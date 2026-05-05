Росія: аеропорти Москви вдень 5 травня припиняли польоти

Вдень 5 травня припиняли польоти усі московські аеропорти. Увагу на це звернуло російське видання РБК після того, як про запровадження тимчасових обмежень повідомила пресслужба аеропорту «Шереметьєво».

Раніше повідомлялося про обмеження на роботу аеропортів «Внуково», «Домодєдово» і «Жуковський». Був запроваджений так званий план «Килим» – аеропорти не приймають і не відправляють рейси. Як правило, такі заходи запроваджують через загрозу атаки безпілотників.

Українські військові в ніч проти 5 травня атакували низку російських регіонів, у тому числі Чувашію і Ленінградську область.

Мер Москви Сергій Собянін протягом дня повідомив, що збили близько 10 безпілотників, які летіли на Москву.

Приблизно через півтори години після повідомлення про припинення польотів Росавіація повідомила, що обмеження зняті.

Як пише Baza, близько 200 авіарейсів не змогли вирушити вчасно через обмеження. Більшість рейсів були затримані, десятки скасовані, ще деякі – перенаправили до інших міст.

У ніч проти 4 травня вперше за довгий час безпілотник долетів до Москви й уразив житлову багатоповерхівку на заході міста, постраждалих не було.

Напередодні відзначення Дня перемоги 9 травня московська і російська влада запроваджує додаткові заходи безпеки. Жителів російських регіонів попередили про можливе відключення мобільного інтернету з 5 по 9 травня.

У Москві користувачі скаржилися на перебої у роботі мобільного інтернету в понеділок і вівторок. При цьому 5 травня в Мінцифри Росії заявили, що «тимчасові блокування мобільного інтернету з міркувань безпеки в Москві завершені». Оператори попереджають, що перебої можуть тривати до 9 травня.

Як пише проєкт Радіо Свобода Север.Реалии, російський «Сбербанк» попередив жителів десятків регіонів РФ про можливі збої при проведенні операцій, що може бути пов’язано з відключенням мобільного інтернету. Повідомлення отримали жителі близько 40 регіонів Росії: Архангельської, Ленінградської, Новосибірської, Московської, Кіровської областей, Башкортостану, а також Іркутської областей, Хабаровського і Забайкальського країв, що розташовані за тисячі кілометрів від України.

9 травня у російській столиці парад пройде в урізаному вигляді – без військової техніки. На параді в Санкт-Петербурзі також вирішили відмовитися від військової техніки через можливі атаки дронів ЗСУ.

Міноборони Росії заявило про перемир’я на період із 8 по 9 травня. У відповідь на це президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова дотримуватися режиму припинення вогню з півночі 6 травня. Він зазначив, що для України неприйнятним є перемир’я лише для того, щоб дати Росії провести парад.

На тлі війни в Україні влада РФ регулярно проводить локальні відключення мобільного інтернету нібито для протидії БпЛА. Паралельно в Росії блокують популярні месенджери WhatsApp і Telegram, а також VPN-сервіси. Із блокуванням VPN, ймовірно, був пов’язаний збій у роботі сервісів «Сбербанку» й інших банків 3 квітня.