведуть, намагаються давати інтерв'ю, лізуть під камери, їх місцеві пропагандисти, звісно, більше показують. А людей, яких насильно загнали, послали на українські укріпрайони, а вони потім звідти втекли і стали «СОЧами» самовольное оставление части і тепер ховаються – звісно, ніхто не покаже».

«До цього більшісь ставиться, як до загрози. Але меншість теж є, – додає Андрій Діхтяренко».

Що робити молоді в окупації?

Співрозмовники Донбас Реалії акцентують на тому, що жоден тиск адміністрацій навчальних закладів не може бути співмірним із ризиками потрапити на поле бою в складі окупаційної армії.

«Не треба вестися на оці обіцянки кар'єрного зростання, погрози завалити сесію, тому що під час заваленої сесії ти перебуваєш вдома, в комфортних умовах, над тобою не літають дрони. Але якщо ти потрапиш в сирий бліндаж, де тобі російський командир дає наказ вийти о 10-й годині вечора і йти в сторону Добропілля, то є велика імовірність того, що людина просто піде під українські дрони», – відповідає Віталій Овчаренко.

Молоді Донбасу я більше рекомендую все ж таки виїжджати. Виїжджати, поки у них ще є ця опція

«Молоді Донбасу я більше рекомендую все ж таки виїжджати. Виїжджати, поки у них ще є ця опція, – говорить він. – Навіть в тій же Росії вони можуть краще сховатися, чисто через більшу кількість населення. У Донецькій області російська армія краще контролює населення, тому що більша концентрація військ і більше безправ'я».

«А якщо так сталося, що вони потрапили на передову і їх посилають в атаку, то закликаю їх здаватися. Краще декілька років сидіти в українському полоні в комфортних умовах, де є доступ Червоного Хреста, всіх європейських і світових моніторингових місій, ніж бути розірваним українським дроном в полі під Добропіллям», – додає донеччанин.

Проєкти Радіо Свобода Донбас Реалії, Крим Реалії та інші українські медіа показували історії хлопців і дівчат, які виїжджали з окупованих територій – навіть деколи попри спротив батьків. Однак, немає жодної гарантії, що Росія у якийсь момент не звузить можливості для такого виїзду – адже він апріорі пов'язаний із перетином російських блокпостів, прикордонників і ФСБ.

Це в будь-який момент може змінитися. Я дуже радив би людям, які ухвалили рішення, не дуже зволікати

«Станом на зараз молодь проїжджає. Є система блокпостів, які нікуди не діваються, є система кордону Донецької, Луганської областей і Російської Федерації. По цих паспортах (російських – ред.) ти можеш його перетнути, можуть перевірити в тебе телефон, соцмережі, «фільтрувати». Інше питання, що я знову ж таки згадую 2022 рік, як це тоді відбувалося: йде директива не пропускати чоловіків з 18 до 55 років, наприклад – вона миттєво розповсюджується по всіх блокпостах, прикордонних пунктах. Це вмикається-вимикається отак одним клацанням пальців. Це в будь-який момент може змінитися. І я дуже радив би людям, які ухвалили рішення [виїхати], не дуже зволікати. Тому що є насправді побоювання, що і літо, і осінь будуть дуже важкими для людей на окупованих територіях, що дійсно ці погрози мобілізацією – хто знає, може, дійсно вони почнуться саме з українців в окупації. Тому що і для Путіна, і для російського суспільства це найбільш компромісний варіант».





Поділіться з нами своїм відгуком про статтю: на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук. Якщо ви живете на окупованій території – пропонуйте теми, діліться міркуваннями через анонімну форму donbass.realii.info. Донбас Реалії працюють для аудиторії по обидва боки лінії фронту.