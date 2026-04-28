«На м’ясо підеш»: як російських студентів змушують йти на війну проти України

«Сибір.Реалії»





Російських студентів масово агітують йти на війну. Телеграм-канал «Мобілізація» оприлюднив скриншот розпорядження Міносвіти РФ, у якому керівників вишів та коледжів зобов’язують активніше схиляти молодь до підписання контрактів із Міноборони.

Для цього використовують не лише вмовляння, а й обман, погрози та шантаж, з’ясував проєкт Радіо Свобода «Сибір.Реалії». Студентів відраховують за нескладені іспити чи заліки та обіцяють поновити лише після укладення військового контракту.

«Підпишеш – потім автоматом усе здаси»

На початку 2026 року міністр науки та вищої освіти РФ Валерій Фальков повідомив ректорам провідних російських вишів, що контракт із Міноборони мають укласти щонайменше 2% студентів. Про це Faridaily розповів знайомий ректора одного з московських вишів. Цей ректор був присутній на зустрічі з міністром, на якій був озвучений цільовий орієнтир. Зустріч із Фальковим щодо цієї теми підтвердив співрозмовник у керівництві одного із сибірських вишів.

19 квітня стало відомо, що в Новосибірському коледжі харчування і сервісу відрахували 14 студентів. Одразу після цього їм запропонували підписати контракт, розповіли редакції Сибір.Реалії колишні однокурсники відрахованих.

У наказі за підписом директора Новосибірського коледжу харчування та сервісу Дар’ї Федосєєвої зазначено, що студентів відрахували «за невиконання обов'язків щодо сумлінного освоєння програми та виконання навчального плану». Приводом для відрахування став залік, який учні не склали.

«Це хлопці з трьох груп – кухарі, технологи та апаратники. Головне, що всі вже на четвертому курсі, мали випускатися цього року. А провалили «техексплуатацію обладнання», – розповідає студентка коледжу Анна (імена змінені з міркувань безпеки). – Це один із найнудніших предметів. Але скільки я тут навчаюся – всі його завжди перескладали. (...) Цього разу тих, хто провалив з першого разу, навіть на перше перескладання не допустили. Жесть повна. Такого ніколи не було».

За словами відрахованих студентів, їх зібрали під приводом перескладання й оголосили, що такої можливості в них не буде.

«І як єдиний вихід запропонували підписати контракт на «СВО» (так у Росії називають війну проти України – ред.). Мовляв, тоді відрахування заднім числом скасують. І при цьому видадуть диплом. Навіть без перескладання! Тобто, для тих, хто підписав контракт, вони автоматично зарахували іспит! Повне беззаконня. Кілька людей підписали. Бо боялися залишитися без диплома. Мама мого приятеля навіть обурюватися й розбиратися не стала, сказала: «Забирай документи, підеш у приватний коледж». Мовляв, валимо звідси, – каже інша студентка коледжу Марина. – Вони вже знайшли інший коледж, щоправда, спеціальність буде інша і зарахують тільки з третього курсу. Вони сказали: це навіть на краще, бо за спеціальністю технолога він все одно не піде працювати, його влаштують у фірму батьків у будь-якому разі. А коледж вони спочатку вибрали «легкий» (університет хлопець би зовсім не потягнув), щоб час перед армією продовжити. А зараз навіть після коледжу його від строкової служби в армії відмажуть. Сказали, що будь-які гроші заплатять, але знайдуть спосіб. Чули, як їх там беззаконно на контракти садять».

Підписати контракти погодилися переважно хлопці, які навчалися «на бюджеті», за словами співрозмовниці.

«Особисто я їх погано знаю, але хлопці з того потоку сказали, що в їхніх родинах є фінансові труднощі і стосунки з близькими не дуже. Тобто ті, хто підписав контракт, дуже боялися батьків, їхньої реакції на відрахування. І ніби «вирішили проблему», щоб не турбувати тата з мамою. Тепер тато одного з них ридає. Їм пообіцяли контракт, у якому буде прописано «оператор БПЛА», але потім виявилося, що це окремий додаток до контракту. І він нічого не означає, і їх разом із цим додатком кинуть у штурмовики, ніхто й пікнути не встигне», – каже Марина.

Знайома іншого обманутого студента із Забайкалля Римма розповіла редакції про те, що її знайомому Данилу Б. також сказали, що він підписує нібито не військовий контракт, а договір на керування автомобілем у тилу.

«За його словами, там не було ні слова про зону воєнних дій, контракт чи службу в зоні «СВО». Йшлося про конкретну військову частину в Уссурійську. Коли він підписав, їм сказали, що це справжній контракт і ніяким водієм він не буде. Піде звичайним штурмовиком. «Ти ж не дуже водиш, навіщо нам витрачати час на твоє навчання?!» Суто на м’ясо підеш – ось так я зрозуміла ці слова. Батьки поїхали в частину в Приморський край на останні гроші. Але можуть не встигнути. Мій брат, він із ним дружить, каже, що Данило не виходить на зв'язок уже два дні. А напередодні їх уже планували кинути в зону «СВО», – каже Римма.

«Бар’єр – батьки»

Начальник пункту відбору на контрактну службу в Єкатеринбурзі Дмитро Деменков у середині квітня публічно заявив, що студенти рідко погоджуються на контракт.

З листопада 2025 року на службу у безпілотні війська погодився лише 21 студент.

