Міноборони РФ заявило про «принцип добровільності» під час вербування студентів у безпілотні війська

Російське міністерство оборони не має планів примушувати студентів укладати контракти для участі у війні проти України в складі військ безпілотних систем, заявив заступник міністра оборони – начальник головного військово-політичного управління ЗС Росії Віктор Горемикін.

«В основі контракту лежить принцип добровільності. Намірів примушувати студентів до участі у СВО у нас немає», — сказав Горемикін на нараді за участю освітніх міністерств та керівників вишів (цитата за агенцією «Інтерфакс»).

За його словами, міністерство оборони запроваджує пряму заборону на переведення військовослужбовців військ безпілотних систем до інших підрозділів без їхньої згоди. Такі вказівки надішлють у війська до кінця 2026 року.

«Вказівками наказано заборону на переміщення військовослужбовців із військ безпілотних систем до інших підрозділів військової частини, використання військовослужбовців військ безпілотних систем лише за прямим призначенням, суворе дотримання умов та зобов’язань, закріплених у контракті та додатку до нього», – заявив заступник міністра.

Як стверджує Горемикін, «з громадянами, які вступають до військ безпілотних систем, контракт укладається терміном на один рік».

Про те, що студентів стали вербувати для укладення контрактів та відправки на війну проти України, стало відомо наприкінці 2025 року. Здебільшого студентів вербують у безпілотні війська. За інформацією видання «Важливі історії», міністерство оборони РФ до кінця 2026 року планує набрати 78,8 тисяч осіб у війська безпілотних систем. При цьому 58 тисяч осіб мають набрати зі студентів, випускників курсів з управління БПЛА, колишніх військовослужбовців авіаційних частин та «громадян жіночої статі» з відповідною підготовкою.

Видання Faridaily писало, що міністр науки і вищої освіти РФ Валерій Фальков на зустрічі з ректорами найбільших російських вишів, яка відбувалася на початку 2026 року, повідомив, що контракт із міністерством оборони мають укласти щонайменше 2% студентів. Згідно з даними за 2025 рік, у російських вишах навчалися 2,2 мільйона чоловіків. У разі виконання навчальними закладами вимоги влади контракти укладуть 44 тисячі осіб.