МЗС РФ закликало іноземні посольства в Києві до евакуації перед 9 травня

Міністерство закордонних справ Росії увечері 6 травня нагадало дипломатам і представникам міжнародних організацій про поширену раніше цього тижня заяву міністерства оборони РФ, яка містить погрози завдати «масований ракетний удар по центру Києва».

«МЗС Росії наполегливо закликає владу вашої країни або керівництво вашої організації з максимальною відповідальністю поставитися до цієї заяви та забезпечити завчасну евакуацію з міста Києва персоналу дипломатичних та інших представництв, а також громадян у зв’язку з невідворотністю завдавання Збройними силами Російської Федерації удару у відповідь по Києву, в тому числі по центрах ухвалення рішень, у разі реалізації київським режимом своїх злочинних терористичних задумів у дні святкування Великої Перемоги», – вказано в коментарі речниці МЗС РФ Марії Захарової.

У військовому відомстві РФ 4 травня також оголосили про одноосібне рішення російського лідера Володимира Путіна оголосити перемир’я 8 і 9 травня. «Розраховуємо, що українська сторона наслідуватиме цей приклад», – указали в Міноборони Росії, хоча ніяких формальних домовленостей про припинення вогню Москва Києву не пропонувала.

Президент України Володимир Зеленський увечері 4 травня заявив, що українська сторона оголошує у війні з Росією «режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня».

Увечері 6 травня президент України Володимир Зеленський констатував, що Росія отримала від України пропозицію про запровадження режиму тиші з півночі 6 травня, але відповіла на неї «тільки новими ударами, новими атаками». Глава держави оголосив, що «Україна буде діяти дзеркально».

Російська влада раніше заявила, що на День перемоги 9 травня оголосить перемир’я, причому незалежно від дій України. Зеленський підкреслив, що виступає за припинення вогню, але не на кілька годин, лише щоб дати провести парад у Москві.