«Серед учнів технікумів і коледжів охочих помітно більше, – заявив Деменков у програмі «Акцент» телеканалу ОТВ. – Зараз більше студентів йде саме із середньою професійною освітою. Студенти з вищою, вони, напевно, ще поки що думають. Є певні внутрішні бар’єри. Звичайно, хлопцям по 18 років, є ще бар’єр – батьки».

Контракт із Міноборони РФ Деменков назвав «унікальним», оскільки він нібито укладається на один рік, і студент «може взяти академічну відпустку».

Правозахисники стверджують, що це неправда і що командування має право не звільняти студентів із військ БПЛА через рік після укладення контракту.

«Міноборони підтвердило, що командування має право, але не зобов’язане звільняти студентів, які вступили до підрозділів БПЛА, – каже правозахисник Роман Петров. – У відповіді міністерства зазначено, що при ухваленні рішення про звільнення з підрозділів БПЛА командири повинні керуватися підпунктом «б» пункту 1 указу президента від 3 серпня 2023 року №580. А в цьому пункті сказано, що звільнення військовослужбовця – це право, але не обов’язок командування! Тобто це звичайний військовий контракт. На сьогодні вони в Росії безстрокові!»

При цьому студентів у різних російських містах активно вербують до загонів БПЛА з початку 2026 року. З березня студенти різних навчальних закладів скаржаться на шантаж і погрози, зокрема щодо незарахування іспитів та відрахування.

Паблік «Инцидент Кузбасс» у російській мережі «ВКонтакте», що заборонена в Україні, 20 квітня опублікував допис про те, що студентів Анжеро-Судженського політехнічного коледжу нібито переконують ставати операторами БПЛА під загрозою відправки «на передову». Інакше, у разі відрахування, їхні дані одразу передадуть до військкомату.

На аудіозаписі, зробленому, як стверджується, під час зустрічі з працівницею коледжу, вона говорить, що відраховані або ті, хто бере академічну відпустку, з великою ймовірністю одразу потрапляють на війну. За її словами, «повістка прийде вже наступного дня, а контракт він в армії підпише – це 80%».

Як альтернативу, викладачка пропонує йти в оператори БПЛА, нібито подалі від бойової зони. Інший варіант – йти за звичайним контрактом, ставши «гарматним м’ясом» на передовій. Викладачка також нагадала, що серед студентів коледжу були добровольці, які поїхали на війну: вже 35 із них потрапили на меморіальну дошку, «не пробувши на фронті й місяця».

Як зазначає Faridaily, у 2025 році в російських вишах навчалися 2,2 мільйона чоловіків. Якщо університети виконають вимогу Міністерства освіти та науки щодо вербування щонайменше 2% студентів, то до російської армії додатково вступить 44 тисячі осіб. Якщо такий самий норматив встановлений і для технікумів, то загалом контракт укладуть щонайменше 76 тисяч чоловіків.

Раніше у відкритому доступі з’явився внутрішній документ Міноборони, згідно з яким у безпілотні війська у 2026 році планують набрати 78,8 тисячі людей.

Станом на середину березня видання «Гроза» підтвердило факти агітації на контракт у 194 вишах і коледжах по всій Росії. Скарги на тиск надходять щодня, повідомляє проєкт. У різних регіонах повідомляють про розсилку пропозицій підписання контрактів, офіційні оголошення про набір студентів та появу таких закликів у студентських сервісах і застосунках.

Агітація у вишах набуває найбожевільніших форм. На початку березня студенти Воронезького державного університету інженерних технологій (ВДУІТ) записали промову декана факультету управління та інформатики в технологічних системах Олексія Скрипнікова. У ній він, заохочуючи до укладення контракту, пропонував студентам уявити, як ґвалтують їхніх близьких:

«Чи є тут чоловіки в аудиторії? Немає? Мені соромно за вас! <...> Ви трохи подумайте, чиї ви нащадки. Як ви будете дивитися дівчатам в очі, коли їх будуть ґвалтувати? У кого є дівчина? Є? Ну, уявіть, як її будуть ґвалтувати фашисти. Подумали про те, як вашу маму будуть… Знущатися?»

Наприкінці квітня українські спецслужби зірвали одну з подібних вербувальних кампаній у Кубанському державному аграрному університеті. До закритої конференції університету, на якій керівництво вишу та запрошений військовий агітували студентів підписувати контракти з Міноборони для участі у війні проти України, підключилася людина, яка представилася українським військовим.

Це з’ясувалося, коли модератори надали слово людині, яку вони вважали учасником бойових дій. Він заявив, що «насправді є військовим, але не російським, а українським».

« І хочу вам сказати: не дай Боже, якщо ви підете сюди, мені доведеться вас вбити, кожного, хто підпише цей контракт. Ваші обличчя всі зафіксовані, так само, як і ректора, так само, як і тих, хто щойно все це вам розповідав, військового, який щойно розповідав про це», – звернувся він до студентів.

Військовий ЗСУ також нагадав студентам, що російська армія вже п’ятий рік не може зрушити лінію фронту, зазнаючи великих втрат.

«Кладовище розміром із дві країни. І кожного, хто прийде на українську землю, ми вб’ємо», – сказав він. Перед цим він розповів історію про двох російських операторів БПЛА з позивними «Гудвін» і «Ернест», яких після скарг на командування, за його словами, відправили в «м’ясний штурм», де вони загинули.

Після публікацій про примус студентів до контрактів російське Міноборони заявило, що не має наміру змушувати їх до участі у війні. Також у відомстві оголосили гарячу лінію для скарг і заявили про заборону переведення військових БПЛА в інші підрозділи без згоди. Окремо Міноборони РФ стверджує, що 96% опитаних студентів нібито задоволені умовами служби.